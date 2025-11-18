Ricardo Darín reveló los mensajes más insólitos que le llegaron tras la polémica de las empanadas

El actor participó de una charla junto a Mario Pergolini y habló sobre cómo surgió su comentario por el precio del alimento que terminó en un fenómeno viral

Este lunes por la noche, Ricardo Darín estuvo en el programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini donde habló acerca de su polémica frase cuestionando el precio de las empanadas. El comentario del actor generó un debate en todo el país y se convirtió en un fenómeno mediático que él mismo catalogó como "impensado" .

El comienzo de la crítica sobre el costo del alimento, según relató el protagonista de la serie "El Eternauta", fue en una conversación matutina con su pareja Florencia Bas. Ella le preguntó si sabía cuánto costaba una docena de empanadas, a lo que Darín quedó sorprendido al ver la costosa cifra: "Me quedó clavada en la médula" , aseguró.

La frase desencadenó en una ola de memes y respuestas hacia el actor. Desde dibujos de "Empanadarín" hasta mensajes de apoyo o invitándolo a conocer sus comercios con precios más accesibles. "La gente me mandaba mensajes: ‘Ricardo, vení a San Justo, que la docena sale 12 mil pesos’ o ‘Ricardo, querido, te están afanando’” , reveló el bonaerense. Además, expresó que pensó que "era una gilada" pero luego "no podía creer en lo que originó".

La reflexión de Ricardo Darín sobre su polémica por el precio de las empanadas

El artista argentino confesó que la empresa que mencionó como parámetro del precio de la comida típica nacional, a pesar de que experimentó una suba considerable de sus ventas, jamás le envió ninguna empanada en agradecimiento.

El revuelo que generó su comentario le dejó una enseñanza: “Si algo aprendí de esto es que hay que tener cuidado con lo que uno dice, sobre todo cuando se trata de cosas tan nuestras. La próxima vez, prometo pensarlo dos veces antes de opinar sobre las empanadas”.

Finalmente, el protagonista de la aclamada película "El secreto de sus ojos" decidió ponerle fin al debate: “Se acabó el tema empanadas, olvidémonos, no digamos más la palabra empanada”.