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Imputaron en Rafaela a cuatro acusados del traslado de casi media tonelada de cocaína con la imagen de un cebú

Quedaron presos como el "eslabón logístico" del transporte de 418 ladrillos hallados en febrero en una camioneta abandonada, tras una persecución policial al norte de Santa Fe

27 de septiembre 2026 · 21:06hs
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Los 428 ladrillos de cocaína ilutrados con imágenes de un cebú de la India que halló la Gendarmería en febrero cerca de la localidad de Elisa.

Los 428 ladrillos de cocaína ilutrados con imágenes de un cebú de la India que halló la Gendarmería en febrero cerca de la localidad de Elisa.

Cuatro hombres acusados de intervenir en una maniobra de tráfico de más de 450 kilos de cocaína secuestrados en febrero pasado en una camioneta abandonada en el departamento Las Colonias, al norte de Santa Fe, fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por el transporte ilegal de estupefacientes. Durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela, fueron considerados el “eslabón logístico” del traslado del cargamento —consistente en 418 ladrillos ilustrados con la imagen de un cebú— y se sumaron así a otros tres imputados por el caso.

La imputación fue formalizada por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en una audiencia realizada el viernes ante el juez federal de Garantías de Rafaela, Santiago Saux. El magistrado dispuso la prisión preventiva por el término de 164 días —hasta el 8 de marzo de 2027— de los cuatro acusados, identificados por sus iniciales de W. F. L., W. D. F., R. G. y J. P. E. La medida había sido requerida por el fiscal de Rafaela Federico Grimm y su par de la Procunar Martín Uriona.

>>Leer más: Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que los hechos atribuidos a los cuatro implicados encuadran en el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas y en calidad de coautores.

La investigación se inició la madrugada del 28 de febrero pasado, cuando personal de Gendarmería Nacional realizaba un control vial sobre la ruta provincial 4, en el cruce con la ruta provincial 61, en cercanías de la localidad de Elisa.

En ese lugar, los agentes observaron una camioneta Volkswagen Amarok gris cuyo conductor, al advertir el control, emprendió la fuga. Luego de una persecución de unos 30 kilómetros, el vehículo fue encontrado abandonado a la vera de la ruta provincial 4, a unos 15 kilómetros del acceso a San Cristóbal, con el motor encendido y sin ocupantes.

Un bovino de la India

En la caja de la camioneta los efectivos encontraron 456 kilos de cocaína distribuidos en 418 paquetes rectangulares con una misma identificación distintiva en su envoltorio: la imagen de un cebú raza Guzerat, un bovino originario de India. El vehículo estaba registrado a nombre de N. D. C. y también había sido utilizado por N. L. G., dos de los primeros imputados.

Las tareas posteriores permitieron establecer que el transporte del cargamento habría comenzado el día anterior en una camioneta Volkswagen Amarok negra que escapó de un control policial en Santa Fe. Luego la droga habría sido trasladada a la camioneta gris que finalmente fue abandonada y secuestrada.

>>Leer más: Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Las medidas de investigación posteriores permitieron identificar a los cuatro nuevos imputados. Tres de ellos fueron detenidos en procedimientos del 22 de septiembre pasado, en tanto que J.P.E. quedó detenido en forma conjunta con el Juzgado Federal N°2 de Morón porque ya había sido apresado en agosto pasado en causa por narcotráfico de esa jurisdicción bonaerense.

En su exposición, los fiscales sostuvieron que los cuatro imputados integraron “el eslabón logístico de la maniobra” junto con otros tres acusados que ya habían sido imputados en audiencias previas. Se trata de N. L. G., quien permanece bajo prisión preventiva, y G. A. L. y N. D. C., quienes se encuentran sujetos a la prohibición de salida del país.

La hipótesis fiscal sostiene que la utilización coordinada de al menos tres camionetas y la distribución de funciones entre los siete integrantes de la organización permitieron concretar, hace siete meses, el traslado de aquella casi media tonelada de droga.

Además de precisar los roles atribuidos a cada uno, la pesquisa incorporó los peritajes de los celulares secuestrados en la camioneta, filmaciones, filmaciones, documentación de los vehículos y movimientos de dinero. Se precisó además que la cocaína tenía una concentración del 84 %.

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