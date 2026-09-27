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JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

Tras el retroceso de la actividad en julio, el banco redujo de 2,7% a 1,5% su estimación de crecimiento para 2026. Si el tercer trimestre termina en baja, se acumularán dos trimestres consecutivos de contracción

27 de septiembre 2026 · 19:05hs
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De cumplirse el pronóstico de JP Morgan

De cumplirse el pronóstico de JP Morgan, el país acumularía dos trimestres consecutivos de retroceso, la definición habitual de una recesión técnica.

La caída de la actividad económica en julio llevó a JP Morgan a recortar su proyección de crecimiento para Argentina en 2026, del 2,7% al 1,5%. El banco estadounidense también prevé que la economía vuelva a contraerse durante el tercer trimestre, después de la baja registrada entre abril y junio. De cumplirse ese pronóstico, el país acumularía dos trimestres consecutivos de retroceso, la definición habitual de una recesión técnica.

La revisión llegó después de que el Indec informara que el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) cayó 2,9% en julio respecto de junio, en la medición desestacionalizada, y 1,4% frente al mismo mes de 2025. Para JP Morgan, fue el peor resultado mensual desde abril de 2020, cuando regían las restricciones por la pandemia.

Esperábamos un dato débil de actividad en julio, en línea con el contexto de debilidad que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción informada superó ampliamente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual”, señaló la entidad en un informe.

>> Leer más: La Ocde recortó a 2,6% el crecimiento de Argentina

El dato profundizó una tendencia que ya se había manifestado en el segundo trimestre, cuando el PBI retrocedió 0,6% frente a los primeros tres meses del año, sin considerar factores estacionales. JP Morgan estima ahora que la actividad caerá a una tasa anualizada del 4% entre julio y septiembre. Esa proyección expresa el ritmo que tendría la baja si se mantuviera durante un año, no equivale a una caída del 4% en el trimestre.

La contracción de julio tampoco se repartió de manera uniforme. Ocho de las 15 ramas relevadas por el Indec registraron bajas interanuales. Entre ellas sobresalieron el comercio, con una caída del 5,1%, y la industria manufacturera, con una baja del 4,6%. En conjunto, ambos sectores le restaron 1,3 puntos porcentuales al Emae.

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Las otras siete ramas crecieron frente a julio de 2025. Pesca encabezó las subas, con un avance del 424,5%, seguida por explotación de minas y canteras, con el 8,4%. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una mejora del 0,7%. Pese a esos incrementos, la medición desestacionalizada de la actividad general quedó en su nivel más bajo desde marzo de 2025.

Las expectativas de los mercados

El resultado también se aleja de las expectativas que tenía el mercado meses atrás. En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio, los analistas consultados por el Banco Central proyectaban una caída del 0,4% para el segundo trimestre y un crecimiento del 1% para el tercero, siempre en términos desestacionalizados. Con el dato de julio ya conocido, el desempeño de agosto y septiembre será decisivo para determinar si esa recuperación todavía es posible.

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) recortó en 0,2 puntos porcentuales su previsión de expansión para 2026, hasta el 2,6%. En su último informe trimestral, el organismo elevó en una décima su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial para este año, hasta el 2,9%, pero planteó otro escenario para la Argentina. “El crecimiento económico mundial se ha desacelerado, pero se ha mantenido resiliente”, señaló la institución con sede en París.

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