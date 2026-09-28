La Capital | Policiales | crimen

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

La autopsia se realizó bajo el protocolo de femicidios pero Fiscalía informó que no es la única línea de investigación sobre el crimen de Natalia Giménez

28 de septiembre 2026 · 14:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Crimen en barrio Tablada: confirman que la Natalia Giménez fue asesinada a puñaladas

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Crimen en barrio Tablada: confirman que la Natalia Giménez fue asesinada a puñaladas

La Fiscalía confirmó la causa de la muerte de Natalia Andrea Giménez, la mujer de 35 años hallada asesinada en su casa de Grandoli al 3800. La autopsia determinó que la víctima fue apuñalada varias veces y golpeada en la cabeza. No hay una única hipótesis sobre el crimen.

Si bien la autopsia se llevó a cabo bajo el protocolo de femicidio, desde Fiscalía indicaron que no es la única línea investigativa que se trabaja desde el hallazgo del cuerpo. Aunque en principio estaría descartada la hipótesis de un robo, dado que la puerta de la vivienda no estaba forzada y tampoco había otros indicios de un asalto.

>> Leer más: Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

La mujer fue hallada este domingo boca abajo en la cocina de su casa de barrio Tablada. Sus dos hijos le pidieron ayuda a una vecina y minutos después llegó al lugar el padre de los chicos. Luego, tras la llegada del personal médico, se constató que ya había fallecido.

Crimen de Natalia Giménez

En un principio Fiscalía comunicó que el informe preliminar indicó que la víctima tenía un disparo de arma de fuego. Sin embargo la autopsia determinó que no había sido baleada pero que el cuerpo presentaba puñaladas.

>> Leer más: Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

En ese sentido la causa de la muerte es traumatismo cráneo-facial y cervical con multiples heridas de arma blanca. La investigación quedó a cargo de la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

A su vez los primeros exámenes médicos arrojaronn que la data de muerte es de entre 15 y 20 horas antes del momento del hallazgo. El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones trabajó en la escena del hecho para sumar otros elementos a la investigación.

Noticias relacionadas
Tras estar prófugo desde 2022 quedó preso el acusado por un doble crimen en zona sudoeste.

Prófugo desde 2022, cayó el acusado por un doble crimen en zona sudoeste

El arquitecto de 34 años fue asaltado el 19 de octubre de 2021.

La viuda del arquitecto asesinado: "Aún estamos totalmente desprotegidos"

”Monstruo: la historia de Lizzie Borden” ya está disponible en Netflix

Netflix recibió la nueva temporada de la exitosa serie criminal "Monstruo"

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones.

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle

Ver comentarios

Las más leídas

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los simuladores

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de "Los simuladores"

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

Lo último

Cardón continúa creciendo con un nuevo local en la ciudad de Funes

Cardón continúa creciendo con un nuevo local en la ciudad de Funes

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

La autopsia se realizó bajo el protocolo de femicidios pero Fiscalía informó que no es la única línea de investigación sobre el crimen de Natalia Giménez

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso
Economía

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Zonas Frías y quita del subsidio al gas: cuántas familias de Rosario pagarán más
Política

Zonas Frías y quita del subsidio al gas: cuántas familias de Rosario pagarán más

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto
Policiales

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de Los simuladores

Central volvió a cargar a Estudiantes tras el título y usó una frase de "Los simuladores"

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

Ovación
La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia
Ovación

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Supercopa Internacional: el árbitro del VAR explicó algunas polémicas de la final

Supercopa Internacional: el árbitro del VAR explicó algunas polémicas de la final

Policiales
Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

La Ciudad
Ya es normal el tránsito en Oroño y el Parque Independencia tras los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Ya es normal el tránsito en Oroño y el Parque Independencia tras los Juegos Suramericanos

Rosario sigue bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde del lunes

Rosario sigue bajo alerta amarilla por tormentas hasta la tarde del lunes

Este lunes, negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Este lunes, negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Cómo podés sumarte a Moda Argentina por la Vida y luchar contra el cáncer
Salud

Cómo podés sumarte a Moda Argentina por la Vida y luchar contra el cáncer

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína
Policiales

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína

El día que Newells tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

Por Rodolfo Parody
Ovación

El día que Newell's tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad
Policiales

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina
Economía

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial
La Ciudad

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral
Economía

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda
El Mundo

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida
Información General

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden
Información General

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden

Indian posterga su apertura mientras se define el futuro de La Favorita
La Ciudad

Indian posterga su apertura mientras se define el futuro de La Favorita

Polémica por el proyecto para convertir el túnel Illia en Paseo de celebridades
La Ciudad

Polémica por el proyecto para convertir el túnel Illia en "Paseo de celebridades"

Comenzó un juicio por corrupción y abuso de menores
Policiales

Comenzó un juicio por corrupción y abuso de menores

La Lagunita: un hombre arrojó un arma y logró huir de la Policía
Policiales

La Lagunita: un hombre arrojó un arma y logró huir de la Policía

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina
Motores

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina

Más escala y tecnología: así se transforma el negocio porcino en Santa Fe
Agro

Más escala y tecnología: así se transforma el negocio porcino en Santa Fe

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro sobre el futuro del trabajo
La Ciudad

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro sobre el futuro del trabajo