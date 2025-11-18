La Capital | Zoom | festival

Llega la 3º edición del festival En Obra, para construir el primer teatro de Echesortu

Con artistas locales, nacionales e internacionales, tendrá lugar del 20 al 23 de noviembre en tres sedes de la ciudad.

Morena Pardo

Por Morena Pardo

18 de noviembre 2025 · 06:30hs
Los corales de la memoria

Foto: Francesco Galli

"Los corales de la memoria", de la danesa Iben Nagel Rasmussen, es una de las propuestas internacionales del 3ª festival En Obra

La Comedia de Hacer Arte lleva casi treinta años construyendo teatro independiente en la ciudad de forma colectiva a través de su Escuela de Actores y Actrices, sus propuestas escénicas, y su Asociación Civil. Desde 2023, también están construyendo literalmente un teatro independiente en barrio Echesortu.

Para recaudar fondos para este gran proyecto, organizaron actividades durante todo el año y lo cierran con la tercera edición del Festival En Obra. Del 20 al 23 de noviembre, habrá espectáculos, espacios de formación, encuentro y debate, con propuestas locales, nacionales e internacionales. Las sedes serán el CEC (Paseo de las Artes y el río), el Teatro de La Vigil (Alem 3086) y el propio teatro en construcción, ubicado en San Juan 3274.

La programación completa puede consultarse en las redes de La Comedia de Hacer Arte. Allí también hay información sobre las entradas, incluyendo promociones disponibles para jubilados, estudiantes, docentes y grupos.

>> Leer más: El sueño del teatro propio: inicia el ciclo "En obra" con obras de otras latitudes

El sueño del teatro propio

Este evento es un clásico de la campaña #YoHiceUnTeatro, que comenzó en 2022, siempre con el objetivo de juntar dinero para cumplir el sueño del teatro propio. En este marco, organizaron a lo largo de los años sus famosos “Comediazos”, rifas futboleras, otras dos ediciones de este mismo festival, y el ciclo “En obra. Teatro de otras latitudes”, que de marzo a septiembre contó con la visita de espectáculos de renombre encabezados por artistas como Leonor Manso, Cristina Banegas o Gabi Parigi, entre muchos otros.

Desde el colectivo, subrayan la invitación a la comunidad a ser parte activa del proyecto “porque levantar un teatro, es mucho más que levantar paredes: es apostar a la producción cultural, crear comunidad, fortalecer la cultura. Levantar un teatro es construir futuro”.

“El objetivo de este año era avanzar con la etapa de la instalación del techo, que es una alta tarea porque la sala tiene diez metros de altura, y obviamente una etapa muy importante para todo el funcionamiento de la sala, también en términos de acústica”, compartió en diálogo con La Capital Cielo Pignatta, directora teatral, docente, gestora cultural e integrante de La Comedia de Hacer Arte.

“Estamos cerrando el año con mucha felicidad porque logramos cumplir ese objetivo gracias al apoyo de la gente que nos acompañó en el ciclo que hicimos durante todo el año. Y este festival es una última actividad para empezar el año que viene con la etapa de las dependencias, es decir con la recepción y los baños, para llegar a una apertura inicial”, agregó.

Después de esa primera inauguración, estipulada para algún momento del 2026, con la sala ya en funcionamiento vendrán otras etapas como la construcción de un espacio de alojamiento y de un espacio tipo SUM para otras actividades.

>> Leer más: Mauricio Kartun: "El teatro es el lenguaje del futuro"

“En estos tiempos que corren, pudimos seguir avanzando y este año lo hicimos a pasos agigantados, en contra del contexto. Este teatro va a ser para todos y todas, y se está construyendo desde un colectivo que sigue apostando al trabajo grupal, y eso se nota también en los resultados y en la respuesta de la gente que nos acompaña”, apuntó Cielo.

3º edición de En Obra, con programación internacional

Mientras se levantan vigas, La Comedia de Hacer Arte sigue produciendo cultura. La tercera edición del festival En Obra es la más grande hasta el momento, en cantidad y diversidad de actividades propuestas.

En su programación, se destaca por ejemplo la visita de Iben Nagel Rasmussen, actriz legendaria del Odin Teatret de Dinamarca, quien presentará su espectáculo “Los corales de la memoria” el sábado 22, a las 21, en el CEC. Ese mismo día, a las 19 y con entrada libre y gratuita, se proyecta el documental “Los puentes del viento”, un documental dirigido por Francesco Galli que retrata más de 30 años de trabajo del grupo internacional de investigación teatral que lidera Iben.

