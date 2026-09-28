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Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Los hijos adolescentes de la víctima hallaron el cuerpo tendido en la cocina de la casa ubicada en Grandoli al 3800

28 de septiembre 2026 · 07:28hs
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El cuerpo de  Natalia Andrea Giménez fue derivado al Instituto Médico Legal. El caso se investiga como femicidio

Foto: La Capital / Archivo.

El cuerpo de  Natalia Andrea Giménez fue derivado al Instituto Médico Legal. El caso se investiga como femicidio

Una mujer de 35 años fue hallada asesinada en su casa de Grandoli al 3800, en la zona sur de Rosario. Según las primeras informaciones, el cuerpo presentaba al menos una herida de arma de fuego y escoriaciones y el caso es investigado como presunto femicidio.

Según indicaron fuentes policiales, el caso es investigado como un presunto femicidio. El hecho trascendió cuando los hijos adolescentes de la mujer llegaron hasta la casa y encontraron a su madre sin vida.

La víctima fue identificada como Natalia Andrea Giménez, de 35 años. Según las primeras informaciones, la mujer fue hallada sin vida en la cocina de su casa.

Protocolo de femicidio

El caso fue notificado a la fiscal Paula Barros, de la Unidad Especial de Violencia Altamente Lesiva, quien ordenó distintas medidas de rigor y estableció que se proceda mediante el protocolo de femicidio.

>> Leer más: Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

El cuerpo de la víctima fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia para determinar las causas de muerte. El informe preliminar del médico policial reveló que la mujer presentaba impactos de arma de fuego y escoriaciones.

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