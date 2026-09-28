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El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

La celebración canalla será este martes en el emblemático lugar de los rosarinos. Al toque deberá enfocarse en Banfield, la anual, los octavos y otra Libertadores

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

28 de septiembre 2026 · 20:37hs
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La locura de Central en Santiago del Estero se trasladará este martes al Monumento Nacional a la Bandera.

Leo Vincenti

La locura de Central en Santiago del Estero se trasladará este martes al Monumento Nacional a la Bandera.

Central vivirá una tarde-noche muy especial, con el festejo en el Monumento Nacional a la Bandera de su última gema: el título de la Supercopa Internacional. Los hinchas y los hacedores de tamaña alegría se unirán en las calles en el sitio emblemático de los rosarinos y, luego sí, tocará guardar el traje de fiesta y enfocarse en los muchos objetivos que tiene por delante, con Banfield de primera escala: clasificar a los octavos de final del torneo Clausura, pelear por ganar de nuevo la Liga Profesional 2026 por la tabla anual y clasificar a la Copa Libertadores, ya que la Sudamericana la tiene prácticamente encaminada.

Todo estaba previsto para este lunes, pero el pronóstico que confirmó tormentas y lluvia e hizo redirigir la fiesta que jugadores e hinchas se merecían. Y por eso todo pasó para las 19 horas de este martes, en el Monumento. Ahí el plantel llegaría en un micro descapotable ofrendando la copa ganada, en una tarde-noche que promete alargarse.

Nada más lógico después de la tremenda final con Estudiantes y nada más justo para el sobresaliente de esa conquista en la cancha: Ángel Di María, que fue la gran figura de la definición, al punto que el enviado de Ovación con total justicia le otorgó un 10 en su calificación.

>>Leer más: Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

La celebración y el después para Central

Por supuesto, los títulos son para celebrar pero seguramente la ambición de este plantel sigue intacta y tiene por delante objetivos supremos por los que luchar, con posibilidades de éxito.

Lo primero será clasificar a los octavos de final para pelear el título del Clausura en los play-offs. Hoy está segundo, con la misma cantidad de puntos que el líder Argentinos Juniors, pero el primero que queda afuera es Atlético Tucumán, que cuenta con 13 puntos. Ergo, hay poca distancia y no se pueden permitir subestimaciones para conseguir el objetivo.

Además, porque sumar mucho en las seis fechas que quedan lo conducirán inexorablemente a las otras dos grandes metas: pelear por el título de la tabla anual, ahora sí ya establecido de antemano, y el nuevo ingreso a la Libertadores.

>>Leer más: El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento por el título

Central no está lejos de este último objetivo: tiene 46 puntos en la anual y está a 2 puntos de clasificar directo a la fase de grupos de la Libertadores (Vélez, 48) y a uno de ir al repechaje (Boca, 47). Mientras que el sorprendente Independiente Rivadavia está un poco más despegado, líder, con 51 puntos, pero es una meta alcanzable.

Por supuesto para Central es importante estar agazapado para entrar a Libertadores por vía de la anual, por si el campeón del Clausura es la Lepra mendocina, Vélez o Boca. Por supuesto, si el Canalla corona en el Clausura, entra también directo.

Los partidos que restan al Canalla

Central cerrará la 11ª fecha del torneo Clausura el lunes en el Florencio Sola ante Banfield, a las 21.30,y luego tendrá una enorme chance de descontar directo cuando reciba a Independiente Rivadavia, el domingo 11 de octubre a las 17.

Luego, lo dicho, no debe descuidarse en el Clausura porque tendrá la difícil visita a Atlético Tucumán, recibirá a Huracán, visitará a Sarmiento y cerrará la fase de grupos en el Gigante ante Estudiantes de Río Cuarto.

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