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Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala

La BCR será sede del Oktober Invest Fest Latam 2026. Se viene Faro, el encuentro que traza el rumbo de la innovación en el agro. Esta semana se realizarán en Rosario las jornadas de economía crítica y economía feminista, con entrada libre y gratuita en la UNR

29 de septiembre 2026 · 06:15hs
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El ecosistema emprendedor se reúne en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El ecosistema emprendedor se reúne en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Rosario será sede el próximo 6 de octubre de Oktober Invest Fest Latam 2026, una jornada que reunirá a referentes del mundo de las inversiones, el venture capital, la innovación, la tecnología y los ecosistemas emprendedores de Alemania y Latinoamérica. El encuentro se desarrollará desde las 8.30 en la Bolsa de Comercio de Rosario (Paraguay 755) y tendrá como objetivo generar un espacio para explorar oportunidades de inversión y promover conexiones internacionales entre los distintos actores del ecosistema. La propuesta contará con actividades durante la mañana y la tarde, con modalidades de inscripción diferenciadas de acuerdo con la agenda que cada participante quiera acompañar. Los interesados pueden consultar los speakers y el cronograma completo en la página oficial de OktoberINVESTfest Latam.

Jornada de economía crítica en Rosario

Rosario será sede del 1º al 3 de octubre de las XIX Jornadas de Economía Crítica y VIII Jornadas de Economía Feminista, un encuentro que reunirá a docentes, investigadores, graduados, estudiantes y referentes de distintos espacios para debatir sobre los principales desafíos de la economía argentina y global. La participación será libre y gratuita. Organizadas por la Sociedad de Economía Crítica y su Espacio de Economía Feminista, las jornadas se desarrollarán en dos sedes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR): el jueves 1º en la Facultad de Derecho y el viernes 2 y sábado 3 en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. La agenda tendrá como uno de sus ejes el análisis de la coyuntura y de los problemas estructurales de la economía. Entre los temas previstos aparecen macroeconomía y política económica; deuda, finanzas públicas y sistema financiero; pobreza y distribución del ingreso; economía popular, social y solidaria; desarrollo agropecuario y agroindustrial; industria 4.0; transición energética; trabajo y economía feminista. El jueves 1º de octubre, a las 19, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, se realizará el panel “Pensar la Argentina en el largo plazo”, con la participación de Andrés Wainer, de Flacso-Conicet; Sebastián Guevara, de UBA-Conicet; y Natalia Pérez Barreda, de UNR-Mate. En tanto, el viernes 2, también a las 19, el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística será escenario del panel “Pensar el Estado y el desarrollo económico en el siglo XXI”. Participarán Ignacio Trucco, de UNL-Conicet; Igal Kejsefman, de UBA-Conicet; y Verónica Grondona, de CCC-Icrict. Además de los paneles centrales, habrá mesas de debate y simposios. El jueves las actividades se extenderán de 11 a 19; el viernes, de 9 a 19; y el sábado 3, de 9 a 14. Entre los simposios se abordarán cuestiones vinculadas con planificación del desarrollo, transición energética, plataformas digitales, economía política ecológica, desarrollo agropecuario y agroindustrial argentino, transformaciones del orden internacional, recursos estratégicos, industria 4.0 y la situación de los trabajadores. El programa tendrá además una actividad previa el miércoles 30 de septiembre: el workshop “HeterodoxIA para Tesis”, destinado a estudiantes de doctorados en Economía y con el auspicio de YSI, que se realizará en la Facultad de Derecho. Más información en https://www.sociedadeconomiacritica.org/

Faro: la tecnología en el campo

El Foro Agroindustrial Argentino (FARO) realizará su tercera edición el próximo 7 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte, de Rosario. Bajo el lema "Campo G-Zero", el encuentro convocará a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos que enfrenta el agro en un escenario global atravesado por la geopolítica, la innovación y los cambios en los mercados. Entre los primeros expositores confirmados se encuentran el politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, quien abordará el impacto de la geopolítica en el nuevo orden mundial; Roberto Vassolo, del IAE Business School, que analizará las estrategias empresariales para un contexto de creciente incertidumbre; y Juan Pablo Cosentino, con una exposición centrada en tecnología e innovación.

Faro volvió a brillar. La segunda edición de Campo 3i fue un éxito en Rosario.

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Ronda de negocios para vincular a pymes con grandes inversores

Rosario será sede de la primera Ronda de Negocios Rigi de alcance nacional, un encuentro que reunirá a 28 grandes grupos inversores con proyectos vinculados a minería, industria e infraestructura, junto con empresas proveedoras de bienes y servicios de todo el país. La actividad se realizará el jueves 29 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario, ubicada en Los Inmigrantes 410. La jornada -impulsada por la Secretaría de Desarrollo Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe- busca generar oportunidades de vinculación para las industrias y pymes santafesinas. Las empresas podrán tomar contacto directo con grandes grupos inversores, conocer las necesidades de sus proyectos y explorar posibilidades para incorporarse como proveedoras de bienes y servicios. Durante el encuentro se desarrollarán rondas de negocios, conferencias y espacios de asistencia técnica. La inscripción se encuentra abierta y puede realizarse a través del sitio web del Ministerio de Economía de la Nación.

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