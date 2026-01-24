La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: tres miniseries recomendadas para el fin de semana

Los usuarios ya eligieron sus producciones favoritas del momento. Drama, misterio, historia y romance caracterizan a las series más vistas. De qué se tratan

24 de enero 2026 · 08:24hs
“En fuga” es el nuevo misterio de Harlan Coben

“En fuga” es el nuevo misterio de Harlan Coben, disponible en Netflix

La incorporación de nuevas producciones al catálogo de Netflix ha causado furor entre los usuarios, que ya fueron eligiendo sus historias favoritas para envolverse en maratones interminables. Es así que la plataforma quedó repleta de historias para todo tipo de preferencias. Pero elegir entre ellas se vuelve una tarea compleja.

La oleada de títulos nuevos que llegaron con el año nuevo dieron mucho de qué hablar. Rápidamente, producciones recién incorporadas se quedaron en los primeros lugares entre lo más visto.

Pero con tanto para ver, muchas veces resulta difícil encontrar la serie perfecta. Por eso, a continuación, una lista de las miniseries que los usuarios están eligiendo por encima de cualquier otra propuesta y que vale la pena conocer.

>>Leer más: Netflix: seis series destacadas que llegan en enero

Tres series recomendadas en Netflix

“En fuga”: desaparición, secretos y peligro

Creada por el aclamado escritor de suspenso Harlan Coben, “En fuga” propone un relato desesperado de desaparición, violencia y peligro. Basada en su novela homónima, la serie sigue a un padre cuya vida se desmorona al buscar a su hija, Paige, que se ha involucrado en un submundo peligroso del cual no puede sacarla.

Los intentos violentos por recuperar a su hija se desarrollan en una trama llena de secretos y asesinatos que amenazan con destruir a su familia. Entre las mentiras y la oscuridad del relato, el espectador va descubriendo que nada es lo que parece.

A lo largo de sus 8 capítulos, “En fuga” mantiene la tensión y sorprende con giros inesperados, al estilo de su escritor. La serie no solo genera expectativa por la resolución del misterio, sino que abarca, al mismo tiempo, los dramas familiares más complejos y lo que es capaz de hacer un ser humano ante la desesperación de perder a un ser querido.

Embed

“Sandokán”: piratas, romance y política

“Sandokán” es una historia italiana que lo tiene todo: el drama de otro siglo, la adrenalina de los piratas, el amor a la antigua y la épica de la independencia de un pueblo. A lo largo de 8 capítulos, la producción relata el camino del capitán pirata Sandokán y su tripulación, en su lucha por proteger al pueblo dayak de las garras del Imperio Británico.

Se trata de una reinterpretación del clásico fenómeno televisivo de 1976 que llegó modernizada en búsqueda de los amantes del drama histórico. Protagonizada por Cam Yaman como “Sandokán” y con Alanah Bloor como Lady Marianna Guillonk, el amor imposible atraviesa toda la serie. Pero el foco se lo lleva el conflicto bélico y político que implica la lucha por la independencia. Visual y narrativamente, la producción se mostró como una de las series más cautivantes en la plataforma.

Embed

>>Leer más: Una serie de Netflix adelantó el conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia

“Él y ella”: suspenso, crimen y detectives

Con un misterio absorbente y personajes en los que no se puede confiar, los usuarios se han envuelto en una historia de secretos llamada “Él y ella”. A lo largo de 6 capítulos, la producción reúne varios de los componentes que suelen atraer a los usuarios de la plataforma: un pueblo misterioso, un crimen inexplicable y algo parecido a una historia de amor (o lo que quedó de ella).

La serie tiene como protagonista a Anna, una periodista que regresa a su pueblo natal en Georgia para cubrir un reciente asesinato. Allí, se vuelve a encontrar con Jack, su exesposo, quien está a cargo de la investigación desde el departamento de policía.

Basada en el libro de Alice Freeney, destaca por su producción y por su inquietante narrativa en la que el argumento es desgajado en capas. La historia se va construyendo desde la mirada de distintos personajes, y la perspectiva de cada uno va revelando secretos y verdades.

Embed

Noticias relacionadas
La serie documental de la Fórmula 1 confirmó el estreno de una nueva temporada para 2026

Netflix confirmó la octava temporada de "Drive to Survive": cuándo se estrena

La serie danesa Borgen presentó en su cuarta temporada un conflicto muy similar al que se ve hoy en el escenario geopolítico

Una serie de Netflix adelantó el conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia

Adrián Suar y Griselda Siciliani serán los protagonistas de la nueva película de Netflix dirigida por Álex de la Iglesia

Suar, Siciliani y hasta Capusotto: Netflix comenzó el rodaje de "Felicidades"

Él y ella ha llamado la atención en Netflix por su abordaje de la tensión y el misterio 

Netflix: la miniserie de suspenso que se convirtió en lo más visto

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Lo último

Tormenta invernal histórica en Estados Unidos: frío extremo, nieve y miles de vuelos cancelados

Tormenta invernal histórica en Estados Unidos: frío extremo, nieve y miles de vuelos cancelados

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Santa Fe integra el núcleo productivo que abastece la demanda histórica en Argentina. Mientras, el aumento de la oferta generó una baja en el precio del maple

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Un apostador ganó dos veces el Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Alivio en Central: llegan buenas noticias desde Bahía sobre Alejo Veliz

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Newells perdió 2 a 1 ante Talleres en su debut en el Apertura 2026

Newell's perdió 2 a 1 ante Talleres en su debut en el Apertura 2026

Ovación
Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el choque contra Belgrano en el Gigante

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el choque contra Belgrano en el Gigante

Policiales
Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

La Ciudad
En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
POLICIALES

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios
Política

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado
La Ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios