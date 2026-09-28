Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

La autopsia se realizó bajo el protocolo de femicidios pero Fiscalía informó que no es la única línea de investigación sobre el crimen de Natalia Giménez

Crimen en barrio Tablada: confirman que la Natalia Giménez fue asesinada a puñaladas

La Fiscalía confirmó la causa de la muerte de Natalia Andrea Giménez, la mujer de 35 años hallada asesinada en su casa de Grandoli al 3800 . La autopsia determinó que la víctima fue apuñalada varias veces y golpeada en la cabeza. No hay una única hipótesis sobre el crimen .

Si bien la autopsia se llevó a cabo bajo el protocolo de femicidio, desde Fiscalía indicaron que no es la única línea investigativa que se trabaja desde el hallazgo del cuerpo . Aunque en principio estaría descartada la hipótesis de un robo, dado que la puerta de la vivienda no estaba forzada y tampoco había otros indicios de un asalto.

>> Leer más: Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

La mujer fue hallada este domingo boca abajo en la cocina de su casa de barrio Tablada. Sus dos hijos le pidieron ayuda a una vecina y minutos después llegó al lugar el padre de los chicos. Luego, tras la llegada del personal médico, se constató que ya había fallecido.

Crimen de Natalia Giménez

En un principio Fiscalía comunicó que el informe preliminar indicó que la víctima tenía un disparo de arma de fuego. Sin embargo la autopsia determinó que no había sido baleada pero que el cuerpo presentaba puñaladas.

>> Leer más: Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

En ese sentido la causa de la muerte es traumatismo cráneo-facial y cervical con multiples heridas de arma blanca. La investigación quedó a cargo de la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

A su vez los primeros exámenes médicos arrojaronn que la data de muerte es de entre 15 y 20 horas antes del momento del hallazgo. El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones trabajó en la escena del hecho para sumar otros elementos a la investigación.