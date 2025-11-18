La Capital | Zoom | Ricardo Darín

Ricardo Darín reveló los mensajes más insólitos que le llegaron tras la polémica de las empanadas

El actor participó de una charla junto a Mario Pergolini y habló sobre cómo surgió su comentario por el precio del alimento que terminó en un fenómeno viral

18 de noviembre 2025 · 09:46hs
Darín compartió como surgió el comentario viral sobre el precio de las empanadas

Darín compartió como surgió el comentario viral sobre el precio de las empanadas

Este lunes por la noche, Ricardo Darín estuvo en el programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini donde habló acerca de su polémica frase cuestionando el precio de las empanadas. El comentario del actor generó un debate en todo el país y se convirtió en un fenómeno mediático que él mismo catalogó como "impensado".

El comienzo de la crítica sobre el costo del alimento, según relató el protagonista de la serie "El Eternauta", fue en una conversación matutina con su pareja Florencia Bas. Ella le preguntó si sabía cuánto costaba una docena de empanadas, a lo que Darín quedó sorprendido al ver la costosa cifra: "Me quedó clavada en la médula", aseguró.

La frase desencadenó en una ola de memes y respuestas hacia el actor. Desde dibujos de "Empanadarín" hasta mensajes de apoyo o invitándolo a conocer sus comercios con precios más accesibles. "La gente me mandaba mensajes: ‘Ricardo, vení a San Justo, que la docena sale 12 mil pesos’ o ‘Ricardo, querido, te están afanando’”, reveló el bonaerense. Además, expresó que pensó que "era una gilada" pero luego "no podía creer en lo que originó".

>> Leer más: La China Suárez sin filtro: venganza, confesiones y la verdad de su relación con Mauro Icardi

La reflexión de Ricardo Darín sobre su polémica por el precio de las empanadas

El artista argentino confesó que la empresa que mencionó como parámetro del precio de la comida típica nacional, a pesar de que experimentó una suba considerable de sus ventas, jamás le envió ninguna empanada en agradecimiento.

El revuelo que generó su comentario le dejó una enseñanza: “Si algo aprendí de esto es que hay que tener cuidado con lo que uno dice, sobre todo cuando se trata de cosas tan nuestras. La próxima vez, prometo pensarlo dos veces antes de opinar sobre las empanadas”.

Finalmente, el protagonista de la aclamada película "El secreto de sus ojos" decidió ponerle fin al debate: “Se acabó el tema empanadas, olvidémonos, no digamos más la palabra empanada”.

Noticias relacionadas
Los corales de la memoria, de la danesa Iben Nagel Rasmussen, es una de las propuestas internacionales del 3ª festival En Obra

Llega la 3º edición del festival En Obra, para construir el primer teatro de Echesortu

Alejandro González Iñárritu le entregó el premio a Tom Cruise.

Tom Cruise recibió un premio Oscar honorario por su trayectoria

jesica cirio estaria de novia con un empresario de 35 anos

Jésica Cirio estaría de novia con un empresario de 35 años

La China Suárez habló sobre el escándalo del Wandagate con Moria Casán

La China Suárez habló sobre el apodo que le puso Icardi: "Soy moncha de alma"

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Lo último

¿Amantes? Fabiola Yañez reveló que Alberto Fernandez y Viviana Canosa eran íntimos

¿Amantes? Fabiola Yañez reveló que Alberto Fernandez y Viviana Canosa eran "íntimos"

Benjamín Vicuña, contundente contra la China Suárez: Me parece raro, triste y patético

Benjamín Vicuña, contundente contra la China Suárez: "Me parece raro, triste y patético"

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, confirmó que hay ocho personas demoradas por las tres balaceras del lunes a la tarde.
Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos
Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn
Ovación

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Bernardi está a disposición de Newells y ninguna agrupación política lo descartó

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Policiales
Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

La Ciudad
Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada