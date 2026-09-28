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Ya es normal el tránsito en Oroño y el Parque Independencia tras los Juegos Suramericanos

Luego de los trabajos de limpieza y barrido, este lunes a la madrugada quedó liberado el tránsito en bulevar Oroño y todo el Parque

28 de septiembre 2026 · 11:36hs
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Operativo de limpieza e higiene en los predios de los Suramericanos 

Operativo de limpieza e higiene en los predios de los Suramericanos 

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo implicaron la organización de las competencias y la recepción de miles de visitantes y deportistas en Rosario. Durante las dos semanas del evento, el municipio desplegó un amplio operativo de limpieza e higiene urbana en los distintos predios deportivos, que continuó después de la finalización de las actividades.

Más de 200 personas participaron de las tareas, organizadas en turnos durante las 24 horas, para mantener en condiciones los espacios donde se desarrollaron las competencias. El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, a través de la Dirección de Higiene Urbana, junto con trabajadores de las empresas Sumar y Lime y cooperativas de trabajo.

Las tareas comenzaron incluso antes de la llegada de los deportistas, con la puesta a punto de la Villa Suramericana, y continuaron durante los Juegos, que se desarrollaron entre el 12 y el 26 de septiembre. Luego de la finalización de las competencias, los equipos municipales también trabajaron en la limpieza y el retiro de estructuras.

En paralelo, desde la Secretaría de Control municipal informaron que, tras los trabajos de limpieza y barrido de la calzada, desde la madrugada de este lunes quedó nuevamente liberado el tránsito en bulevar Oroño y en todo el Parque Independencia, por lo que la zona recuperó su circulación habitual tras los Juegos.

Los espacios que tuvieron operativos especiales

El despliegue alcanzó distintos sectores del Parque de la Independencia, entre ellos ISEF 11, Invencible Arena, el Óvalo del Hipódromo, Invencible Rosario, el Patinódromo Municipal, La Segunda Arena, el Estadio Municipal, el Estadio Cubierto de Newell’s, el predio de La Rural, el Club Gimnasia y Esgrima, el estadio de Newell’s Old Boys y el Club Atlético Provincial.

También hubo trabajos en el Parque Héroes de Malvinas, donde funcionaron el Museo del Deporte, las canchas de la Asociación Rosarina de Fútbol y el Centro Acuático Provincial.

A estos espacios se sumaron el Patio Cívico y el Monumento Nacional a la Bandera, donde se realizaron tareas durante las dos semanas de competencia, además del Rosario Golf Club y el Jockey Club Rosario.

>> Leer más: "La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

El municipio también realizó tareas de puesta a punto en avenidas y accesos a Rosario y desplegó operativos especiales en sectores turísticos y hoteleros. Allí se realizaron trabajos de limpieza, hidrolavado y mantenimiento general.

Limpieza: 170 contenedores y 250 cestos

Como parte del operativo, se instalaron 170 contenedores y 250 cestos tipo carrito en los distintos predios utilizados durante los Juegos.

Los recipientes contaban con cartelería para diferenciar los residuos secos de los reciclables. De esta manera, el municipio buscó facilitar la recuperación de materiales y vincular el operativo de higiene con el objetivo de sustentabilidad planteado para los Juegos Suramericanos.

La limpieza no terminó con la clausura de las competencias. Después del 26 de septiembre, los equipos continuaron trabajando en los dos parques para retirar residuos y excedentes generados durante el desarme de las estructuras que se habían instalado para el evento.

El municipio recordó que los reclamos vinculados con la higiene urbana pueden realizarse a través de la línea gratuita 147, por MuniBot mediante WhatsApp al 3415440147 o desde el sitio oficial de Rosario.

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