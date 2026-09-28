La Capital | Política | Zonas Frías

Zonas Frías y quita del subsidio al gas: cuántas familias de Rosario pagarán más

El Congreso le dio sanción definitiva a un recorte de subsidios que implica aumentos del 50% para muchísimos clientes de la ciudad y la provincia

28 de septiembre 2026 · 11:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobierno nacional impulsó una ley para recortar los beneficios en la tarifa de gas por el régimen de zona fría.

El gobierno nacional impulsó una ley para recortar los beneficios en la tarifa de gas por el régimen de zona fría.

Santa Fe es uno de los distritos que salió perdiendo tras la modificación del Régimen de Zonas Frías para el consumo de gas en la Argentina. Y en Rosario impacta de manera particular. Casi 500.000 usuarios de la provincia dejarán de percibir el beneficio, concentrados fundamentalmente en el extremo sur provincial. Pagarán alrededor de un 40% más.

El proyecto que obtuvo sanción definitiva revierte los cambios introducidos en 2021 a través de la ley 27.637, que había ampliado considerablemente el Régimen de Zonas Frías, es decir, zonas con subsidios. La ampliación de 2021 incluyó a Rosario y otros siete departamentos del sur provincial.

Ahora, la nueva legislación vuelve al esquema original y elimina las bonificaciones que se habían aplicado en el sur de la provincia. La norma indica que los subsidios se mantendrán en hogares considerados vulnerables.

Zona fría y Rosario

Según datos del Enargas citados durante el debate legislativo, en la ciudad y localidades vecinas hay 388.919 clientes dentro del Régimen de Zonas Frías. A ellos se suman 48.765 de General López, 38.864 de San Lorenzo, 19.159 de Caseros, 16.740 de Constitución, 14.818 de Iriondo, 12.680 de San Martín y 10.658 de Belgrano.

En conjunto, representan más de 550 mil hogares y alrededor de 1,76 millones de personas en el sur santafesino. De ese total, 292 mil usuarios sufrirán un aumento del 50%.

Por amplia mayoría, el Senado aprobó la quita de subsidios en el gas a más de 90 ciudades.

Por amplia mayoría, el Senado aprobó la quita de subsidios en el gas a más de 90 ciudades.

En toda la provincia unas 1,8 millones de personas que integran los distintos grupos familiares alcanzados. Hasta ahora, esos usuarios contaban con un descuento asociado al régimen de zona fría.

La eventual eliminación del beneficio generalizado implica que esos usuarios ya no tendrían automáticamente el descuento. En cambio, deberán cumplir con los criterios establecidos para acceder al subsidio focalizado.

La presidenta del Concejo municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, sostuvo: “Preocupa y no hay que dejarlo pasar por más que ahora venga el calor. Casi 390 mil familias rosarinas se verán afectadas”.

Y continuó: “En regiones como las nuestras, cuando durante semanas, ni siquiera meses, solo semanas frías se podría haber buscado otras salidas como subsidio temporal como se hace en muchos países del mundo”.

Noticias relacionadas
Por amplia mayoría, el Senado aprobó la quita de subsidios en el gas a más de 90 ciudades. 

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El oficialismo encara una fase de definiciones estratégicas con la mirada puesta en la sucesión y la gobernabilidad hacia 2027.

Pullaro, Unidos y la agenda del día después de los Juegos Suramericanos

Myriam Bregman encabezará este domingo un acto del FIT en el Club Sportivo América.

Bregman: "Con una huelga que logre paralizar el país se puede derrotar al gobierno"

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting.

El secretario de Defensa del Reino Unido dijo que tienen la capacidad de "defender" las Malvinas

Ver comentarios

Las más leídas

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los simuladores

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de "Los simuladores"

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

Lo último

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo es el estado de salud de la diva

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo es el estado de salud de la diva

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria. Los trabajadores no asistirán a la planta, pero seguirán cobrando sus salarios. La UOM se movilizó y la CGT Rosario planteó una protesta regional

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso
Zonas Frías y quita del subsidio al gas: cuántas familias de Rosario pagarán más
Política

Zonas Frías y quita del subsidio al gas: cuántas familias de Rosario pagarán más

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto
Policiales

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio
Policiales

Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los simuladores

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de "Los simuladores"

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

Ovación
Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia
Ovación

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Supercopa Internacional: el árbitro del VAR explicó algunas polémicas de la final

Supercopa Internacional: el árbitro del VAR explicó algunas polémicas de la final

Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Policiales
Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino
Policiales

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

La Ciudad
Ya es normal el tránsito en Oroño y el Parque Independencia tras los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Ya es normal el tránsito en Oroño y el Parque Independencia tras los Juegos Suramericanos

Rosario sigue bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde del lunes

Rosario sigue bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde del lunes

Este lunes, negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Este lunes, negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína
Policiales

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína

El día que Newells tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

Por Rodolfo Parody
Ovación

El día que Newell's tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad
Policiales

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina
Economía

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial
La Ciudad

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral
Economía

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda
El Mundo

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida
Información General

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden
Información General

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden

Indian posterga su apertura mientras se define el futuro de La Favorita
La Ciudad

Indian posterga su apertura mientras se define el futuro de La Favorita

Polémica por el proyecto para convertir el túnel Illia en Paseo de celebridades
La Ciudad

Polémica por el proyecto para convertir el túnel Illia en "Paseo de celebridades"

Comenzó un juicio por corrupción y abuso de menores
Policiales

Comenzó un juicio por corrupción y abuso de menores

La Lagunita: un hombre arrojó un arma y logró huir de la Policía
Policiales

La Lagunita: un hombre arrojó un arma y logró huir de la Policía

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina
Motores

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina

Más escala y tecnología: así se transforma el negocio porcino en Santa Fe
Agro

Más escala y tecnología: así se transforma el negocio porcino en Santa Fe

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro sobre el futuro del trabajo
La Ciudad

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro sobre el futuro del trabajo

La ciudad será sede de la segunda Semana del Clima Rosario
La Ciudad

La ciudad será sede de la segunda Semana del Clima Rosario

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años