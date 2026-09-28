Una miniserie de misterio española la rompe en Netflix con solo cuatro capítulos

La producción, dirigida por Félix Viscarret, combina el thriller, el suspenso y el drama en una historia acerca de un actor que debe convertirse en detective en la vida real

Entre los estrenos de Netflix más esperados para septiembre, acaba de llegar “El problema final” , una miniserie española de 4 episodios basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte y protagonizada por José Coronado. La producción combina elementos del thriller y el suspenso para contar la historia de un misterio en una isla donde todos son sospechosos.

“El problema final” sigue a un actor en decadencia que deberá recurrir a las habilidades detectivescas de su famoso personaje para investigar una muerte sospechosa en un hotel aislado , donde todos los huéspedes son potenciales sospechosos.

La dirección está a cargo de Félix Viscarret y el guion fue escrito por Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré. Al elenco encabezado por Coronado se suman María Valverde, Martiño Rivas y Maribel Verdú , entre otros.

De qué se trata “El problema final”

La miniserie se sitúa en la primavera de 1959, cuando trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Entre ellos, se encuentra Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, y que busca relanzar su carrera.

Pero los planes de todos los huéspedes se ven alterados cuando Elisa Mander, una turista discreta de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a mostrar señales de un asesinato. Y será Basil quien, casi sin pretenderlo, tenga que convertirse en el detective que devele la verdad detrás de lo ocurrido.

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Trailer de “El problema final”