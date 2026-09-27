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Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y representará a Argentina en el Mundial

El equipo Sanjobits101, de la Escuela Técnico Profesional y Secundaria Nº 8013 San José, se consagró campeón nacional en Neuquén

27 de septiembre 2026 · 18:07hs
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El equipo Sanjobits101

El equipo Sanjobits101, campeones de la Copa Robótica 2026.

Una escuela de Rosario se quedó con el máximo premio de la Copa Robótica Educabot 2026. Se trata del equipo Sanjobits101, de la Escuela Técnico Profesional y Secundaria Nº 8013 San José, se consagró campeón nacional tras superar a otros 47 equipos de todo el país en la final disputada este fin de semana en Neuquén. Con el triunfo, los cinco estudiantes rosarinos representarán al país Argentina en el mundial de robótica educativa.

La competición reunió a 240 estudiantes de todo el país entre 15 y 18 años, organizados en 48 equipos que llegaron desde distintas provincias al Centro de Convenciones Domuyo. El equipo rosarino terminó primero con 1.350 puntos, mientras que el conjunto ETernos 2.0, de Mendoza, quedó segundo y BOTS.DS, de Formosa, completó el podio.

El Sanjobits101 está integrado por Felipe Escoda, Juan Cruz Molinat y Nicolás Lucero, estudiantes de quinto año de Electrónica y Nicanor Feuillade e Isidro Escoda , de tercero de Electromecánica. El grupo contó con la mentoría del profesor Hernán Galardi.

Este año, el certamen tuvo como eje la energía eólica. Los equipos tuvieron que diseñar, programar y optimizar prototipos utilizando los kits provistos por la organización, además de resolver desafíos que pusieron a prueba sus conocimientos de robótica, programación, inteligencia artificial y trabajo en equipo.

La edición 2026 de la Copa Robótica tuvo una convocatoria mucho mayor que la instancia final: más de 15.000 estudiantes de 1.386 escuelas participaron a lo largo de las distintas etapas, organizados en 3.018 equipos. El 66% de los establecimientos participantes correspondió a localidades del interior del país.

La final nacional también tuvo una importante convocatoria fuera de la competencia: más de 800 personas acompañaron presencialmente el evento en Neuquén y otras 20.000 lo siguieron a través del streaming.

>>Leer más: Robots: la tecnología que puede cambiar la forma de construir en Rosario

Reconocimientos y premio

Además del título y la clasificación internacional, el podio recibió un importante reconocimiento para continuar desarrollando proyectos tecnológicos. En total, se distribuyeron 100 millones de pesos en tecnología educativa entre las escuelas y provincias correspondientes a los tres primeros puestos.

Para la comunidad educativa del San José, el resultado significó la culminación de varios meses de preparación. Desde la institución habían destacado que los estudiantes trabajaron con programación, electrónica, pensamiento computacional e inteligencia artificial para superar las distintas etapas del certamen.

Ahora, el desafío será todavía mayor: Sanjobits101 llevará el nombre de Rosario y de la Argentina al FIRST Global Challenge 2027, una competencia internacional que reúne a jóvenes de más de 190 países alrededor de desafíos vinculados con la tecnología y problemáticas globales.

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