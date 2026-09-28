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La big band jazz rosarina MAJ Orchestra vuelve al escenario

Será en Distrito Siete el próximo domingo. La orquesta impulsada por la Asociación Civil Músicos Asociados de Jazz (MAJ) se presentará una vez por mes

28 de septiembre 2026 · 16:24hs
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La big band rosarina MAJ Orchestra vuelve a Distrito Siete. 

La big band rosarina MAJ Orchestra vuelve a Distrito Siete. 

La big band de jazz rosarina MAJ Orchestra vuelve a Distrito Siete. Tras un primer show oficial exitoso, la orquesta impulsada por la Asociación Civil Músicos Asociados de Jazz (MAJ) continúa su ciclo mensual de presentaciones en D7 con repertorio de Thad Jones.

MAJ Orchestra, la big band de la Asociación Civil Músicos Asociados de Jazz (MAJ), presentará su segundo show oficial el domingo 4 de octubre a las 21 en Distrito Siete (Av. Ovidio Lagos 790), el espacio donde ensaya habitualmente. Entradas $15.000, con descuento para estudiantes.

Será la segunda fecha del ciclo que la orquesta inauguró el 18 de septiembre, con muy buena respuesta del público. El ciclo es mensual: la orquesta se presentará una vez por mes, con sede fija en D7.

Integrada por 17 músicos de la escena local (cinco saxos, cinco trompetas, tres trombones y sección rítmica con piano, contrabajo, guitarra y batería), la orquesta trabaja sobre música y arreglos de Thad Jones, una de las figuras centrales en la evolución de la big band moderna.

Su propuesta busca profesionalizar el trabajo colectivo y posicionar a Rosario como polo de referencia dentro del jazz argentino.

MAJ nació en 2023 al calor de las jam sessions rosarinas, en continuidad con espacios históricos como La Chamuyera, El Olimpo y Oui Bar, y se formalizó como asociación civil a fines de 2025

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