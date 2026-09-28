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Cómo podés sumarte a Moda Argentina por la Vida y luchar contra el cáncer

Se lanzó una nueva campaña de la industria textil y la Asociación de Oncología Clínica que apunta al cuidado de la salud. Con chequeos médicos a tiempo hay cada vez más chances de cura

28 de septiembre 2026 · 09:57hs
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Las remeras pueden conseguirse en el sitio oficial de Moda X la Vida 

Las remeras pueden conseguirse en el sitio oficial de Moda X la Vida 

Bajo el lema “Chequearse está de moda” y por cuarto año consecutivo, la industria de la moda se une a la Asociación Argentina de Oncología Clínica para reforzar los mensajes de prevención, cuidado y detección temprana del cáncer. Moda Argentina X la Vida es una campaña que combina el trabajo de la industria textil, el compromiso y la salud. En esta cuarta edición, el mensaje es contundente: hoy, gracias a los controles médicos y a los hábitos saludables, el 42% de los tumores detectados a tiempo se curan. Este año se vuelve a poner el foco en la prevención, invitando a la comunidad a incorporar el chequeo médico como un hábito tan cotidiano como cualquier otro. Porque el conocimiento, la vida saludable _y el autocuidado_ siguen siendo la mejor herramienta para la detección temprana y prevención del cáncer.

Lo nuevo de esta edición

Como cada año, las icónicas remeras “que salvan vidas” vuelven a estar disponibles en tiendas y e-shops de las marcas más importantes del país. Moda Argentina XLAVIDA se verá y estará disponible en toda la Argentina. Esta edición añade, además, una colaboración especial con La Montevideana, que se suma a la causa con una propuesta de helados solidarios.

También se presenta la Agenda X LA VIDA 2027, pensada para acompañar a la comunidad durante todo el año con información clave sobre los controles médicos anuales recomendados y el calendario de vacunación. La agenda estará disponible a partir del 22 de septiembre en todas las librerías del país.

Todo lo recaudado a través de la venta de remeras, helados y agendas se destina a la formación médica de especialistas en oncología, a la investigación y a la concientización sobre la prevención en todo el país.

Desfile y música

El próximo 30 de septiembre, a las 18:30, en Alcorta Shopping, en CABA, se celebrará la campaña con un desfile en el que Moda Argentina X LA VIDA se sube a la pasarela junto a las marcas participantes más renombradas del país, reuniendo a personalidades del espectáculo, modelos y referentes de la salud en torno a un mismo objetivo: aumentar la concientización y fomentar la realización de hacerse los chequeos para lograr la detección temprana. El evento, que es abierto a la comunidad, estará conducido por Iván de Pineda y Teté Coustarot, y además contará con un show musical de Juliana Gattas.

La producción del desfile correrá por cuenta de Nacho García Rocha y Mariana García Navarro, Los García, mientras que el estilismo estará firmado por Cerini y el make up estará a cargo de Gervasio Larrivey, con productos de Avon.

La iniciativa que no se detiene

Moda Argentina X LA VIDA es una iniciativa conjunta entre la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) que, desde 2023, convoca a las principales marcas del país en una misma causa: la prevención y la detección temprana del cáncer. Esta "movida" es una red de amor, talento y compromiso. "Cada año demostramos que la moda puede transformar realidades”, sostiene Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

Meli Biman, creadora de la iniciativa y CEO de Palo Santo creativo, resalta: “Cuando la industria se une con un propósito tan noble, los resultados trascienden lo económico. El esfuerzo de todos es la prueba de que la empatía y la acción colectiva pueden cambiar vidas”.

Sumando su mirada médica y humana, Matías Chacón (médico oncólogo MN 86697), el ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, cierra: “El conocimiento y la prevención son nuestras herramientas más poderosas. Gracias a esta alianza con la industria de la moda, podemos llegar a miles de personas con un mensaje claro: el cáncer detectado a tiempo puede curarse. Cada remera, cada gesto solidario, es una oportunidad para salvar una vida".

Dónde comprar las remeras

En el sitio web oficial X La Vida podés ver el listado completo de las marcas adheridas. Todo lo recaudado se dona a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) para destinarse a la investigación, detección temprana y formación médica oncológica.

https://xlavida.com.ar/

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