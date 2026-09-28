Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera.

Este lunes el juez Javier Beltramone revocó la prisión preventiva en una causa por amenazas a su expareja, por lo que recuperó la libertad

La Justicia determinó este lunes que Matías Capozucca recupere la libertad en la causa por violencia de género contra su expareja. El juez Javier Beltramone revocó la prisión preventiva que cumplía desde comienzos de mes, pero el imputado deberá pagar una fianza y usar tobillera electrónica.

La decisión fue tomada durante una audiencia realizada en la Sala 4 de la Oficina de Gestión Judicial de Rosario, luego de que la defensa apelara la resolución de la jueza Melania Carrara, quien había dispuesto 60 días de prisión preventiva. La fiscal Eliana Zingoni y la querella se opusieron a la excarcelación y pidieron que Capozucca continuara detenido.

Además de la caución económica y la tobillera electrónica, Beltramone estableció una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la denunciante y su grupo familiar, incluso por intermedio de terceras personas. También deberá presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial de primera instancia.

Violencia de género

La causa comenzó el 3 de septiembre, cuando la expareja de Capozucca realizó una denuncia por situaciones que, según la investigación, ocurrieron en el domicilio que ambos compartían. La mujer señaló episodios de amenazas y hostigamiento y manifestó que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol durante uno de ellos. Ambos tienen un hijo menor de edad.

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De acuerdo con la acusación expuesta en la audiencia imputativa, Capozucca estaba en estado de ebriedad y, luego de que la mujer le recriminara esa situación, la habría amenazado para que no realizara una denuncia. Dos días después se produjo el segundo episodio cuando Capozucca regresó al domicilio para retirar algunas pertenencias, pero permaneció en el lugar pese a la oposición de su expareja. Ante esa situación, la mujer llamó al 911 y la policía lo detuvo.

Capozucca había sido detenido el 5 de septiembre, cerca de las 19, en San Luis al 2700, entre Ovidio Lagos y Callao. Tras la imputación, la jueza Carrara había aceptado el pedido de la Fiscalía y ordenado que permaneciera 60 días en prisión preventiva por amenazas coactivas y violación de domicilio.

Los antecedentes de Matías Capozzuca

La nueva causa volvió a poner a Capozucca en el centro de las noticias policiales de Rosario por un motivo muy diferente al que lo hizo conocido hace más de dos décadas. En 2005, cuando tenía 19 años, protagonizó un siniestro vial en barrio Pichincha en el que murieron Nayib Abraham, de 19 años, y Úrsula Notz, de 16. Carla Alfaro, que también viajaba en el vehículo, sufrió lesiones gravísimas y quedó en estado de coma vigil.

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El hecho ocurrió el 22 de mayo de 2005. Capozucca conducía un BMW a unos 115 kilómetros por hora y alcoholizado cuando perdió el control y terminó chocando contra árboles del parque de Rivadavia al 2400. Él resultó ileso y abandonó el lugar. En 2009 fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir por dos homicidios culposos y lesiones gravísimas culposas.

Tras las apelaciones, la Corte Suprema de Santa Fe anuló la pena de prisión efectiva en 2011, aunque mantuvo la inhabilitación para conducir. En total pasó había pasado seis meses detenido.