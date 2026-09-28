Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

Un hombre de 25 años fue detenido en las últimas horas por hacerse pasar por policía y porque, además, en base a esa condición pretendía llevarse mercadería en un comercio sin pagar.
El impostor fue detectado en la zona del parque Independencia. Fue detenido por el delito de usurpación de cargos y honores. Tiene 25 años
Un hombre de 25 años fue detenido en las últimas horas por hacerse pasar por policía y porque, además, en base a esa condición pretendía llevarse mercadería en un comercio sin pagar.
Todo sucedió el domingo a la noche. Según fuentes oficiales, poco antes de la medianoche ingresó un llamado a la Central de Emergencias 911 en la que se denunciaba que un hombre, invocando ser policía intentaba llevarse mercadería de un local comercial.
Agentes de la Brigada Motorizada acudieron al lugar y tras recibir la denuncia de la encargada del lugar salieron a buscar al falso policía. La descripción que brindó la víctima señalaba que el sujeto vestía campera negra.
Con los datos aportados por testigos, los efectivos detectaron al sospechoso en bulevar Oroño al 2400, en la zona del parque Independencia. Se trata de un joven de 25 años que quedó demorado por el delito de usurpación de cargo y honores.
El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria. Los trabajadores no asistirán a la planta, pero seguirán cobrando sus salarios. La UOM se movilizó y la CGT Rosario planteó una protesta regional