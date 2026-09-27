La Capital | La Ciudad | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

La provincia trabaja en un esquema de concesiones y cobro de cánones a las instituciones que utilicen los predios deportivos para garantizar su mantenimiento

27 de septiembre 2026 · 18:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Centro Acuático Provincial es una de las obras que los Juegos Suramericanos dejaron en Rosario.

Héctor Río

El Centro Acuático Provincial es una de las obras que los Juegos Suramericanos dejaron en Rosario.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron en Rosario, Santa Fe y Rafaela una infraestructura deportiva inédita para la provincia. Pero, una vez apagadas las luces de la competencia, aparece un nuevo desafío: cómo garantizar que los estadios y sus instalaciones continúen funcionando y se mantengan en buenas condiciones. Para eso, el gobierno provincial trabaja en un esquema de concesiones y cobro de cánones de uso a las instituciones deportivas que utilicen los predios, con el objetivo de asegurar su sostenibilidad económica.

El secretario de Deportes la provincia, Fernando Maletti, confirmó que la provincia está terminando de definir el modelo de administración que se aplicará sobre los complejos construidos y remodelados para los Juegos. La propuesta contempla la participación de clubes, asociaciones y federaciones deportivas, bajo supervisión estatal y con obligaciones vinculadas al cuidado de las instalaciones.

"Se está terminando de diagramar la forma que se va a concesionar el uso", explicó el funcionario en declaraciones al diario UNO de Santa Fe. El esquema buscará garantizar que los espacios permanezcan activos y, al mismo tiempo, generar recursos para afrontar los gastos que demanda su funcionamiento.

La intención es que las entidades que utilicen los predios contribuyan económicamente a su conservación mediante el pago de cánones de mantenimiento. De esta manera, la provincia pretende establecer un modelo de gestión que permita sostener en el tiempo las inversiones realizadas para recibir la competencia internacional.

"Queremos terminar con eso de que el Estado se tiene que hacer cargo de todo y porque es del Estado lo usamos todo y lo uso como yo quiero, total lo paga el Estado", sostuvo Maletti.

Un modelo de gestión para los nuevos estadios

La definición del esquema de administración es uno de los principales desafíos de la etapa posterior a los Juegos. La construcción de instalaciones de nivel internacional permitió ampliar la capacidad deportiva de la provincia, pero también implica nuevos compromisos presupuestarios para garantizar su conservación, seguridad y funcionamiento cotidiano.

En ese sentido, el gobierno provincial busca establecer acuerdos con las instituciones que harán uso de los espacios, de manera que la actividad deportiva contribuya también a financiar su mantenimiento.

Por ahora, el sistema se encuentra en etapa de definición. Todavía resta conocer cómo se instrumentarán las concesiones, qué entidades podrán acceder a los predios y cuáles serán los montos de los cánones que deberán afrontar.

La estrategia también contempla mantener una agenda activa de actividades deportivas. Uno de los ejemplos es el estadio El Invencible, que ya tiene programados cinco eventos de escala para octubre. La intención es evitar que los grandes escenarios queden sin utilización una vez concluido el calendario de los Suramericanos.

El desafío de aprovechar las instalaciones

La organización de los Suramericanos dejó en Rosario infraestructura deportiva clave de nivel internacional, como el estadio Invencible Rosario y el Centro Acuático Provincial, un complejo que cuenta con una pileta olímpica principal de 50 metros con 10 andariveles y una fosa independiente destinada a los saltos ornamentales.

Maletti advirtió que, más allá del mantenimiento de los edificios, el legado de los Juegos también dependerá de la capacidad de las instituciones deportivas para aprovechar los nuevos espacios.

El objetivo es que las instalaciones no queden reservadas únicamente para competencias internacionales, sino que puedan integrarse a la actividad habitual de las instituciones y acompañar los procesos de formación y entrenamiento.

El gobierno santafesino plantea que las obras realizadas para los Suramericanos forman parte de una estrategia deportiva de largo plazo. La intención es consolidar durante los próximos diez años una red de instalaciones que permita sostener el desarrollo de distintas disciplinas y recibir nuevas competencias de alcance internacional.

