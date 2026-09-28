El emotivo mensaje de Tini Stoessel para Lali Espósito tras cantar juntas en River

“Lo que vivimos tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí”, escribió Tini junto a imágenes del histórico encuentro

“Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”, escribió Tini Stoessel en un posteo dedicado a Lali . Tras el show que Espósito dio en el estadio River Plate, donde ambas se subieron juntas al escenario por primera vez, Tini compartió imágenes inéditas de la noche y le dedicó un emotivo mensaje a la artista pop.

En su tercer show en el estadio River Plate, el sábado por la noche, Lali hizo vivir a sus fanáticos una noche inolvidable. Entre las sorpresas y los invitados, la artista invitó a Tini Stoessel a subir al escenario . Juntas interpretaron “Like a Virgin”, de Madonna, vestidas de novias, en una referencia a que ambas están próximas a casarse. Junto a la rockera Marilina Bertoldi , las cantantes recrearon la presentación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards. .

Además, Tini permaneció en el escenario para interpretar junto a Lali “1 Amor”. Se trató de la primera vez que las artistas compartieron una canción y un escenario, después de ser señaladas durante años como supuestas rivales.

“Esta invitación es por las niñas que fuimos y por las mujeres en las que nos convertimos”, le dijo Lali a Tini durante el show. Ahora, la Triple T le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

>> Leer más: El tenso encuentro entre Tini Stoessel y Lali Espósito

El emotivo mensaje de Tini para Lali

Tini Stoessel compartió un posteo con un emotivo mensaje para Lali Espósito. En las imágenes se la puede ver con el vestuario de novia, videos del momento que compartió junto a la cantante y algunas fotografías de los ensayos previos al show.

“Por las niñas que fuimos y, sobre todo, por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, comenzó escribiendo Tini, en referencia a la frase que Lali le dedicó durante el recital.

“Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”, sostuvo la cantante. Y agregó: “Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”.

Luego, Tini le agradeció a Lali por su “cariño” y su “generosidad” . Además, Stoessel tuvo unas palabras especiales para Marilina Bertoldi: “Dios mío, ¡qué bestia! Un honor haberte conocido. ¡Qué talento y qué lindo fue compartir juntas!”.

>> Leer más: Tini Stoessel: se reveló por qué sus padres no irían al casamiento con De Paul