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Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Un proyecto de un particular junto al Centro de Ex Combatientes propone que un pasaje o una calle rosarina lleven el nombre de quien fuera un destacado divulgador de la causa Malvinas.

29 de septiembre 2026 · 06:10hs
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El presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe

El presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe, Rubén Rada, falleció el sábado 18 de julio de 2026.

Un proyecto presentado por un ciudadano particular interesado en promover la causa Malvinas, junto al Centro de Ex Combatientes propone que un pasaje o calle de la ciudad lleven el nombre del veterano de guerra rosarino Rubén Rada, fallecido el pasado 18 de julio. Entre sus considerandos, la iniciativa establece que Rada fue impulsor de la "remalvinización" y destaca la labor educativa aportada en la formación de las nuevas generaciones de argentinos.

La propuesta ingresó al Palacio Vasallo el 23 de julio pasado y desde agosto el expediente 281325 está en tratamiento en la comisión de Gobierno. Se trata de un proyecto de ordenanza en el que a raíz del fallecimiento del veterano de guerra rosarino, y el pedido del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe una calle de Rosario lleve su nombre.

Entre los considerandos, se destaca que el veterano nacido en Rosario en 1962, integró el Regimiento de Infantería 4 y combatió en Malvinas en 1982, en Monte Kent, Monte Challenger y Dos Hermanas. Y a su regreso de las islas, dedicó más de cuatro décadas a la defensa de los derechos de los ex combatientes, a la memoria histórica y al reclamo de soberanía sobre las Islas.

Rubén Rada, emblema de la causa Malvinas

Rada presidió la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe y, con anterioridad, la Confederación de Combatientes de Malvinas de la Argentina, gestionando ante organismos públicos el reconocimiento y los derechos de sus compañeros.

Entre los argumentos, se subraya que fue impulsor de la "remalvinización" (una serie de acciones con el fin de recuperar el lugar de Malvinas en la memoria colectiva), distinguiéndola de la última dictadura militar.

Pero además, Rada —se afirma— sostuvo una labor educativa permanente, en cada 2 de abril (Día del Veterano y de los 649 caídos en las islas del Atlántico Sur), en actos y en escuelas, aportando a la formación de las nuevas generaciones.

"Imponer el nombre de una persona a una calle constituye un nexo entre la memoria colectiva y quienes contribuyeron al bienestar general, criterio recogido por la normativa municipal de nomenclatura, y que existe un pedido expreso de las organizaciones de ex combatientes formulado en su despedida", remata el proyecto en sus considerandos.

>> Leer más: Quién fue Rubén Rada, el excombatiente que hizo de Malvinas una causa de toda una vida

Veterano de guerra

La propuesta es breve pero concreta: designar con el nombre de "Veterano de Guerra Rubén Rada" a un pasaje o calle rosarina, señalizar la vía nominada y la colocar una placa con el siguiente texto: "Veterano de Guerra Rubén Rada (1962-2026). Combatiente del Regimiento de Infantería 4. Homenaje de la ciudad de Rosario a un referente de los ex combatientes de Malvinas, por su defensa de la memoria y de la soberanía argentina sobre las Islas".

Al respecto, el titular del Centro de Ex Combatientes de Rosario Claudino Chamorro indicó que ya hubo conversaciones con diversas bancas en el Concejo en relación al proyecto. "Habíamos pedido que haya una señalética con el nombre de Rubén en un corredor al costado del cenotafio (Monumento a los caídos en Malvinas), que enlaza avenida Belgrano con una calle interna del parque a la Bandera, próxima a los ex galpones portuarios", marcó Chamorro, al adelantar que hay pendiente reuniones con ediles y el intendente Pablo Javkin. "Estamos en conversaciones para que se trabaje a conciencia", subrayó.

Cabe recordar que la semana pasada, el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez aprobó el dictamen favorable a partir del interés del mismo particular para designar con el nombre "Veterano de Guerra de Malvinas Roberto Rubén Rada" a la calle interna que rodea la Plaza a la Madre, conectando con la avenida General Juan D. Perón.

Iniciativas de igual tenor también buscan ser replicada en la región. Ya se presentó el mismo proyecto en Pérez, Funes y Granadero Baigorria.

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