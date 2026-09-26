El día que Newell's tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

Newell's enfrentará al granate medio año después de perder 5 a 0 y de las duras palabras del DT: “No estamos a la altura de la camiseta que llevamos”

Lanús le recuerda a Newell’s el primero de los dos pasos en falso durante el ciclo de Frank Kudelka y las duras declaraciones del entrenador: “No estamos a la altura de la camiseta que llevamos”. Desde la estrepitosa goleada sufrida en la Fortaleza por 5 a 0 en marzo pasado, con una dolorosa eliminación quince días después de la Copa Argentina frente a Acassuso por 2 a 0 en Rafaela, el equipo mejoró. Terminó mejor de lo que empezó el torneo Apertura y transita con mejor paso el Clausura.

Tal es así que el sábado se encontrará ante el granate, con ambos ubicados en puestos de clasificación y sin perspectivas de que la Lepra vuelve a padecer algo semejante como fue el día que Kudelka habló con una crudeza inusual.

“Mago no soy, y el alma por la camiseta la tenemos que poner cada uno de nosotros en el lugar que nos toca. Tenemos que saber en qué lugar estamos. Debemos saber la historia de esta institución. Entonces, esto lo estoy diciendo y se los dije a mis jugadores, no se lo estoy echando en cara a nadie. Me involucro”, planteó tajante.

El partido en el estadio de Lanús fue el tercero con Kudelka en el banco y la derrota más abultada desde que asumió. Antes habían pasado la caída frente a Central por 2 a 0 en el Coloso y el empate 1 a 1 con Platense también en el Parque.

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Luego, la primera victoria de Newell's

La fecha siguiente, Newell’s obtuvo la primera victoria con el entrenador, 1 a 0 sobre Gimnasia de Mendoza, previa a lo que fue la eliminación en la Copa Argentina.

Sin restarle trascendencia a lo sucedido en la Copa Argentina, el enfrentamiento en Lanús marcó un momento de inflexión. Las declaraciones del entrenador fueron duras y tocaron las fibras íntimas del plantel. Las charlas en la intimidad y el trabajo diario resultaron determinantes para que hubiera una reacción de los futbolistas. Los que no pudieron, fueron teniendo un menor protagonismo.

A un equipo lo hacen los jugadores. Son los que resuelven adentro de una cancha. Pero la influencia del entrenador está en las decisiones, las indicaciones y la labor. Kudelka es uno de los responsables principales de que Newell’s juegue contra Lanús la primera de las seis finales, con el objetivo de clasificar a la fase final del Clausura, contando con un equipo en mejores condiciones del torneo pasado para conseguirlo.

Frank Kudelka, muy crudo

Kudelka habló aquella vez con la crudeza que no volvería a hacerlo, porque la realidad es otra. Su equipo y el mismo están parados en un lugar distinto. Es por eso que, consciente de la preponderancia de su figura por la evolución del conjunto rojinegro, baja mensajes hacia todos los involucrados con la institución: “Tenemos que cerrar la boca y estar tranquilos, y lo digo por todos”.

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Los goles que recibió de Dylan Aquino, por partida triple, Walter Bou, de penal, y Eduardo Salvio fueron un sacudida de proporciones para un equipo preocupado por el descenso y que en ese partido fatídico tuvo de titulares a Walter Mazzantti, Luca Regiardo, Rodrigo Herrera y Martín Ortega, sumado a los ingresos de Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Walter Núñez y Bruno Cabrera.

Todos ellos se mantienen en el actual plantel, que nunca más padeció una derrota tan abultada y que juega cada partido con otra perspectiva. Lanús quedó como un mal recuerdo y el punto de partida de un despegue.