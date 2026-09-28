Newell's publicó las cifras globales del último mercado de pases

La entidad del Parque subió a su web los montos totales de los altas y bajas del plantel para la segunda mitad de la temporada

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Lautaro Giannetti llegó a Newell’s a partir de la compra del ciento por ciento del pase.

Newell’s publicó el sábado pasado en su sitio web los datos del mercado de pases de la segunda mitad de 2026. Según el informe, el balance arrojó un saldo positivo: las salidas de futbolistas le representaron un ingreso de un millón 790 mil dólares, mientras que se invirtieron un millón 500 mil dólares en incorporaciones.

El reporte detalla el nombre de los que se sumaron al plantel, bajo qué condiciones contractuales lo hicieron y la vigencia de sus respectivos contratos. Además, el documento enumera los primeros contratos firmados, las renovaciones y las rescisiones.

Las cifras compartidas por la institución son de carácter general. No se detallan montos de cada operación ni cifras sobre las opciones de compra. A continuación, el detalle del mercado de pases:

El club le renovó, hasta diciembre de 2029, los contratos a Luca Regiardo, Josué Reinatti, Jerónimo Russo y Francisco Scarpeccio.

Los que firmaron primeros contratos: Thomas Ríos (31 de diciembre de 2029), Néstor Boretto, Tomás Viola y Valentín Rosso (los tres, hasta el 31 de diciembre de 2028).

En tanto, rescindieron Franco García, Michael Hoyos, Juan Ignacio Méndez y Gabriel Risso Patrón.