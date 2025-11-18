Noche sinfónico-metalera en homenaje al disco "S&M" de Metallica

Este viernes 21 tendrá lugar una reinterpretación local, "respetuosa y contemporánea" del histórico disco de la banda de metal.

Una banda rosarina reinterpretará en formato sinfónico uno de los discos más importantes de la historia del metal: "S&M" de Metallica

Rosario será escenario de un potente espectáculo musical: una reinterpretación del histórico disco “S&M” de Metallica , el concierto y álbum que redefinió los límites del metal al fusionarlo con una orquesta sinfónica en vivo.

Con una propuesta audaz y cuidadosamente producida, el show local promete recuperar la esencia de aquel hito musical, pero con un nuevo enfoque artístico que lo vuelve una experiencia renovada. El evento tendrá lugar este viernes 21, en Jaguar Haüs (Rodriguez y Rivadavia).

Bajo el nombre "Metallia Reimagines", la presentación estará encabezada por una banda de rock liderada por la potente voz de Andrea Pupe, acompañada por Hernán Altamirano en bajo, Paul Denorian y Emiliano Bracamonte en guitarras, y Leo Siragusa en batería, junto a músicos clásicos que aportan la fuerza y la majestuosidad propias del sinfonismo, bajo la dirección y arreglos orquestales de Hernán Biancardi.

Juntos, recrearán la energía arrolladora del disco original, pero con arreglos propios que dotan al espectáculo de una identidad singular. La combinación de distorsión, cuerdas, percusión sinfónica y una puesta en escena impactante busca que cada canción trascienda como un viaje emocional para el público.

Más que un tributo, se trata de una reinterpretación respetuosa y contemporánea. La propuesta apuesta a despertar la misma intensidad que en 1999 consagró a “S&M” como un material histórico, pero desde una mirada renovada, que potencia la conexión entre músicos y espectadores. Cada arreglo fue concebido para realzar las capas sonoras del metal y expandirlas con la profundidad de lo orquestal.