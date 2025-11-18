La Capital | Zoom | Paco Amoroso

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI en Estados Unidos

El dúo de artistas fue retenido e interrogado por las autoridades tras protagonizar un incidente a bordo de un avión

18 de noviembre 2025 · 09:48hs
Ca7riel y Paco Amoroso que se consagraron ganadores de cinco premios en los Grammy Latinos

Ca7riel y Paco Amoroso que se consagraron ganadores de cinco premios en los Grammy Latinos

En los últimos días, se entregaron los premios Grammy Latinos en Estados Unidos. Definitivamente dos de las estrellas que supieron brillar en la premiación fueron Ca7riel y Paco Amoroso, quienes se llevaorn cinco premios en la gala. Ahora bien, después del triunfo, en un viaje por Estados Unidos, el dúo de aristas protagonizó un escándalo con las autoridades estadounidenses que quedó registrado por las cámaras.

"Ya no nos percibimos humanos, nos percibimos empresa, este objeto ratifica esta transición que estamos haciendo”, bromeó Catriel, ante la carcajada contenida de Paco Amoroso, cuando subieron al escenario de los Grammy Latinos para recibir uno de los cinco premios que ganaron en la premiere, y todavía confiaban en seguir con la buena racha en la ceremonia central. Fue así como, después de la entrega los artistas se tomaron un avión para dirigirse a otra ciudad de Estados Unidos. En ese viaje el dúo protagonizó un episodio que al llegar al destino provocó que fueran retenidos e interrogados por el FBI.

Qué hicieron en el avión Ca7riel y Paco Amoroso

Durante un vuelo dentro de Estados Unidos, el dúo de artistas se grabó cantando en los pasillos del avión con el objetivo de promocionar en redes sociales su nueva canción, “Chapulín”. En el video, filmado en pleno vuelo, se observa cómo una azafata le pide a Ca7riel que tome asiento y, visiblemente incómoda, le dice: “¡No! Don’t touch me! No me toques”, en español.

Luego el piloto del avión les pidió que regresaran a sus asientos. La actitud de los artistas motivó la elaboración de un informe de la tripulación.

Ca7riel y Paco Amoroso retenidos por el FBI

Después de ese incidente, los artistas llegaron a una ciudad de Estados Unidos, donde fueron retenidos y demorados por el FBI.

En algunas imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver al dúo de artistas retenidos en la sala de embarque, acompañados por personal de las autoridades norteamericanas. Según se detalló, tras un interrogatorio, los artistas finalmente pudieron continuar con su ingreso al país.

