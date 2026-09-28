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Ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente en barrio Triángulo

Milton Carballo, de 15 años, fue asesinado a tiros desde una moto en Sanguinetti y Espinillo en 2023. Ofrecen 16 millones de pesos por datos sobre los homicidas

28 de septiembre 2026 · 20:39hs
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El crimen de Milton Luis Carballo

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El crimen de Milton Luis Carballo, de 15 años, ocurrió el 11 de septiembre de 2023 en barrio Triángulo. 

La Fiscalía rosarina reiteró el ofrecimiento de 16 millones de pesos para quien aporte datos sobre el crimen de Milton Luis Carballo, un chico de 15 años asesinado tres atrás años en Sanguinetti y Espinillo. Lo emboscaron jóvenes en moto cuando iba a un quiosco del barrio. Era amigo de dos chicos asesinados un año antes, un doble crimen con un condenado por el que días atrás fue imputado un sospechoso que estaba prófugo.

>>Leer más: El trasfondo del crimen de un chico que fue el cuarto amigo asesinado en el mismo barrio

Tras ese avance en la causa por las muertes de Valentín Solís y Eric Galli, de 14 y 15 años, el Ministerio Público de la Acusación reactivó el pedido de información por la muerte de Carballo, un caso conectado con el anterior. El joven era amigo de los adolescentes —ajenos a disputas por narcomenudeo pero alcanzados por disparos que no estaban dirigidos a ellos— y fue uno de los primeros en llegar a la escena del doble crimen y verlos fallecidos el 24 de noviembre de 2022, lo que le causó un severo trauma psicológico.

Según los testimonios, Carballo fue asesinado porque lo confundieron con otro chico cuando iba camino a un quiosco la madrugada del lunes 11 de septiembre de 2023. Lo encontraron con la cara tapada con una gorra, boca abajo, con disparos en la cabeza y el pecho.

>>Leer más: Tras estar prófugo desde 2022 quedó preso el acusado por un doble crimen en zona sudoeste

La recompensa se ofrece a a quien aporte datos para la identificación de los atacantes, bajo reserva de su identidad durante y después de la investigación. Los interesados pueden comunicarse al 911, al mail [email protected], a las redes sociales de Fiscalía Regional 2 o presentarse en el Centro de Justicia Penal de Sarmiento 2850 de Rosario o en otras sedes regionales de la provincia.

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