La Capital | Zoom | china suárez

Benjamín Vicuña, contundente contra la China Suárez: "Me parece raro, triste y patético"

Tras los polémicos dichos de la actriz en la entrevista con Moria Casán, el actor chileno dio su versión de los hechos

18 de noviembre 2025 · 10:50hs
Benjamín Vicuña respondió a los dichos de la China Suárez

Benjamín Vicuña respondió a los dichos de la China Suárez

En los últimos días, la China Suárez volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica. Durante la rueda de prensa de su nueva serie “La hija del fuego”, la actriz brindó dos entrevistas que dieron mucho de qué hablar. Como de costumbre, uno de los testimonios más buscados por los medios de espectáculos fue el de su expareja, Benjamín Vicuña.

En un mano a mano con Moria Casán y con la presencia de Mauro Icardi detrás de cámaras, Suárez habló sobre su nueva producción y respondió todas las preguntas vinculadas a su romance con el futbolista del Galatasaray y al escándalo con Wanda Nara. En ese contexto, la actriz también se refirió al difícil momento personal que atravesaba cuando Icardi llegó a su vida.

Cabe recordar que, en aquel entonces, la China Suárez aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña. Sin mencionarlo de manera directa, la actriz hizo referencia a su ex. Ahora bien, no es la primera vez que Suárez apunta contra él: hace algunos meses, cuando el actor le revocó el permiso para trasladarse con sus hijos a Turquía, la actriz compartió un posteo en Instagram donde reveló el sufrimiento que habría vivido durante la relación.

Aunque parecía que las aguas se habían apaciguado, la polémica volvió a encenderse luego de la entrevista con “La One”. En este contexto, un móvil interceptó a Vicuña y el actor respondió a las declaraciones de la actriz.

>> Leer más: Benjamín Vicuña estalló contra la China Suárez: "Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto"

Qué dijo la China Suárez sobre Benjamín Vicuña

En la entrevista junto a Moria Casán, la actriz de Casi Ángeles hizo referencia al vínculo que mantuvo con Benjamín Vicuña. Según comentó en el momento en el que conoció a Mauro Icardi se encuentraba muy triste y sola.

“Yo estaba bajo tierra. Estaba en una relación donde ya no me sentía deseada, no me sentía amada. Era una relación muy desgastada”, dijo la China sin mencionar directamente a Benjamín Vicuña.

La respuesta de Benjamín Vicuña

Ante la fuerte repercusión de los dichos de la actriz en rede soicales, una de las palabras mas buscadas por los medios de espectaculos fue la de Benjamín Vicuña. En un móvil para el programa "Salvense quien peuda", el actor respondió a los dichos de su ex pareja. "Es un montón", comenzó diciendo el actor.

“No entiendo lo que pasa del otro lado, me parece muy triste. No hay muchas más vueltas para darle”, dijo Vicuña. Luego agregó: “Son temas de nuestra intimidad. Fueron seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. Pasaron cosas que fueron de la pareja, no hay por qué seguir hablando de esto o insistir con eso. Muy triste”.

"Me da mucho pudor por mis hijos. Me parece raro, triste y patético dar explicaciones cuando las explcaciones las tiene que dar otra persona", concluyó contundente el actor.

Embed

Noticias relacionadas
Pampita dio su opinión sobre el escándalo de la China Suarez y los canales de streaming

Pampita sobre el escándalo de la China Suárez y Luzu TV: "Hay ciertas reglas"

La China Suárez fue rechazada por Olga y canceló su entrevista con Luzu TV

Rechazos, rumores y cancelaciones: la China Suárez en medio del escándalo entre Olga y Luzu TV

Ca7riel y Paco Amoroso que se consagraron ganadores de cinco premios en los Grammy Latinos

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI en Estados Unidos

Darín compartió como surgió el comentario viral sobre el precio de las empanadas

Ricardo Darín reveló los mensajes más insólitos que le llegaron tras la polémica de las empanadas

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Lo último

¿Amantes? Fabiola Yañez reveló que Alberto Fernandez y Viviana Canosa eran íntimos

¿Amantes? Fabiola Yañez reveló que Alberto Fernandez y Viviana Canosa eran "íntimos"

Benjamín Vicuña, contundente contra la China Suárez: Me parece raro, triste y patético

Benjamín Vicuña, contundente contra la China Suárez: "Me parece raro, triste y patético"

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, confirmó que hay ocho personas demoradas por las tres balaceras del lunes a la tarde.
Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos
Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto
LA CIUDAD

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn
Ovación

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Bernardi está a disposición de Newells y ninguna agrupación política lo descartó

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Policiales
Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

La Ciudad
Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada