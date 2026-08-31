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Netflix: un drama romántico atrapa a los usuarios con solo 5 capítulos

Basada en una novela de Elísabet Benavent, la miniserie explora la relación de dos mejores amigos cuando ya no pueden ocultar lo que verdaderamente sienten. Los detalles de la trama en esta nota

31 de agosto 2026 · 18:02hs
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La nueva miniserie de Netflix explora las relaciones al interior de un grupo de amigos que emprende un viaje

La nueva miniserie de Netflix explora las relaciones al interior de un grupo de amigos que emprende un viaje

Para cerrar un mes lleno de estrenos y novedades, Netflix estrenó “Toda la verdad de mis mentiras”, una miniserie dramática y romántica basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, de quien la plataforma ya adaptó títulos aclamados como “Valeria” y “Un cuento perfecto”.

En este caso, “Toda la verdad de mis mentiras” llega bajo la dirección de María Togores y Marina Pérez sobre un guion de esta última junto a Montaña Marchena. Por su parte, Itziar Manero y Daniel Ibáñez toman los papeles de Coco y Marín, una dupla de amigos que se esconden mucho más de lo que se confiesan. Del reparto también forman parte Clara Sans, Lucía de la Fuente, Brays Efe y Ricardo Gómez.

Con una premisa ya conocida y trabajada exhaustivamente, “Toda la verdad de mis mentiras” no busca innovar. Ese desconcierto entre lo que no termina de ser una amistad pero no se anima a ser algo más es la clave de su trama, y su brillo lo aporta fundamentalmente la química entre sus protagonistas.

Quienes adoran los dramas románticos, las escenas de tensión y los secretos entre amantes, tienen que darle una oportunidad a esta serie. Con una premisa simple y pochoclera, puede ser ideal para ver entre semana.

>>Leer más: Netflix: la comedia romántica que seduce a los nostálgicos

De qué se trata “Toda la verdad de mis mentiras”

La producción de 5 capítulos narra la historia de Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su grupo de amigos, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca.

Pero lo que debería ser una aventura que gire sobre la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiezan a desvelar los secretos y sentimientos que se esconden entre ellos.

>>Leer más: Netflix: cinco películas imperdibles para disfrutar el fin de semana

Trailer de “Toda la verdad de mis mentiras”

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