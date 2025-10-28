El dúo Ramanegra trae a Rosario sus versiones folclóricas del metal nacional

Ana Patané y Pablo Chihade reversionan clásicos de bandas como Hermética, Almafuerte, y V8, en clave de ritmos de raíz latinoamericana

Ana Patané y Pablo Chihade forman el dúo Ramanegra, que llega a Rosario para compartir sus "versiones folclóricas del metal" nacional

El dúo Ramanegra, formado por Ana Patané y Pablo Chihade, presenta en vivo su disco “Versiones folcóricas del Metal ”. En el álbum, revisitan clásicos de bandas nacionales como Hermética, Almafuerte, V8, Malón, Rata Blanca y Horcas, en clave de ritmos de raíz latinoamericana como la milonga, la chacarera, el chamamé, y hasta un joropo venezolano.

El show en Rosario tendrá lugar este viernes 31, a las 21, en la Terraza de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085).

Con esta propuesta, el dúo busca reivindicar la poética metalera de los años noventa que marcó a más de una generación, al mismo tiempo que se enaltecen los sonidos de los distintos rincones de América Latina.

El disco cuenta con colaboraciones de Alex Musatov en violín y fue grabado y producido por el dúo junto a Richard "Limbo" Patané (padre de Ana y Lucy, la hermana menor de Ana que produjo el antecedente de esta experiencia, “Ajeno al Tiempo”).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Plataforma Lavarden (@plataformalavarden)

>> Leer más: Ana Patané llega a Rosario con sus versiones de metal argentino

Sobre Ramanegra Dúo

A Ana Patané y Pablo Chihade los “unió la pandemia". Ana estaba buscando una versión distinta de “Gil trabajador” de Hermética cuando se encontró en YouTube con una de Pablo, “milongueda a lo Zitarrosa”. Ahí iniciaron un vínculo que se tradujo primero en que Pablo regrabe esa versión para el disco “Ajeno al tiempo” de Ana.



Dos años después se conocieron personalmente, sin más intención que juntarse a hacer música un rato. Pero después de subir un video a las redes sociales, la repercusión de su llamativa versión conjunta de "Como relámpago en la oscuridad" (de la banda de metal nacional Logos) hizo que la dupla se proponga apostar al proyecto.

Entre los temas que revisitan aparecen clásicos como "Gil trabajador" (Hermética) con aires de milonga campera, "Sentir indiano" (Almafuerte) con aires de huayno, "Bajo el dominio danzante" (Malón) con aires de guajira, y el clásico de los clásicos, "Destrucción" (V8) con aires de joropo venezolano.