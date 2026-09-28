Zonas Frías y quita del subsidio al gas: cuántas familias de Rosario pagarán más

El Congreso le dio sanción definitiva a un recorte de subsidios que implica aumentos del 50% para muchísimos clientes de la ciudad y la provincia

El gobierno nacional impulsó una ley para recortar los beneficios en la tarifa de gas por el régimen de zona fría.

Santa Fe es uno de los distritos que salió perdiendo tras la modificación del Régimen de Zonas Frías para el consumo de gas en la Argentina . Y en Rosario impacta de manera particular. Casi 500.000 usuarios de la provincia dejarán de percibir el beneficio, concentrados fundamentalmente en el extremo sur provincial. Pagarán alrededor de un 40% más.

El proyecto que obtuvo sanción definitiva revierte los cambios introducidos en 2021 a través de la ley 27.637 , que había ampliado considerablemente el Régimen de Zonas Frías, es decir, zonas con subsidios. La ampliación de 2021 incluyó a Rosario y otros siete departamentos del sur provincial .

Ahora, la nueva legislación vuelve al esquema original y elimina las bonificaciones que se habían aplicado en el sur de la provincia. La norma indica que los subsidios se mantendrán en hogares considerados vulnerables .

Según datos del Enargas citados durante el debate legislativo, en la ciudad y localidades vecinas hay 388.919 clientes dentro del Régimen de Zonas Frías . A ellos se suman 48.765 de General López, 38.864 de San Lorenzo, 19.159 de Caseros, 16.740 de Constitución, 14.818 de Iriondo, 12.680 de San Martín y 10.658 de Belgrano.

En conjunto, representan más de 550 mil hogares y alrededor de 1,76 millones de personas en el sur santafesino. De ese total, 292 mil usuarios sufrirán un aumento del 50%.

Por amplia mayoría, el Senado aprobó la quita de subsidios en el gas a más de 90 ciudades.

En toda la provincia unas 1,8 millones de personas que integran los distintos grupos familiares alcanzados. Hasta ahora, esos usuarios contaban con un descuento asociado al régimen de zona fría.

La eventual eliminación del beneficio generalizado implica que esos usuarios ya no tendrían automáticamente el descuento. En cambio, deberán cumplir con los criterios establecidos para acceder al subsidio focalizado.

La presidenta del Concejo municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, sostuvo: “Preocupa y no hay que dejarlo pasar por más que ahora venga el calor. Casi 390 mil familias rosarinas se verán afectadas”.

Y continuó: “En regiones como las nuestras, cuando durante semanas, ni siquiera meses, solo semanas frías se podría haber buscado otras salidas como subsidio temporal como se hace en muchos países del mundo”.