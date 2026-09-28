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Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino

Daniel Mateo Bommer fue ubicado como partícipe secundario del homicidio ocurrido en una disputa entre criminales de la cual la víctima era ajena

28 de septiembre 2026 · 12:35hs
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Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda del narco Pablo Camino

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda del narco Pablo Camino

La banda del narco Pablo Nicolás Camino sumó una nueva sentencia este lunes al ser condenado un miembro de la organización liderada desde la cárcel de Rawson. Daniel Mateo Bommer acordó en un procedimiento abreviado la pena de 11 años de prisión al aceptar también su participación en el secuestro y crimen al azar del músico Lorenzo "Jimi" Altamirano en 2023.

El juez Fernando Sosa homologó este lunes el acuerdo al que llegaron los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello con la defensa del acusado. Bommer, hoy de 25 años, aceptó la pena como miembro de una asociación ilícita, amenazas calificadas y partícipe secundario de un homicidio calificado.

>>Leer más: Buscado por el asesinato de "Jimi" Altamirano se escondía en un centro de rehabilitación bonaerense

La organización criminal que para Fiscalía lideró Pablo Nicolás Camino protagonizó una fuerte disputa en 2023 con otra banda, lo que se consideró una ruptura entre facciones ligadas a Los Monos. Con los negocios relacionados al manejo de la barra brava de Newell's, realizaron balaceras y homicidios. En ese marco Lorenzo Altamirano fue asesinado en la puerta del Coloso Marcelo Bielsa con el fin de dejar entre sus prendas un mensaje a la otra facción.

Preso tras ser baleado

La investigación que terminó vinculando a Bommer con el crimen de Jimi Altamirano avanzó a partir de un dato que llegó a los investigadores después del homicidio. Un informe policial señalaba que uno de los integrantes del grupo había sido baleado pocos días después del asesinato. Esa pista llevó hasta Bommer, quien había recibido once disparos en la zona de Iriondo y 3 de Febrero.

Bommer sobrevivió al ataque y fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. Durante su recuperación, declaró que trabajaba para Pablo Nicolás Camino, quien por entonces estaba detenido en la cárcel federal de Rawson. En ese contexto, los fiscales consideraron que pudo ser baleado por los miembros de la propia banda que integraba, por el hecho de tener información que podía comprometer a los jefes de la organización.

>>Leer más: Dos jóvenes vinculados a Los Monos fueron imputados por el crimen de Jimi Altamirano

Después de ese episodio, Bommer dejó Rosario y terminó alojado en un centro de rehabilitación de Villa Bosch, en el conurbano bonaerense. Allí fue detenido el jueves 20 de julio de 2023, pocos meses después del asesinato de Altamirano. En ese momento, la Fiscalía ya investigaba sus comunicaciones con Camino y lo señalaba como partícipe del homicidio.

La banda de Pablo Camino

Según la acusación que ahora derivó en la condena de Bommer, la organización liderada por Camino buscaba ampliar su poder territorial y controlar negocios ilícitos en barrios como Godoy, Villa Nueva, Villa Urquiza y Belgrano. La estructura también pretendía disputar a Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar el manejo de determinados negocios vinculados con la barra de Newell’s.

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La organización comenzó a tomar forma a partir de la ruptura entre Camino y los otros referentes de Los Monos. En las imputaciones de aquel momento, los fiscales atribuyeron a Camino la instigación de cinco homicidios, 18 balaceras y extorsiones. Entre los hechos investigados estaban el asesinato de Altamirano y el ataque contra el supermercado Único, de la familia de Antonela Roccuzzo.

En ese esquema, Bommer habría ocupado un lugar operativo. De acuerdo con la acusación, se encargaba de conseguir vehículos que después eran utilizados en hechos violentos, coordinaba acciones con Camino y con quienes ejecutaban los ataques y también guardaba elementos de la organización, entre ellos armas de fuego.

El crimen de Jimi Altamirano

Lorenzo “Jimi” Altamirano tenía 28 años, era músico y artista callejero y no formaba parte de la disputa que atravesaba a las distintas facciones. El 1º de febrero de 2023 fue elegido al azar en la vía pública, secuestrado y trasladado en un Renault Sandero hasta las inmediaciones del estadio de Newell’s.

>>Leer más: Crimen frente al estadio de Newell's: la víctima como mensajero y una advertencia a presos ligados a Los Monos

Ese vehículo había sido robado dos días antes y fue utilizado para concretar el secuestro. A las 21.19, Altamirano fue obligado a subir al automóvil en inmediaciones de 27 de Febrero e Iriondo. Poco después, alrededor de las 22.45, los agresores lo hicieron bajar frente al ingreso del estadio, en Morcillo al 2000, y le dispararon tres veces con una pistola calibre 9 milímetros.

Los autores dejaron en uno de los bolsillos de Altamirano un papel con un mensaje dirigido a los adversarios de Camino. Para los investigadores, el asesinato tenía como finalidad transmitir una amenaza dentro de la disputa por el control de la barra de Newell’s. La acusación sostuvo que Bommer tuvo intervención en la coordinación del crimen a través de sus comunicaciones con Alexis Romero y Pablo Camino.

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