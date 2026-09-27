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El Papa se reunió con sobrevivientes de abusos en Francia y criticó la muerte asistida

El Sumo Pontífice visitó este domingo Lourdes, el santuario católico francés asociado con curaciones milagrosas

27 de septiembre 2026 · 19:57hs
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El Papa se reunió con sobrevivientes de abusos en Francia y criticó la muerte asistida

En su tercer día en Francia, el Papa León XIV se reunió con sobrevivientes de abusos sexuales del clero y cuestionó la legalización de la muerte con asistencia médica como una inmoral “falsa compasión”. El Sumo Pontífice visitó este domingo Lourdes, el santuario católico francés asociado con curaciones milagrosas, en la previa de su viaje a Argentina, que comenzará el próximo 8 de noviembre.

El Obispo de Roma se metió en el debate sobre el final de la vida, luego de la legislación recientemente sancionada que permite a adultos con enfermedades incurables recibir medicación letal, y también se manifestó en contra del aborto.

>> Leer más: Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina

La visita de León a Francia se encuentra marcada por enormes multitudes: hubo unas 800.000 en la misa en la icónica Plaza de la Concordia de París.

Este domingo, el Papa estadounidense dio una misa ante unas 150.000 personas en la pradera junto a la basílica principal de Lourdes. Luego visitó un centro de atención para personas enfermas en los terrenos del santuario. Buscó alentar especialmente a quienes viven con “terrible dolor” y apeló a la dignidad inherente del ser humano. “Es precisamente en nombre de esta dignidad inalienable de la persona humana que debemos rechazar la tentación de causar la muerte bajo el disfraz de una falsa compasión. Lo que es legal no es necesariamente moral”, dijo León, ante los aplausos de la multitud.

La enseñanza católica sostiene que toda vida humana debe ser protegida y defendida desde la concepción hasta la muerte natural, lo que se traduce en una oposición firme al aborto, la eutanasia y la muerte con asistencia médica.

Las visiones de la Virgen María en Lourdes

Lourdes se convirtió en un importante destino de peregrinación después de que la Iglesia católica refrendara oficialmente las visiones de la Virgen María que una joven dijo haber tenido aquí en 1858. El lugar, cerca de la frontera con España, atrae cada año a millones de peregrinos, especialmente a creyentes enfermos y con discapacidad que esperan una curación gracias al célebre agua del manantial en la gruta de Lourdes, donde supuestamente ocurrieron las visiones.

La Iglesia reconoció en Lourdes 72 curaciones “milagrosas” como auténticas.

Más recientemente, Lourdes también se ha convertido en un lugar de sanación para sobrevivientes de abusos sexuales del clero, y fue elegido como el lugar del encuentro de León con las víctimas. León se reunió con ellos en grupo y de manera individual en un encuentro que duró casi dos horas.

El Papa “escuchó sus historias, el dolor y el sufrimiento que habían soportado —a veces, lamentablemente, con la complicidad o el silencio de quienes podrían haberlos ayudado— y sus sugerencias para garantizar que esto no vuelva a ocurrir”, dijo el Vaticano en un comunicado.

Un informe independiente de 2021 estimó que unos 330.000 niños franceses fueron agredidos a lo largo de 70 años por unos 3.000 sacerdotes y trabajadores de la Iglesia.

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