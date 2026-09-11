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Tres thrillers para ver este fin de semana en Netflix

Venganza, suspenso y terror sobrenatural describen a los thrillers sumados recientemente al catálogo de la plataforma. Tres opciones para conocer

11 de septiembre 2026 · 19:05hs
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El thriller es un género infaltable en Netflix

El thriller es un género infaltable en Netflix

Con las nuevas incorporaciones de Netflix, la plataforma le dio a sus usuarios diferentes producciones con las que ponerse al día. Rápidamente, el ranking de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó este último tiempo. Y, entre ellos destacan los thrillers.

El suspenso y la tensión son los dos componentes principales del thriller, un género que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. En Netflix, los usuarios suelen elegir esta categoría de producciones con frecuencia, convirtiendo al género en uno de los grandes favoritos.

Aunque la oferta de la plataforma en películas y series de suspenso es ideal para sumergirse en el catálogo, la cantidad de alternativas dificulta la elección. Y aunque vale la pena recorrer libremente las opciones ofrecidas, nunca está de más conocer las producciones recientemente incorporadas, aquellas que los usuarios actualmente no dejan de comentar.

>> Leer más: Netflix: siete estrenos destacados que llegan en septiembre

Thrillers para engancharse este fin de semana

”Huye, conejo, huye” (2023)

Este thriller psicológico australiano de 2023 llegó este mes a Netflix y no pasó desapercibido. Se trata de una película que combina thriller y terror, protagonizada por Sarah Snook ("Succession") y Lily Latorre, bajo la dirección de Daina Reid.

La historia de “Huye, conejo, huye” sigue a una madre, médica especializada en fertilidad, llamada Sarah, quien vive sola con su hija Mia tras la muerte de su esposo. Lo complejo comienza cuando Mia empieza a adoptar actitudes extrañas, que en un principio parecen producto de su imaginación pero más adelante empiezan a asimilarse demasiado a algunos recuerdos inquietantes de Sarah.

A medida que avanza la historia, Sarah debe descubrir cómo es que Mia se relaciona con un episodio oscuro de su vida que su hija no tiene forma de conocer.

“Ghandari”

Una película de dos horas llegó desde la India con una trama llena de drama, acción y suspenso. Su nombre es “Gandhari” y está dirigida por Devashish Makhija a partir de un guion de Kanika Dhillon. El rol protagónico está en manos de Taapsee Pannu.

La película comienza en una estación de tren, cuando una madre se da la vuelta y su hija ya no está a su lado. Antes de que pueda reaccionar, recibe un golpe que la deja sin sentido de la vista. Así, la mujer decide comenzar una búsqueda sin poder ver a las personas a las que persigue pero enardecida por lo ocurrido. Su búsqueda de venganza la llevará hasta una peligrosa red de trata de niños con la que deberá enfrentarse.

>> Leer más: Tres películas nuevas para reír en Netflix

“Abigail” (2024)

Los que no le ponen obstáculos al terror sobrenatural, sin dudas tienen que darle play a “Abigail”, un thriller excéntrico de los directores de “Boda sangrienta” y “Scream VI” (Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett) que desembarcó recientemente en la plataforma. El film estrenado en 2024 es protagonizado por Alisha Weir y aunque comienza como un thriller tenso, deriva en una extraña historia de terror.

La película sigue a un grupo de secuestradores que planea capturar y retener a la hija de un hombre muy rico para cobrarle 50 millones de dólares por el rescate. Así, toman a Abigail, una nena de 12 años aparentemente indefensa, y la llevan a una mansión aislada para mantenerla escondida. Pero a medida que avanza la trama, empiezan a suceder cosas extrañas y el grupo empieza a sospechar que Abigail tiene algo que ver. Es que esa niña que parecía normal es en realidad una vampira, y no cualquier vampira, sino una despiadada y sádica.

A partir de allí, los roles cambian por completo. Ahora son los secuestradores quienes deben sobrevivir durante una noche, frente a una niña que desea terminar con todos ellos. Entre revelaciones y luchas por mantenerse en pie, se va conociendo el profundo trasfondo de Abigail.

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