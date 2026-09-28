Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

La figura de Inter Miami, que perdió 2 a 1, sumó este domingo su gol 76 de pelota parada con una ejecución magistral y quedó a tiro de Marcelinho Carioca

Lionel Messi volvió a hacer de las suyas, aunque el equipo no ayudó demasiado para quedarse con el triunfo.

La magia de Lionel Messi no se detiene y sigue rompiendo barreras en el fútbol internacional. En su visita con Inter Miami a la cancha del Columbus Crew , donde cayó por 2 a 1, el campeón del mundo brilló una vez más al anotar un verdadero golazo de tiro libre para decretar el empate parcial de su equipo.

Se trata de una conquista que lo deja al mejor jugador de todos los tiempos a sólo dos tantos de alcanzar la marca histórica absoluta a nivel mundial en esta vía.

El desarrollo del encuentro exigía rebeldía y el rosarino apareció con toda su jerarquía. El astro ejecutó una falta desde el sector derecho, en una posición sumamente complicada y con un ángulo muy cerrado para intentar directo al arco.

WOW! Messi from a near-impossible angle. pic.twitter.com/h525T5Ey3i — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2026

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Sin embargo, sacó un remate magistral que se metió directamente en el ángulo más lejano del arquero desatando la locura de los fanáticos y la admiración de todo el estadio. Luego Inter Miami perdió sobre la hora tras un grosero error del arquero Ríos Novo.

INTER MIAMI LO PIERDE EN EL ÚLTIMO MINUTO TRAS ESTE ERROR DE RÍOS NOVO. pic.twitter.com/MN1qIMzP0h — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 28, 2026

Lionel Messi, a la caza del récord histórico

Con esta nueva conquista, el capitán de Inter Miami alcanzó los 76 goles de tiro libre en su carrera profesional. De esta manera, quedó a tan solo dos gritos de alcanzar al brasileño Marcelinho Carioca, quien actualmente ostenta la cima del récord histórico mundial en esta especialidad.

Mas goles de TIRO LIBRE DIRECTO (sin tiros libres indirectos ni Olímpicos) y SOLO en 1era división en la HISTORIA:



78Marcelinho

76Leo Messi

74Jair Rosa

73Dinamite

72Juninho

68Assunção

67Mihajlovi

65Jorge Aravena

64Cristiano



Este gol entra en el top 10 de… — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 27, 2026

Así quedó la tabla histórica de goleadores de tiro libre: