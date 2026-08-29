Netflix: cinco películas imperdibles para disfrutar el fin de semana

La plataforma renovó su catálogo y los usuarios ya eligieron sus favoritas. Suspenso, comedia, drama y ciencia ficción son algunas de las propuestas que la están rompiendo

La incorporación de nuevas películas al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Rápidamente, el ranking de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó este mismo mes. Y, de cara al fin de semana, vale la pena revisar cuáles son esas historias imperdibles.

Es que elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Pero cuando la plataforma estrena producciones los usuarios tarde o temprano van apuntando a sus títulos favoritos. Un repaso al ranking para conocer los relatos que vienen llamando la atención.

Los amantes de los misterios no pueden perderse “Una mujer sin pasado”, un thriller psicológico danés recién incorporado a la plataforma. Dirigida por Barbara Topsøe-Rothenborg, a partir de un guion coescrito junto a Anders August, la historia cuenta con Natalie Madueño como protagonista.

La historia de “Una mujer sin pasado” comienza en el presente de Louise Andersen, una mujer que lleva una vida tranquila en la isla noruega de Hidra con su pareja, Joachim, atendiendo su adorable cafetería. Pero esa burbuja se pincha cuando un extraño aparece en su cafetería e insiste en que ella no es Louise sino Helene Söderberg, una mujer desaparecida hace tres años en Dinamarca.

Así, Louise descubre que en esa otra vida está casada y tiene un hijo, conocimiento que la motiva a volver a su supuesto hogar para descubrir qué es lo que ha ocurrido. Decidida a rearmar el rompecabezas de su pasado, Louise deja a Joachim y a su vida tranquila para averiguar si es realmente Helene Söderberg y qué es lo que ocurrió el día de su desaparición.

“Mickey 17”

La risa es infaltable durante el fin de semana. En ese género destaca “Mickey 17”, una comedia negra de ciencia ficción escrita y dirigida por Bong Joon Ho, director del éxito “Parasite”. Protagonizada por Robert Pattinson, la película tuvo su estreno el año pasado pero fue sumada al catálogo de Netflix esta misma semana.

La trama sigue a Mickey Barnes quien, desesperado por escapar del planeta Tierra, donde su situación económica es de terror, decide alistarse como “prescindible” en una expedición humana enviada a colonizar el mundo helado de Niflheim.

El título de “prescindible” da cuenta de su función descartable dentro del equipo. Mickey tiene la misión de realizar las tareas más peligrosas dentro de la expedición y, si muere, se crea otro cuerpo de Mickey al que se transfieren sus recuerdos. De esta manera, se supone, puede arriesgar su vida una y otra vez.

El drama comienza cuando Mickey 17 sobrevive a una misión que lo debería haber matado y su equipo, sin conocer su suerte, crea al Mickey 18. Entonces, se presenta una nueva situación: existen, al mismo tiempo, dos Mickey. Y este es el principio de una serie de problemas.

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“Chicas armadas y peligrosas”

Paul Feig, responsable de éxitos como “Ghostbusters”, “The Housemaid” y “Un simple favor”, dirige “Chicas armadas y peligrosas”, una comedia de acción con risas y escenas sorprendentes. La película es de 2013 pero llegó recientemente a la plataforma. Sus protagonistas son las aclamadas Sandra Bullock y Melissa McCarthy.

La trama sigue a Sarah Ashburn, una arrogante agente del FBI extremadamente seria y perfeccionista, que viaja a Boston con la misión de atrapar a un narcotraficante de los más peligrosos. Pero el drama comienza cuando el caso le exige trabajar en equipo junto a Shannon Mullins, una detective de la policía de Boston que encarna exactamente todo lo contrario a Sarah: es impulsiva, irreverente y poco respetuosa de las reglas.

La dupla de policías comienza con el pie izquierdo pero a medida que el caso demuestra su complejidad y dificultad, Sarah y Shannon comienzan a colaborar en la investigación, aprendiendo a confiar la una en la otra. La química entre Bullock y McCarthy hace de la película una maravilla en el tópico “pareja dispareja”, con un contraste de personajes en el que se apoya la gracia de la cinta. Con escenas de acción y un desarrollo de personajes interesante, “Chicas armadas y peligrosas” se vuelve un imperdible.

“Back to Black”

Netflix sumó recientemente “Back to Black”, un drama biográfico de 2024 que gira sobre Amy Winehouse, icónica cantante inglesa. Dirigida por Sam Taylor-Johnson y escrita por Matt Greenhalgh, la cinta lleva el nombre de uno de sus más grandes hits. Con Marisa Abela en el papel de Winehouse y calificada como una “narración irresistible”, la película de dos horas relata la vida de la cantante británica desde su ascenso a la fama hasta su trágica muerte.

La película sigue fundamentalmente a Amy Winehouse desde sus comienzos musicales como una joven cantante de jazz de Camden hasta su ascenso al estrellato mundial. En este viaje, “Back to Black” explora el gran talento de Amy para componer canciones, la particularidad de su voz que conquistó al mundo y el sueño de convertirse en cantante.

Además, en el film se muestra la relación de Amy con su familia, sobre todo con su abuela Cynthia y su padre Mitch. Pero la historia se termina centrando en la intensa relación de amor que Winehouse mantuvo con Blake Fielder-Civil (interpretado por Jack O'Connell). Fue este vínculo el que la llevó a atravesar problemas cada vez más intensos con el alcohol y las drogas, así como a debilitar su salud en general.

En “Back to Black” cada momento de la vida de Winehouse se conecta con las canciones que escribía. Pero no se trata de un análisis de su obra específicamente, sino de un acercamiento a la persona de carne y hueso detrás de sus letras. Es la película ideal para quienes quieren conocer de lleno al gran ícono británico.

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“Profesión peligro”

Ryan Gosling y Emily Blunt protagonizan una cinta de comedia y acción que, tras su no tan lejano paso por los cines, desembocó en la plataforma de la N roja. Dirigida por David Leitch a partir de un guion de Drew Pearce, “Profesión peligro” combina acción y romance en una historia explosiva.

La película sigue a Colt Seavers (interpretado por Gosling), un doble de riesgo que viene de atravesar uno de los momentos más difíciles de su carrera. Después de sufrir un accidente que puso su trabajo y su vida en riesgo, Colt decidió alejarse de los sets de filmación.

Pero alejado del reflector Colt recibe una propuesta para regresar a los estudios en una situación compleja: la película en la que debe actuar cuenta con su antigua pareja al frente de la producción.

Al regresar, el protagonista debe enfrentarse a diferentes desafíos. En principio, debe demostrar que todavía puede cumplir el rol de doble especialista, enfrentándose a las escenas más complejas y peligrosas. Y, al mismo tiempo, debe saber cómo llevar el reencuentro con su expareja. A todo esto se suma la entrada en escena de una conspiración siniestra.