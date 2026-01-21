La Capital | Zoom | serie

Una serie de Netflix adelantó el conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia

Una popular ficción danesa que fue furor hace una década planteó un escenario geopolítico muy similar al que se vive hoy

La serie danesa Borgen presentó en su cuarta temporada un conflicto muy similar al que se ve hoy en el escenario geopolítico

La serie danesa "Borgen" presentó en su cuarta temporada un conflicto muy similar al que se ve hoy en el escenario geopolítico

Groenlandia se volvió el centro de las miradas y los titulares del mundo. Desde que Donald Trump anunció su voluntad de avanzar sobre este territorio ártico, actualmente parte del Reino de Dinamarca, se desató una nueva tensión geopolítica que tiene en vilo sobre todo a Europa. A pesar de que para muchos pueda resultar un conflicto inesperado o incluso inverosímil, fue anticipado por una serie hace varios años.

Se trata de “Borgen”, un drama político danés de Netflix, que se estrenó en 2010. La ficción narra la vida de la primera ministra Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), y tuvo tres temporadas muy exitosas que culminaron en 2013. Aunque se suponía que ese era el final definitivo, se lanzó una cuarta temporada casi una década después, a comienzos de 2022.

Fue en esa entrega donde la serie anticipó el escenario geopolítico actual. El eje dramático de la temporada es que se descubre petróleo en Groenlandia, y el territorio queda en medio de una disputa entre Dinamarca, Rusia, China, Estados Unidos y los nacionalistas groenlandeses.

Aunque en el contexto actual no hubo petróleo (el posicionamiento estratégico del territorio en relación a Rusia motiva el avance de Trump), sí se adelantó a muchas dinámicas de poder que se ven hoy en día.

De hecho, en el capítulo tres de la cuarta temporada, se pone sobre la mesa el hecho de que Dinamarca aceptó la instalación de bases militares estadounidenses en Groenlandia después de la Segunda Guerra Mundial. En plena Guerra Fría, el gobierno danés consideró entonces estratégico sostener una buena relación con Estados Unidos, que venía de intervenir de manera crucial en Europa.

Dónde ver la serie "Borgen"

Las cuatro temporadas de "Borgen" pueden verse en Netflix. La serie fue creada por el productor Adam Price, junto a los escritores Jeppe Gjervig Gram y Tobias Lindholm. La ficción también se adelantó a la elección, un año después de su estreno, de la primera ministra Helle Thorning-Schmidt, del Partido Socialdemócrata. Al igual que en la serie, fue la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de su país. Actualmente, el rol también es ocupado por una mujer, Mette Frederiksen.

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa