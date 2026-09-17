La Capital | Zoom | Netflix

Tres miniseries para ver en Netflix este fin de semana

Drama, romance y thriller caracterizan a las nuevas miniseries que se sumaron al catálogo. De qué se tratan las novedades

17 de septiembre 2026 · 16:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
Thriller

Thriller, drama y romance caracterizan a las nuevas incorporaciones de Netflix

La incorporación de nuevas series y películas al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Recientemente, tres miniseries desembarcaron en la plataforma con orígenes y géneros muy distintos. Pero lo que tienen en común es que todas escalaron con rapidez ranking de lo más visto.

Entre los estrenos se destacan tramas de romance de época, así como suspensos y thriller, y dramas adolescentes. Lo cierto es que entre las nuevas miniseries hay alternativas para todos los gustos.

Pero elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Por eso, vale hacer un repaso al ranking para conocer los relatos que vienen llamando la atención.

>>Leer más: Tres thrillers para ver este fin de semana en Netflix

Tres miniseries para ver en Netflix este fin de semana

“El club gastronómico”

Recientemente, esta miniserie desembarcó desde Países Bajos y se llevó la atención de los usuarios. “El club gastronómico” es un thriller psicológico lleno de drama basado en la exitosa novela “De eetclub” de Saskia Noort. Creada por Dorien Goertzen y dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar, la serie cuenta con 7 capítulos.

La serie sigue a Karen, quien se muda junto a su familia a una localidad acomodada de Países Bajos. Allí, termina incorporándose rápidamente a un exclusivo grupo de amigos con un estilo de vida lleno de lujos y fiestas. La aparente tranquilidad del lugar se quiebra cuando una de las villas del grupo se incendia, provocando la muerte de Evert, uno de los integrantes del dichoso grupo. Es a partir de este hecho que comienzan a despertarse ciertas sospechas alrededor del círculo de amigos.

A medida que avanza la investigación, Karen empieza a conocer la verdadera cara de muchos de sus supuestos amigos y a desenterrar las traiciones, los secretos y resentimientos que esconde la fachada del grupo.

“La timonel”

“La timonel” es una miniserie canadiense de 8 capítulos protagonizada por Miku Martineau que reúne tres componentes prometedores: un nuevo comienzo, un triángulo amoroso y un deporte de élite.

La serie sigue a Teagan, una joven promesa del remo que llevaba una vida perfecta hasta que un escándalo familiar la obliga a mudarse y, por consiguiente, cambiarse de escuela. El asunto es que su nueva y exclusiva academia, Easton Prep, no cuenta con un equipo femenino de remo. Y por ende, para poder seguir su pasión, Teagan decide unirse al equipo masculino de élite, desempeñando la función de timonel.

Su lugar en el equipo masculino desatará toda una serie de tensiones de género y de clase, así como le abrirá las puertas a un triángulo amoroso inescapable. Combinando la adrenalina y los cambios que una nueva vida plantea, Teagan intentará mantenerse a flote.

>>Leer más: Netflix: siete estrenos destacados que llegan en septiembre

“La muñeca”

Poder viajar a tiempos pasados desde la comodidad del hogar es una posibilidad que otorga “La muñeca”, la nueva miniserie de época de Netflix. Esta producción de 6 capítulos está protagonizada por Sandra Drzymalska y Tomasz Schuchardt, y dirigida por Pawe Malona. Ambientada en la Varsovia del siglo XIX, la historia explora los conflictos de clase, el amor no correspondido y las tensiones sociales de la época. Es una historia intensa y dramática pero también emotiva y romántica.

La producción está basasa en la clásica novela polaca “Lalka” de Bolesaw Prus. Por un lado, la trama presenta a Izabela, una orgullosa aristócrata que ha rechazado a todos sus pretendientes. La joven busca escapar de la rigidez de la aristocracia y hacerse un lugar en la sociedad polaca. Por otro lado, el ambicioso Stanisaw, está decidido a ascender socialmente y al conocer a Izabela queda completamente obsesionado con ella, a quien entiende, además, como el umbral que debe cruzar para entrar al mundo aristócrata al cual desea pertenecer.

Entre ellos, surgirá un vínculo complejo, atravesado por las tensiones de clase, una obsesión profunda y el deseo de libertad.

