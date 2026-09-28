Otra mujer asesinada en Sudáfrica: cada vez más indicios conducen a un asesino en serie

En Johannesburgo hubo once crímenes de similares características desde julio, de los cuales ocho cuerpos fueron hallados durante este mes

El cuerpo de otra mujer asesinada fue hallado en Sudáfrica, según indicó la Policía, con lo que se elevó a 11 la cifra de víctimas mortales y cada vez hay más indicios que sugieren que podría tratarse del accionar de un asesino en serie.

El cuerpo fue hallado en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, donde se encontraron los restos de otras mujeres desde julio. Los homicidios también generaron indignación en Sudáfrica, que registra altas tasas de femicidio y de delitos violentos contra mujeres y niños.

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La víctima más reciente fue descubierta en Springs, que forma parte de Ekurhuleni, por una empresa de seguridad privada que patrullaba la zona el domingo.

La Policía comenzó a investigar después de que en julio y agosto se encontraran los cuerpos de tres mujeres a una distancia de unos 7 kilómetros entre sí dentro del municipio de Ekurhuleni.

El hallazgo de seis cuerpos en diez días en Ekurhuleni incrementó los temores sobre un asesino o asesinos en serie.

El descubrimiento más reciente se produjo un día después de que se encontrara cerca del municipio de Tembisa otro cuerpo de una mujer que parecía haber sido asesinada violentamente.

La Policía difundió pocos detalles sobre el décimo cuerpo, que fue hallado temprano el sábado, y no se identificó a la víctima.

Según las autoridades, un sospechoso de 36 años fue detenido en relación con el asesinato y debe presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Tembisa el martes.

Según precisaron, el sospechoso huyó tras el homicidio a Tzaneen, en la provincia de Limpopo, que está a casi 400 kilómetros del lugar donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Fue arrestado el sábado a la noche, el mismo día en que se encontró el cuerpo de la mujer.