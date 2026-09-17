Drama, romance y thriller caracterizan a las nuevas miniseries que se sumaron al catálogo. De qué se tratan las novedades

La incorporación de nuevas series y películas al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Recientemente, tres miniseries desembarcaron en la plataforma con orígenes y géneros muy distintos. Pero lo que tienen en común es que todas escalaron con rapidez ranking de lo más visto.

Entre los estrenos se destacan tramas de romance de época , así como suspensos y thriller , y dramas adolescentes. Lo cierto es que entre las nuevas miniseries hay alternativas para todos los gustos.

Pero elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Por eso, vale hacer un repaso al ranking para conocer los relatos que vienen llamando la atención.

Tres miniseries para ver en Netflix este fin de semana

“El club gastronómico”

Recientemente, esta miniserie desembarcó desde Países Bajos y se llevó la atención de los usuarios. “El club gastronómico” es un thriller psicológico lleno de drama basado en la exitosa novela “De eetclub” de Saskia Noort. Creada por Dorien Goertzen y dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar, la serie cuenta con 7 capítulos.

La serie sigue a Karen, quien se muda junto a su familia a una localidad acomodada de Países Bajos. Allí, termina incorporándose rápidamente a un exclusivo grupo de amigos con un estilo de vida lleno de lujos y fiestas. La aparente tranquilidad del lugar se quiebra cuando una de las villas del grupo se incendia, provocando la muerte de Evert, uno de los integrantes del dichoso grupo. Es a partir de este hecho que comienzan a despertarse ciertas sospechas alrededor del círculo de amigos.

A medida que avanza la investigación, Karen empieza a conocer la verdadera cara de muchos de sus supuestos amigos y a desenterrar las traiciones, los secretos y resentimientos que esconde la fachada del grupo.

“La timonel”

“La timonel” es una miniserie canadiense de 8 capítulos protagonizada por Miku Martineau que reúne tres componentes prometedores: un nuevo comienzo, un triángulo amoroso y un deporte de élite.

La serie sigue a Teagan, una joven promesa del remo que llevaba una vida perfecta hasta que un escándalo familiar la obliga a mudarse y, por consiguiente, cambiarse de escuela. El asunto es que su nueva y exclusiva academia, Easton Prep, no cuenta con un equipo femenino de remo. Y por ende, para poder seguir su pasión, Teagan decide unirse al equipo masculino de élite, desempeñando la función de timonel.

Su lugar en el equipo masculino desatará toda una serie de tensiones de género y de clase, así como le abrirá las puertas a un triángulo amoroso inescapable. Combinando la adrenalina y los cambios que una nueva vida plantea, Teagan intentará mantenerse a flote.

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“La muñeca”

Poder viajar a tiempos pasados desde la comodidad del hogar es una posibilidad que otorga “La muñeca”, la nueva miniserie de época de Netflix. Esta producción de 6 capítulos está protagonizada por Sandra Drzymalska y Tomasz Schuchardt, y dirigida por Pawe Malona. Ambientada en la Varsovia del siglo XIX, la historia explora los conflictos de clase, el amor no correspondido y las tensiones sociales de la época. Es una historia intensa y dramática pero también emotiva y romántica.

La producción está basasa en la clásica novela polaca “Lalka” de Bolesaw Prus. Por un lado, la trama presenta a Izabela, una orgullosa aristócrata que ha rechazado a todos sus pretendientes. La joven busca escapar de la rigidez de la aristocracia y hacerse un lugar en la sociedad polaca. Por otro lado, el ambicioso Stanisaw, está decidido a ascender socialmente y al conocer a Izabela queda completamente obsesionado con ella, a quien entiende, además, como el umbral que debe cruzar para entrar al mundo aristócrata al cual desea pertenecer.

Entre ellos, surgirá un vínculo complejo, atravesado por las tensiones de clase, una obsesión profunda y el deseo de libertad.