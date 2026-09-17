Netflix sumó una miniserie turca de drama psicológico

“Te conozco” sigue a una pareja que contrata a una enigmática niñera para cuidar a su hija recién nacida. Los detalles de su trama en esta nota

Entre los estrenos de Netflix , acaba de desembarcar una miniserie turca llena de tensión que tiene todo para convertirse en la próxima elegida de muchos usuarios. En tan solo 8 capítulos, “Te conozco” presenta una historia dramática y suspensiva que mantiene a los espectadores enganchados de principio a fin.

Creada por Tugba Dogan y dirigida por Mert Baykal, “Te conozco” se constituye como un apasionante drama psicológico protagonizado por Elçin Sangu, Melis Sezen y Ozan Dolunay. La producción explora las complejidades de la primera maternidad, el peso de mantener una vida equilibrada y las intenciones más oscuras por parte de quien menos se espera.

La trama comienza cuando una niñera con un pasado complicado comienza a interponerse entre un hombre casado y su esposa.

De qué se trata “Te conozco”

La historia sigue a Funda, una pintora que ha tenido que ponerle freno a su vida profesional desde el nacimiento de su primera hija. Lidiando con las complejidades y dificultades de la maternidad, Funda conoce a Nazl, una niñera que parece cumplir exactamente con las necesidades de la familia, por lo que rápidamente decide contratarla.

La llegada de Nazl al entorno familiar la convierte rápidamente en un elemento inquietante, fundamentalmente entre la relación de Funda y su marido lker, así como entre su vínculo con su bebé. Y más aún cuando algunos hechos de su pasado salen a la luz y le quitan esa etiqueta de perfección de la que al principio se la había dotado.

Así, la serie sigue las sospechas de Funda, las inquietudes de confiar a alguien algo tan preciado como la vida de un hijo y la fragilidad del matrimonio cuando se pierde la confianza. Todo el drama familiar construye una atmósfera tensa y enigmática en la que el espectador se mantiene al borde de su asiento.

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Trailer de “Te conozco”