Noticias relacionadas
La timonel, la nueva miniserie de Netflix, arrasa en distintos países

Una miniserie dramática adolescente promete convertirse en un fenómeno

El club gastronómica llegó a Netflix desde Países Bajos

Una miniserie de origen neerlandés revoluciona Netflix

el viudo de adelfa contara su historia: libro, carcel y una posible serie de netflix

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

El thriller es un género infaltable en Netflix

Tres thrillers para ver este fin de semana en Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

Lo último

Cómo mejorar el rendimiento de un celular viejo

Cómo mejorar el rendimiento de un celular viejo

Newells: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Newell's: la reserva goleó con Alejo Montero y algunas sorpresas tácticas

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

El "gaucho narco" que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

Los fundamentos de la condena a 12 años contra Leonardo Airaldi reconstruyen una estructura con pista clandestina, embarcaciones, campos y apoyo policial que movía droga por aire, tierra y río entre ambas costas.

El gaucho narco que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante
Récord total en los Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias
Juegos Suramericanos

Récord total en los Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

Por Martín Stoianovich
Policiales

Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales
Política

El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44% entre los jóvenes
Economía

La deuda asfixia a 128 mil rosarinos: la mora llega al 44% entre los jóvenes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Argentina sumó un gol rosarino en los Juegos Suramericanos, pero perdió con Paraguay

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

Cortaron la autopista a Córdoba en una mañana compleja con dos choques

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

El Barrio Chino de Rosario, más cerca: aceleran acuerdos clave en Buenos Aires

Central: Argentinos Juniors, un rival directo en más de un frente

Central: Argentinos Juniors, un rival directo en más de un frente

Ovación
Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino
Ovación

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Central firmó un nuevo contrato con Ovando, una de las nuevas joyas del fútbol argentino

Aguante albiceleste en el Coloso: una multitud alentó a Argentina en los Juegos Suramericanos

Aguante albiceleste en el Coloso: una multitud alentó a Argentina en los Juegos Suramericanos

Alfaro presenció la utopía que cazó Paraguay en el Coloso en los Juegos Suramericanos

Alfaro presenció la "utopía" que cazó Paraguay en el Coloso en los Juegos Suramericanos

Policiales
Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

Por Martín Stoianovich
Policiales

Cocaína en un niño de 5 años: un marco de vulnerabilidad que terminó con los padres presos

El gaucho narco que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

El "gaucho narco" que cruzó el Paraná: avionetas, islas y cocaína entre Rosario, Puerto Gaboto y Diamante

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Dos imputados por el robo a un vendedor de camisetas en el día del Clásico

Mujer policía detenida por apretar a un endeudado con un prestamista

Mujer policía detenida por apretar a un endeudado con un prestamista

La Ciudad
Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases este viernes ni el próximo martes

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Seis cafeterías de Rosario quedaron entre las 100 mejores del país: cuáles son

Prohibición de cuidacoches: el Senado santafesino tratará el tema por quinta vez en el año

Prohibición de cuidacoches: el Senado santafesino tratará el tema por quinta vez en el año

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos

Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos

Un gran incendio afectó una chatarrería de la zona sudoeste
La Ciudad

Un gran incendio afectó una chatarrería de la zona sudoeste

La suerte de las Paso nacionales divide a los legisladores santafesinos

Por Javier Felcaro
Política

La suerte de las Paso nacionales divide a los legisladores santafesinos

Quini 6: de dónde son los apostadores que se repartieron más de $2.700 millones
Información General

Quini 6: de dónde son los apostadores que se repartieron más de $2.700 millones

Las Paso entre el Gótico y el Profesional

Por Jorge Asís
Política

Las Paso entre el Gótico y el Profesional

El río Paraná y la náutica vuelven a ser protagonistas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El río Paraná y la náutica vuelven a ser protagonistas

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones
Información General

El Quini 6 dejó dos nuevos megamillonarios, que se reparten $2.749 millones

El girasol gana terreno: crece la siembra y las exportaciones duplican los ingresos
Agro

El girasol gana terreno: crece la siembra y las exportaciones duplican los ingresos

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario se movilizó para recordar la Noche de los Lápices

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas
La Región

Cortes de tránsito y amplio operativo en Funes debido a una pérdida de gas

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son
La Región

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

Un jugador base de Newells del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Un jugador base de Newell's del año anterior empieza a tomar rodaje tras una grave lesión

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional
Ovación

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves primaveral con sol y calorcito

Investigan si Facundo Moyano se encontró con su pareja rosarina
Información General

Investigan si Facundo Moyano se encontró con su pareja rosarina

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio
Policiales

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego
Política

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores
Política

Santilli acelera la ronda de negociaciones con los gobernadores

La Justicia ordenó frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas
Política

La Justicia ordenó frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas

Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó una estrategia electoral
Política

Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó una estrategia electoral