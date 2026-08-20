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Netflix: la comedia dramática producida por Adam Sandler que todos están viendo

La historia, de 90 minutos, sigue a una adolescente que busca concretar sus sueños en medio de una crisis familiar

20 de agosto 2026 · 08:58hs
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La película

La película, protagonizada por Sunny Sandler, está disponible en Netflix
La película

La película, protagonizada por Sunny Sandler, está disponible en Netflix

Entre lo más visto en Netflix, esta semana destaca una comedia dramática de hora y media de duración que además de hacer reír tiene suspirando a los usuarios. Producida por Adam Sandler, la película combina música, comedia y drama.

Su título es “No se desea buena suerte” y, como se puede inferir, tiene mucho que ver con el teatro. La protagonista, Sophie, interpretada por Sunny Sandler, es una adolescente con el sueño de triunfar en el mundo de las artes escénicas. Pero su principal dificultad en su camino será anteponerse a la enfermedad que padece su propia madre y a las crisis de su propia familia.

La película está dirigida por Julia Hart a partir de un guion basado en su propia historia, escrito por ella junto con Laura Hankin y Jordan Horowitz. Por su parte, el elenco encabezado por la hija de Adam Sandler, se completa con Melanie Lynskey, Max Greenfield, Steve Buscemi, Bebe Neuwirth, Stephanie Beatriz, Jon Lovitz, Scarlett Estevez y Jack Champion.

>>Leer más: Una comedia dramática de los 2000 la rompe en Netflix

De qué se trata “No se desea buena suerte”

La historia sigue a Sophie, una adolescente de 16 años que sueña con triunfar en el mundo del teatro. Para ella, todo va encaminado, sobre todo después de conseguir el papel principal en el musical de su instituto, “Waitress”.

Pero cuando parece que lo puede tener todo, el drama del escenario es eclipsado por el drama de su vida real. Cuando su madre vuelve a ser diagnosticada con un cáncer terminal, las dificultades familiares empiezan a quedarse con toda su atención y energía.

¿Cómo equilibrar sus sueños con su realidad? ¿Cómo evitar que sus tristezas interfieran en su papel? y, al mismo tiempo, cómo estar presente para su familia sin descuidar su gran logro? En medio de esa enorme crisis, Sophie intenta cumplir con todos, sin ignorar lo que ella misma siente.

>>Leer más: Netflix: una miniserie de drama romántico en 6 episodios

Trailer de “No se desea buena suerte”

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