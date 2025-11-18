Benjamín Vicuña, contundente contra la China Suárez: "Me parece raro, triste y patético"

Tras los polémicos dichos de la actriz en la entrevista con Moria Casán, el actor chileno dio su versión de los hechos

En los últimos días, la China Suárez volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica . Durante la rueda de prensa de su nueva serie “La hija del fuego”, la actriz brindó dos entrevistas que dieron mucho de qué hablar. Como de costumbre, uno de los testimonios más buscados por los medios de espectáculos fue el de su expareja, Benjamín Vicuña .

En un mano a mano con Moria Casán y con la presencia de Mauro Icardi detrás de cámaras, Suárez habló sobre su nueva producción y respondió todas las preguntas vinculadas a su romance con el futbolista del Galatasaray y al escándalo con Wanda Nara. En ese contexto, la actriz también se refirió al difícil momento personal que atravesaba cuando Icardi llegó a su vida.

Cabe recordar que, en aquel entonces, la China Suárez aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña. Sin mencionarlo de manera directa, la actriz hizo referencia a su ex. Ahora bien, no es la primera vez que Suárez apunta contra él: hace algunos meses, cuando el actor le revocó el permiso para trasladarse con sus hijos a Turquía, la actriz compartió un posteo en Instagram donde reveló el sufrimiento que habría vivido durante la relación.

Aunque parecía que las aguas se habían apaciguado, la polémica volvió a encenderse luego de la entrevista con “La One”. En este contexto, un móvil interceptó a Vicuña y el actor respondió a las declaraciones de la actriz.

Qué dijo la China Suárez sobre Benjamín Vicuña

En la entrevista junto a Moria Casán, la actriz de Casi Ángeles hizo referencia al vínculo que mantuvo con Benjamín Vicuña. Según comentó en el momento en el que conoció a Mauro Icardi se encuentraba muy triste y sola.

“Yo estaba bajo tierra. Estaba en una relación donde ya no me sentía deseada, no me sentía amada. Era una relación muy desgastada”, dijo la China sin mencionar directamente a Benjamín Vicuña.

La respuesta de Benjamín Vicuña

Ante la fuerte repercusión de los dichos de la actriz en rede soicales, una de las palabras mas buscadas por los medios de espectaculos fue la de Benjamín Vicuña. En un móvil para el programa "Salvense quien peuda", el actor respondió a los dichos de su ex pareja. "Es un montón", comenzó diciendo el actor.

“No entiendo lo que pasa del otro lado, me parece muy triste. No hay muchas más vueltas para darle”, dijo Vicuña. Luego agregó: “Son temas de nuestra intimidad. Fueron seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. Pasaron cosas que fueron de la pareja, no hay por qué seguir hablando de esto o insistir con eso. Muy triste”.

"Me da mucho pudor por mis hijos. Me parece raro, triste y patético dar explicaciones cuando las explcaciones las tiene que dar otra persona", concluyó contundente el actor.