Supercopa Internacional: el árbitro del VAR explicó algunas de las polémicas de la final

Jorge Baliño salió a aclarar jugadas que fueron cuestionadas por Estudiantes. "Hubo imprudencia (en el penal a Copetti)" y "la mano (de Ovando) está en una posición natural", opinó

La victoria de Central sobre Estudiantes en la final de la Supercopa Internacional no sólo terminó en un escándalo , sino que dejó duros cuestionamientos de parte de los platenses al arbitraje de Darío Herrera. Hasta el presidente del Pincha, Sebastián Verón, lo increpó y le gritó -entre otras cosas- "ladrón". Pero el encargado del VAR de ese juego, Jorge Valiño, explicó algunas de las jugadas polémicas que hubo en la final y coincidió con las sanciones de su colega. "Hubo imprudencia (en el penal a Copetti)" y "la mano (de Ovando) está en una posición natural" , sostuvo.

Baliño salió a hablar en el medio de la ola de críticas de Estudiantes contra el arbitraje y en diálogo con La Red explicó el penal cometido a Copetti. "Darío Herrera me dijo que sentía que Copetti había provocado el contacto como tal vez frenándose. La revisamos y le digo: "«Mirá Darío, lo que vos me relatás no pasa, yo te invito a un on-field review para que la para que la vuelvas a evaluar»".

El árbitro luego amplió: "Cuando él la ve claramente observa el contacto, que yo entiendo que todo el mundo dice «lo mínimo», pero como decís vos, con un jugador en velocidad lanzado hacia adelante ese mínimo toque provoca su caída y terminan siendo lo que se conoce como imprudencia dentro del reglamento, que están reglamentadas y también marca que se deben sancionar".

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La mano de Ovando

Baliño también explicó el motivo por el cual no se sancionó mano al defensor de Central. "Darío relata que la mano está en una posición natural o en una normal para la acción que realiza el jugador, que es tratar de saltar a cabecear. Y nosotros, cuando la evaluamos y empezamos a ver con los distintos ángulos, primero vemos la cercanía del cabezazo del delantero con el defensor", sostuvo.

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Más adelante, expresó: "Eso también quita posibilidad de reacción y de querer jugar el balón con la mano. Que la mano estaba en una posición natural y no amplía un volumen. O sea, no está abriendo los brazos en cruz, por ponerle un nombre, sino que está hacia adelante. Y que el movimiento es natural de lo que el jugador está ejecutando, que es un salto para tratar de cabecear".

Ante esto, afirmó: "Él no intentó bloquear con sus manos ese cabezazo. Entonces consideramos que la evaluación que había hecho Darío era la correcta y por eso decidimos no llamarlo".