La referenta danesa tiene una historia de varias décadas con el colectivo local, y con la tarea específica de fundar cimientos.

“Ella vino a Rosario en 1999, invitada también por La Comedia de Hacer Arte junto con un grupo de Buenos Aires. En ese momento fue algo fundamental para nuestros cimientos grupales. Visitó el centro cultural que teníamos en aquel momento en Tucumán y Entre Ríos, y fue muy importante para nuestra formación actoral porque lo que significa el Odin, son los maestros del teatro contemporáneo. Y se dio que cuando estamos levantando los cimientos literales de nuestro teatro, ella está nuevamente en la ciudad”, detalló Pignatta sobre esta visita distinguida, a la cual caracterizó como “una oportunidad única” para la comunidad teatral rosarina.

>> Leer más: Llega "Flota", la premiada obra teatral santafesina sobre la inundación del 2003

Las propuestas internacionales se conjugan con otras nacionales y de la región. En este sentido, el viernes 21, en el Teatro de La Vigil, se podrá ver por primera vez en Rosario “Siempre Guardavidas”, del artista nómade Sergio Mercurio, también conocido como “el titiritero de Banfield”. Apelando a lenguajes escénicos diversos (actuación, títeres, manipulación de objetos, animación con yerba mate y dibujo en vivo), “habla sobre los vínculos, en relación con la memoria, el Alzheimer, trabajado con la ternura y una profesionalidad que tiene él”. Una actividad ideal para asistir de a varias generaciones a la vez, y unir abuelos y nietos en el público.

A las visitas destacadas se suma el esperado regreso de “Flota”, la obra santafesina de la compañía Hasta Las Manos que también a través de múltiples lenguajes, aborda la tarea en apariencia imposible de narrar la inundación de 2003. Se presentaron en Rosario por primera vez en junio a sala llena, y “a pedido genuino del público”, vuelven en el marco del festival En Obra.“Mucha gente se quedó sin verla y realmente es una obra fundamental, en relación con una parte clave de la historia de nuestra provincia”, afirmó Pignatta.

Otro evento a resaltar es el estreno de la nueva producción de La Comedia de Hacer Arte, el jueves 20, a las 20, en el CEC. “Salvaje, una historia de museo”. Dirigida por Hernán Peña y protagonizada por Pablo Felitti y Facundo Fernandez, se adentra en un capítulo silenciado de la historia argentina: la exhibición de pueblos originarios en museos y ferias humanas durante los siglos XIX y XX. “En medio de tantas tareas de gestión, es una joya poder compartir la primera función de este proyecto con toda la comunidad y cerrar el año también con un estreno”, dijo Cielo sobre este evento.

Teatro y otras construcciones

En Obra se presenta como un “festival de teatro y otras construcciones”. Por eso, además de espectáculos y espacios de formación, también habrá lugar para el debate y el diálogo. El miércoles, a las 19.30, en el “futuro teatro” (San Juan 3274), tendrá lugar un encuentro abierto a la comunidad y con entrada gratuita, en torno a “imaginar y sostener políticas culturales por y para el sector teatral”.

>> Leer más: Cristina Banegas llega a Rosario con su premiado unipersonal "Molly Bloom"

Esta instancia se presenta como un espacio “para seguir construyendo redes” y sobre todo pensar cómo se sigue, con la participación de ATIR (Asociación de Teatros Independientes de Rosario), el Frente de Festivales (siete festivales independientes rosarinos vinculados a las artes escénicas), representantes del Ministerio de Cultura de Santa Fe, y de quienes quieran ser parte.

Entre otras cosas, se charlará sobre “la situación actual del Instituto Nacional del Teatro” (el cual perdió su carácter autárquico y federal al ser absorbido por la Secretaría de Cultura) y de la Ley Provincial de Mecenazgo (sancionada a fines de 2024, permitirá que el sector privado participe activamente en el financiamiento de proyectos culturales),

“Un espacio para celebrar el teatro como herramienta, el encuentro como materia prima y la palabra como andamio que sostiene lo común. Un momento para detenernos y pensar juntxs cómo seguimos construyendo escena en este presente”, cerraron desde el colectivo organizador, siempre con la invitación abierta al hacer colectivo.

