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Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza: tenía las patas delanteras amputadas

Los vecinos denunciaron que el animal pasaba horas y horas en la terraza de la vivienda. El responsable dijo que sólo perdió una pata bajo su cuidado

28 de septiembre 2026 · 16:02hs
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El perro fue rescatado por el Área de Protección Animal de Rosario

El perro fue rescatado por el Área de Protección Animal de Rosario

Un perro con las dos patas delanteras amputadas fue rescatado este lunes por agentes de la Municipalidad de Rosario. Los vecinos denunciaron que el can pasaba largas horas en la terraza de una vivienda de la zona norte y que no recibía los cuidados que merecía su condición. Tras el rescate, el animal fue dado en adopción. “Ya tiene un nuevo hogar donde recibe el amor que necesita”, aseguró Sabrina Latino, la titular del Área de Protección Animal.

La secretaría de Control y Convivencia de Rosario recibió varias denuncias por el abandono de un perro en la zona norte de la ciudad. En una primera instancia, los agentes hicieron una inspección del lugar y detallaron los cuidados que debía recibir el animal, pero nada cambió. En el segundo operativo, intervinieron la vivienda y rescataron al animal.

El perro presentaba serias dificultades motrices debido a la amputación de sus dos patas delanteras. Además, los agentes detectaron un gran deterioro de su calidad de vida.

En diálogo con los agentes, el cuidador aseguró que el perro recibía las atenciones necesarias, pero cuando fue intervenido lo encontraron en la terraza y con dificultades para desplazarse.

>> Leer más: Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Según el relato del tutor, el perro llegó a su familia con una pata amputada, mientras que la otra la perdió bajo su cuidado tras ser arrollado por un tren. La titular del de Protección Animal, Sabrina Latino, señaló: “Cuando llegamos, encontramos un perro con una situación de movilidad muy compleja y que necesitaba cuidados especiales. Hoy, gracias al trabajo realizado y al compromiso de las personas que lo adoptaron, tiene un nuevo hogar donde recibe el amor que necesita”.

Por su parte, Diego Herrera, el secretario de Control y Convivencia, apuntó: “Pudimos intervenimos de inmediato para verificar la situación y garantizar el bienestar del animal. Nuestro compromiso es actuar frente a situaciones de maltrato, abandono o falta de cuidados adecuados, y trabajar para que cada animal pueda tener una vida digna, con la atención que necesita”.

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