Netflix: tres miniseries recomendadas para el fin de semana

Los usuarios ya eligieron sus producciones favoritas del momento. Drama, misterio, historia y romance caracterizan a las series más vistas. De qué se tratan

La incorporación de nuevas producciones al catálogo de Netflix ha causado furor entre los usuarios, que ya fueron eligiendo sus historias favoritas para envolverse en maratones interminables. Es así que la plataforma quedó repleta de historias para todo tipo de preferencias. Pero elegir entre ellas se vuelve una tarea compleja.

La oleada de títulos nuevos que llegaron con el año nuevo dieron mucho de qué hablar. Rápidamente, producciones recién incorporadas se quedaron en los primeros lugares entre lo más visto.

Pero con tanto para ver, muchas veces resulta difícil encontrar la serie perfecta. Por eso, a continuación, una lista de las miniseries que los usuarios están eligiendo por encima de cualquier otra propuesta y que vale la pena conocer.

Tres series recomendadas en Netflix

“En fuga”: desaparición, secretos y peligro

Creada por el aclamado escritor de suspenso Harlan Coben, “En fuga” propone un relato desesperado de desaparición, violencia y peligro. Basada en su novela homónima, la serie sigue a un padre cuya vida se desmorona al buscar a su hija, Paige, que se ha involucrado en un submundo peligroso del cual no puede sacarla.

Los intentos violentos por recuperar a su hija se desarrollan en una trama llena de secretos y asesinatos que amenazan con destruir a su familia. Entre las mentiras y la oscuridad del relato, el espectador va descubriendo que nada es lo que parece.

A lo largo de sus 8 capítulos, “En fuga” mantiene la tensión y sorprende con giros inesperados, al estilo de su escritor. La serie no solo genera expectativa por la resolución del misterio, sino que abarca, al mismo tiempo, los dramas familiares más complejos y lo que es capaz de hacer un ser humano ante la desesperación de perder a un ser querido.

“Sandokán”: piratas, romance y política

“Sandokán” es una historia italiana que lo tiene todo: el drama de otro siglo, la adrenalina de los piratas, el amor a la antigua y la épica de la independencia de un pueblo. A lo largo de 8 capítulos, la producción relata el camino del capitán pirata Sandokán y su tripulación, en su lucha por proteger al pueblo dayak de las garras del Imperio Británico.

Se trata de una reinterpretación del clásico fenómeno televisivo de 1976 que llegó modernizada en búsqueda de los amantes del drama histórico. Protagonizada por Cam Yaman como “Sandokán” y con Alanah Bloor como Lady Marianna Guillonk, el amor imposible atraviesa toda la serie. Pero el foco se lo lleva el conflicto bélico y político que implica la lucha por la independencia. Visual y narrativamente, la producción se mostró como una de las series más cautivantes en la plataforma.

“Él y ella”: suspenso, crimen y detectives

Con un misterio absorbente y personajes en los que no se puede confiar, los usuarios se han envuelto en una historia de secretos llamada “Él y ella”. A lo largo de 6 capítulos, la producción reúne varios de los componentes que suelen atraer a los usuarios de la plataforma: un pueblo misterioso, un crimen inexplicable y algo parecido a una historia de amor (o lo que quedó de ella).

La serie tiene como protagonista a Anna, una periodista que regresa a su pueblo natal en Georgia para cubrir un reciente asesinato. Allí, se vuelve a encontrar con Jack, su exesposo, quien está a cargo de la investigación desde el departamento de policía.

Basada en el libro de Alice Freeney, destaca por su producción y por su inquietante narrativa en la que el argumento es desgajado en capas. La historia se va construyendo desde la mirada de distintos personajes, y la perspectiva de cada uno va revelando secretos y verdades.