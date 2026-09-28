La Capital | Ovación | Newell's

Newell's publicó las cifras globales del último mercado de pases

La entidad del Parque subió a su web los montos totales de los altas y bajas del plantel para la segunda mitad de la temporada

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

28 de septiembre 2026 · 19:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lautaro Giannetti llegó a Newell’s a partir de la compra del ciento por ciento del pase.

Lautaro Giannetti llegó a Newell’s a partir de la compra del ciento por ciento del pase.

Newell’s publicó el sábado pasado en su sitio web los datos del mercado de pases de la segunda mitad de 2026. Según el informe, el balance arrojó un saldo positivo: las salidas de futbolistas le representaron un ingreso de un millón 790 mil dólares, mientras que se invirtieron un millón 500 mil dólares en incorporaciones.

El reporte detalla el nombre de los que se sumaron al plantel, bajo qué condiciones contractuales lo hicieron y la vigencia de sus respectivos contratos. Además, el documento enumera los primeros contratos firmados, las renovaciones y las rescisiones.

Las cifras compartidas por la institución son de carácter general. No se detallan montos de cada operación ni cifras sobre las opciones de compra. A continuación, el detalle del mercado de pases:

Altas

  • Lucas Carrizo: adquisición definitiva con cargo de los derechos federativos y del 50 por ciento de los derechos económicos. Contrato hasta el 31 de diciembre de 2029.
  • Lautaro Giannetti: adquisición definitiva de derechos federativos con cargo y del 100 por ciento de los derechos económicos. Contrato: 30 de junio de 2028.
  • Lucas Gómez: préstamo sin cargo y con opción de compra. Contrato: 30 de junio de 2027.
  • Santiago Solari: préstamo con cargo y con opción de compra. Contrato: 30 de junio de 2027.
  • Alan Soñora: préstamo sin cargo y opción de compra de los derechos federativos. Contrato: 30 de junio de 2027.

Salidas. Transferencias definitivas

  • Guillermo Balzi: Holstein Kiel (Alemania).
  • Lucas Baños: Estudiantes de Río Cuarto. Porcentaje de futura venta reservado: 20 por ciento.
  • Williams Barlasina: Fortaleza F.C. (Colombia). Porcentaje de futura venta: 10 por ciento.
  • Martín Fernández Figueira: Atlante FC (México). Acuerdo de ejercicio de cláusula simplificada de finalización de contrato.
  • Thiago Gigena: Cancún FC (México). Porcentaje de futura venta reservado: 20 por ciento.
  • Agustín Juárez: Huesca (España). Porcentaje de futura venta: 15 por ciento.
  • Andrew Pereira: Nacional (Uruguay). Porcentaje de futura venta reservado: 20 por ciento.
  • Valentino Torrente: Unión La Calera (Chile). Porcentaje de futura venta: 15 por ciento.

Préstamos

  • Luciano Herrera: Pumas Unam. Préstamo con cargo hasta 30 de junio de 2027, y con obligación u opción de compra.
  • Armando Méndez: Guaraní (Paraguay). Préstamo sin cargo y sin opción de compra hasta el 30 de junio de 2027. Posibilidad de repesca.

>> Leer más: El día que Newell's tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

El club le renovó, hasta diciembre de 2029, los contratos a Luca Regiardo, Josué Reinatti, Jerónimo Russo y Francisco Scarpeccio.

Los que firmaron primeros contratos: Thomas Ríos (31 de diciembre de 2029), Néstor Boretto, Tomás Viola y Valentín Rosso (los tres, hasta el 31 de diciembre de 2028).

En tanto, rescindieron Franco García, Michael Hoyos, Juan Ignacio Méndez y Gabriel Risso Patrón.

Noticias relacionadas
Denis Rodríguez, pieza clave en Leones FC.

Primera C: Leones FC va por más ante Luján, líder de la Zona B

Josué Reinatti empezó como suplente y la lesión de Arias le permitió consolidarse en el arco de Newells

La levantada de Newell's tiene a un protagonista cada vez más firme en el arco: Josué Reinatti

Brian Aguirre recaló en el Pincha tras la venta de Newells a Boca.

Un ex-Newell's fue citado para enfrentar al Canalla en busca de su primer título

Newells buscará apoyarse en su racha positiva de local para sumar grueso ante Lanús. 

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Hallan a mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Hallan a mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Lo último

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El brote de ébola en Congo continúa fuera de control: hay casi 4.000 muertes

El brote de ébola en Congo continúa fuera de control: hay casi 4.000 muertes

Crimen por encargo en Rosario: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Lucía Carpanetto tenía 21 años cuando fue asesinada de un disparo en la cabeza. Los responsables recibieron 15, 28 y 32 años de prisión
Crimen por encargo en Rosario: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Policiales

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente
Policiales

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza
La Ciudad

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Hallan a mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Hallan a mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Seis partidos exigentes para Newells ante cinco rivales directos

Seis partidos exigentes para Newell's ante cinco rivales directos

Ovación
Newells publicó las cifras globales del último mercado de pases

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's publicó las cifras globales del último mercado de pases

Newells publicó las cifras globales del último mercado de pases

Newell's publicó las cifras globales del último mercado de pases

Primera C: Leones FC perdió ante Luján en el cierre de la fecha 30

Primera C: Leones FC perdió ante Luján en el cierre de la fecha 30

Rosario habría finalizado en el 9° puesto en los Juegos Suramericanos

"Rosario habría finalizado en el 9° puesto" en los Juegos Suramericanos

Policiales
Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente
Policiales

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Crimen por encargo en Rosario: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo en Rosario: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

La Ciudad
De psiquiatra a dueño de una baticueva: el rosarino que juntó casi mil batimóviles

Por Mila Kobryn
La Ciudad

De psiquiatra a dueño de una baticueva: el rosarino que juntó casi mil batimóviles

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos

Este lunes, negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes, negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Hallan a mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio
Policiales

Hallan a mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

La visita de León XIV a Argentina: confirman alcances de los feriados
INFORMACION GENERAL

La visita de León XIV a Argentina: confirman alcances de los feriados

Cuatro de cada diez docentes universitarios pensaron en renunciar por la crisis

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cuatro de cada diez docentes universitarios pensaron en renunciar por la crisis

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar
Policiales

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento
Ovación

El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento

Menos sorgo en EEUU: se abre una oportunidad para la producción argentina
Agro

Menos sorgo en EEUU: se abre una oportunidad para la producción argentina

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Cómo podés sumarte a Moda Argentina por la Vida y luchar contra el cáncer
Salud

Cómo podés sumarte a Moda Argentina por la Vida y luchar contra el cáncer

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína
Policiales

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína

El día que Newells tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

Por Rodolfo Parody
Ovación

El día que Newell's tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad
Policiales

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina
Economía

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial
La Ciudad

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral
Economía

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda
El Mundo

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida
Información General

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida