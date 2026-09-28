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La CGT Rosario organiza una movilización y no descarta un paro regional contra los despidos

El titular de la central obrera, Miguel Vivas, denunció que la política económica “está destruyendo el cordón industrial”. Gremios locales llevaron su solidaridad a los trabajadores de Electrolux

28 de septiembre 2026 · 15:19hs
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Los trabajadores de Electrolux se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo de la provincia.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los trabajadores de Electrolux se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo de la provincia.

El secretario general de la CGT Rosario, Miguel Vivas, adelantó que se están discutiendo medidas de lucha para enfrentar la nueva ola de despidos en la región. Aunque no especificó una fecha, el dirigente señaló que se arrancaría con una gran movilización en Rosario, con la perspectiva de lanzar un paro general en la región.

“Al cordón industrial lo está destruyendo este plan económico, hay que reaccionar y salir a la calle, no se trata de que paguen indemnización o le paguen más al trabajador que despiden, se trata de que la gente lo que quiere es su trabajo”, señaló.

En ese sentido señaló que los gremios que integran la central sindical están discutiendo la organización de “una movilización masiva en defensa de los puestos de trabajo” en la que converjan todos los sectores afectados por el plan económico.

Debemos entender que la única solución es unirse con la finalidad de defender este cordón industrial y la manera es movilizarse, salir a la calle y hacerle entender a este gobierno que esta política económica nos está destruyendo a todos”, dijo en el marco de la concentración de los trabajadores de Electrolux frente al Ministerio de Trabajo de la provincia.

Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario, junto al abogado de la UOM, Pablo Cerra.

Miguel Vivas, secretario general de la CGT Rosario, junto al abogado de la UOM, Pablo Cerra.

El conflicto en Electrolux

La audiencia convocada por el cierre de la fábrica de electrodomésticos de línea blanca, que concluyó con el dictado de la conciliación obligatoria y suspensión de los despidos hasta el 20 de octubre, se realizó mientras frente a la cartera laboral se manifestaban los empleados de la empresa, delegados y dirigentes de la UOM. Pero también se acercaron dirigentes de sindicatos y centrales sindicales para expresar su solidaridad.

Además de Vivas, estuvieron Lorena Almirón, secretaria general de ATE y de la CTA Autónoma, Carlos Ghioldi, referente de La Toma y de la CTA de los Trabajadores, representantes de La Bancaria y del gremio de los municipales, entre otros. También se hicieron presentes dirigentes políticos como Agustín Rossi, Norma López y Mariano Romero.

Antes de ingresar a la reunión con los abogados enviados por la empresa, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, lamentó que “los ciclos se repitan con estos gobiernos de ultraderecha a los que no les importa la industria nacional”. Denunció que en el conflicto no solo están en juegos los puestos de trabajo sino toda una actividad”, y alertó “No es solo la UOM, todos los gremios industriales están sufriendo despidos y tarde o temprano llegará a todos los sectores”.

En ese punto, Vivas señaló que “cuando los trabajadores de un gremio tienen un problema, ese problema lo tenemos todos los trabajadores”. Y llamó a organizar “una muy buena movilización regional para llegarle a la gente y que vea que lo que se busca es defender a los trabajadores y a este cordón industrial”.

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