En ese marco, la provincia mantiene como horizonte la organización de los Juegos Panamericanos 2029, aprovechando la infraestructura existente sin necesidad de encarar nuevas grandes obras civiles.

Así, el desafío que comienza después de los Juegos será doble: garantizar que los estadios y centros de entrenamiento se conserven en condiciones y, al mismo tiempo, que permanezcan abiertos a la actividad de deportistas, clubes y federaciones. La definición del sistema de concesiones y cánones será una pieza central para determinar cómo se sostendrá ese legado en los próximos años.

Noticias relacionadas
La gente se apropió de estos Juegos Suramericanos, dijo el intendente Pablo Javkin al indicar que se recuperó el orgullo de Rosario.

Javkin: "La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

los juegos suramericanos cerraron con record historico de asistentes y fiesta en santa fe

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

Santino Basaldella fue el rosarino destacado en los Juegos Suramericanos tras conseguir dos medallas de oro en stand up paddle.

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

El arquero de Paraguay, medalla de oro en los Juegos Suramericanos en fútbol, vive en María Susana y juega en Central.

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Ver comentarios

Las más leídas

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Giselle Massoud: Después de lo vivido, doy gracias cada día

Giselle Massoud: "Después de lo vivido, doy gracias cada día"

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Lo último

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

Crecimiento sin empleo: ocho de los diez sectores más dinámicos redujeron puestos de trabajo

Crecimiento sin empleo: ocho de los diez sectores más dinámicos redujeron puestos de trabajo

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El corredor nació como enlace ferroviario con el puerto y conserva huellas de aquella Rosario agroexportadora. Un proyecto para intervenirlo abrió un fuerte debate sobre su valor patrimonial.

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades
Scioli confundió la sede de los Juegos Suramericanos y reavivó la polémica por falta de apoyo del gobierno nacional al deporte
Juegos Suramericanos

Scioli confundió la sede de los Juegos Suramericanos y reavivó la polémica por falta de apoyo del gobierno nacional al deporte

El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás
Policiales

El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás

Día del Empleado de Comercio: la federación advirtió por la pérdida salarial y el deterioro laboral
Economía

Día del Empleado de Comercio: la federación advirtió por la pérdida salarial y el deterioro laboral

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y representará a Argentina en el Mundial

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y representará a Argentina en el Mundial

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Giselle Massoud: Después de lo vivido, doy gracias cada día

Giselle Massoud: "Después de lo vivido, doy gracias cada día"

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Ovación
El exárbitro Miguel Scime consideró que fue penal a Copetti y que Elías Verón debió ser expulsado

El exárbitro Miguel Scime consideró que fue penal a Copetti y que Elías Verón debió ser expulsado

El exárbitro Miguel Scime consideró que fue penal a Copetti y que Elías Verón debió ser expulsado

El exárbitro Miguel Scime consideró que fue penal a Copetti y que Elías Verón debió ser expulsado

El picante posteo de la esposa de Di María tras el nuevo título de Central: Yo también lloraría

El picante posteo de la esposa de Di María tras el nuevo título de Central: "Yo también lloraría"

Fiesta Canalla: Central celebrará el flamante título este lunes a la noche en el Monumento

Fiesta Canalla: Central celebrará el flamante título este lunes a la noche en el Monumento

Policiales
El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás
Policiales

El cuerpo calcinado hallado en una fosa sigue sin identidad: investigan si fue incinerado tiempo atrás

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

La Ciudad
Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: cómo se mantendrán los nuevos estadios después de la competencia

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El túnel Illia y 150 años de historia: por qué rechazan transformarlo en un paseo de celebridades

El proyecto para convertir el túnel Illia en un Paseo de las Celebridades Rosarinas causa polémica

El proyecto para convertir el túnel Illia en un "Paseo de las Celebridades Rosarinas" causa polémica

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

El clima en Rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes 
La Ciudad

El clima en Rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes 

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario
La Ciudad

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario
La Ciudad

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Javkin: La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Javkin: "La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1
La Región

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná
La Región

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia
La Región

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda
Policiales

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV
Política

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos
La Ciudad

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto
Economía

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario
La ciudad

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación
Ovación

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación

Ajuste y hartazgo: docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa
La Ciudad

"Ajuste y hartazgo": docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"