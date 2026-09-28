Primera C: Leones FC perdió ante Luján en el predio Jorge Griffa, en el cierre de la fecha 30

El elenco de Alvear clasificado para disputar el Reducido, dejó pasar una inmejorable chance para quedar bien posicionado en la Zona B de la Primera C

Primera C. Leones FC tuvo un paso en falso y cayó ante Luján en el predio Jorge Griffa.

Leones FC cayó en el predio Jorge Griffa ante Luján (1-0), en el cierre de la fecha 30 en la Primera C . Los dirigidos por Alejandro clasificados para disputar el Reducido final dejó pasar una buena chance para quedar entre los 4 primeros de la Zona B. Con el triunfo, el elenco visitante es único líder a dos fecha de culminar la etapa clasificatoria.

Partido clave se disputó en Bella Vista entre Leones FC y Luján con diferentes objetivos. Los dirigidos por Alejandro Ojeda con 45 unidades buscaban un triunfo para quedar cuarto detrás de Cañuelas (57 puntos), Luján (55) y Deportivo Español (48) y Central Córdoba (46).

El equipo de la familia Messi y el Lujanero jugaron un partido intenso al cabo del primer tiempo. El trámite fue parejo, contó con varias situaciones sobre los arcos de Lucas Alegre y Lucas Torlaschi, solo faltó el gol.

En el primer año en los torneos de AFA, el elenco de Alvear está cumpliendo una buena campaña en la cuarta categoría, está clasificado entre los siete de la Zona B y el próximo objetivo es luchar por el segundo ascenso.

El complemento fue un calco del primer tiempo, los dos equipos jugaron con una vocación ofensiva en busca de los tres puntos. Con el correr de los minutos , el partido se hizo de ida y vuelta.

Hubo situaciones para abrir el marcador

Los locales se aproximaron con los remates de los mediocampistas Juan Ignacio Vieyra y Patricio Acevedo que encontraron bien parado al golero visitante.

Por su parte, el Lujanero también contó con dos situaciones para abrir el marcador con los tiros de Dopazo y Vergara, pero sus remates salieron desviados.

Ramos y una excelente definición

En un trámite muy parejo se rompió con la gran jugada colectiva del visitante y a los 71', Eladio Ramos en una exquisita definición estampó el 1 a 0 el Lujanero.

El local sintió el impacto, fue en busca de la igualdad con mucho amor propio pero le faltó claridad en los metros finales y chocó la férrea defensa del visitante.

Luján se llevó un triunfo importante

Leones FC cayó ante Luján en un partido muy parejo y la diferencia la dio el delantero Eladio Ramos, quien una soberbia definición selló el triunfo para el Lujanero.

En la próxima fecha, el equipo de la familia Messi estará jugando el lunes 5 de octubre visitando a Sportivo Barracas, a las 15 en la cancha de Almagro.

Formación

Leones FC: Lucas Alegre, Nicolás Giménez, Mario Senra, Lucas Zapata, Marcos Benítez, Gonzalo Gómez, Lionel Segovia, Patricio Acevedo, Gustavo Britos, Juan Ignacio Vieyra y Adrián Collera. DT: Alejandro Ojeda.

Luján: Lucas Torlaschi; Lucas Gómez, Diógenes Notta, Diego Molina, Leandro Coronel; Facundo Rojas, Enzo Oviedo, Sebastián Gallo; Eladio Ramos, Tomás Dopazo y Julián Ford. DT: Martín Pérez Bianchi.

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