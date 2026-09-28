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Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Sucedió en Pueblo Esther. "Quédense con la moto, yo me voy", dijo el infractor. Acto seguido, cortó la manguera del tanque de nafta e hizo chispa con un encendedor

28 de septiembre 2026 · 08:45hs
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Un hombre prendió fuego su moto en Pueblo Esther porque la prueba de alcoholemia le dio positiva. 

Foto: Policía de Santa Fe.

Un hombre prendió fuego su moto en Pueblo Esther porque la prueba de alcoholemia le dio positiva. 
Así quedó la moto incendiada por un hombre al que le dio positiva la prueba de alcoholemia

Foto: Policía de Santa Fe.

Así quedó la moto incendiada por un hombre al que le dio positiva la prueba de alcoholemia

Ofuscado porque le iban a incautar la moto tras darle positivo un examen de alcoholemia, un hombre de 39 años no tuvo mejor idea que prender fuego el rodado que terminó explotando por la acción de las llamas. Todo sucedió el domingo alrededor de las 20.50 en la ruta provincial 21, cerca de Pueblo Esther.

La moto quedó totalmente destruida por el fuego y su dueño fue aprehendido y ahora enfrentará una causa judicial por resistencia a la autoridad y daños.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente sucedió cuando efectivos policiales detuvieron en un control de rutina la marcha de una moto sobre la ruta 21 que circulaba hacia en dirección a Rosario. El lugar del procedimiento fue a unos 50 metros antes del arroyo Frías.

Cómo reaccionó el motociclista ante el examen de alcoholemia

Según el parte oficial, el hombre que conducía la moto tenía aliento etílico y por ese motivo se resolvió someterlo a una prueba de alcoholemia. Ante esa situación, la reacción del motociclista estuvo lejos de ser la mejor: comenzó a ofuscarse.

Voceros agregaron que personal de Tránsito realizó la prueba que dio resultado positivo y cuando se le pidió que se realizara la contraprueba, el motociclista gritó: "No la quiero, quédense con la moto, yo me voy".

>> Leer más: Roldán: circulaba en moto, le hicieron el test de alcoholemia y le dio un 1200% más de lo permitido

Según esa versión, el hombre fue hasta donde estaba la moto, arrancó la manguera del paso de nafta y con un encendedor prendió fuego el rodado. La acción puso en peligro no solo al infractor sino también al personal policial y del municipio local. De hecho, se produjo la explosión del tanque de nafta.

Así quedó la moto incendiada por un hombre al que le dio positiva la prueba de alcoholemia

Así quedó la moto incendiada por un hombre al que le dio positiva la prueba de alcoholemia

A partir de ese momento, José A., de 39 años, fue detenido y derivado a la Subcomisaría 15ª de Pueblo Esther, acusado de resistencia a la autoridad y daño.

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