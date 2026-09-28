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El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo por tormentas

La semana seguiría inestable, con chances de lluvias aisladas el jueves y posibilidad de chaparrones el sábado

28 de septiembre 2026 · 23:06hs
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El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo por tormentas

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para las primeras horas de este martes 29 de septiembre un alerta amarillo por tormenta, mientras que a la mañana se esperan tormentas aisladas y a la tarde cielo mayormente nublado, con ráfagas de viento durante toda la jornada que podrían acercarse a los 60 kilómetros por hora.

La madrugada del martes llega con un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Para la mañana se anuncia un registro de 15º, vientos intensos del sur con ráfagas de hasta 59 km/h y hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas. En la tarde seguirían el viento intenso y las fuertes ráfagas con cielo mayormente nublado y una máxima de 22º, y hacia la noche estaría parcialmente nublado con una marca de 19º, aunque no habría ráfagas.

El miércoles estaría parcialmente nublado, con una máxima de 23º y una mínima de 10º.

El jueves tiene algunas chances de lluvias aisladas matutinas y cielo mayormente nublado desde la tarde, con temperaturas entre 20º y 11º.

Para el viernes anuncian nubosidad variable, 21º de máxima y 11º de mínima.

El sábado tiene hasta 40 por ciento de chances de chaparrones durante toda la jornada, con un registro de 23º de máxima y 13º de mínima.

El domingo estaría mayormente nublado con una máxima que no superaría los 22º y una mínima que no bajaría de 11º.

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