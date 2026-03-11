La Capital | Zoom | teatro

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: unipersonales, comedias, dramas y más

11 de marzo 2026 · 14:19hs
Desgaste articular es una de las obras que forma parte de la agenda de teatro en Rosario

"Desgaste articular" es una de las obras que forma parte de la agenda de teatro en Rosario

En Rosario siempre hay mucho teatro. Con el inicio de marzo, después de las vacaciones de enero y febrero, la cartelera comienza a tomar impulso y se convierte en una excelente opción para disfrutar los últimos días de la semana y el fin de semana en la ciudad.

Para orientarse entre tantas opciones, vale la pena hacer un repaso por las obras que se presentarán en los próximos días y así elegir el plan ideal para salir a disfrutar del teatro.

>> Leer más: Puerto General San Martín programó dos noches de teatro para rendir homenaje a las mujeres en su día

Jueves 12 de marzo

-"Santafesinas". 21 hs. Plataforma Lavardén (Mendoza 1085). Entrada libre y gratuita.

En el marco del Mes de la Mujer, Rosario será escenario de “Santafesinas”, una puesta conceptual que combina música, investigación y poesía para poner en valor a las mujeres creadoras de la provincia de Santa Fe.

Impulsado por la cantautora rosarina Clara Bertolini el proyecto propone mirar el territorio santafesino desde una perspectiva de género, visibilizando a mujeres músicas que habitan distintos rincones de la provincia con sus guitarras y sus composiciones. Además la puesta busca generar intercambio, construir un registro artístico y fortalecer el trabajo de las mujeres en la música popular.

“Santafesinas” trae así un espectáculo realizado íntegramente por mujeres que celebran a las hacedoras de la música, la palabra y la danza de todos los tiempos desde un carácter regional.

Idea, realización y dirección general : Clara Bertolini. Formación musical integrada por: María Eugenia Vadalá, Carla Troncoso , Virginia San Juan, Samira Abdala y Luciana Harreguy.

image

>> Leer más: "Santafesinas" en Rosario: un show gratis para visibilizar a las artistas de la provincia

-"Claroscuro y Che Bella". 21 hs. La Orilla Infinita (Colón 2148). ÚNICA FUNCIÓN.

"Claroscuro" relata lo que queda de una ausencia y como se hace presente en el devenir del tiempo. Abrazar lo que no está, sumergirse en imágenes del pasado que siempre están retornando, de manera inconsciente.

La iluminación como materia viva, las imágenes de pequeñas luz nos enseñan a amar ese claroscuro del inconsciente soñador, de la visión íntima, lejos de la claridad del pensamiento. Esa magia del Claroscuro de la luz sobre el vestuario, los cuerpos, la intensidad de las escenas, la música, es el claroscuro del psiquismo.

Interpretada por Maria Julia Herrera y Fabrizio Sosa con la música original a cargo de Santiago Lagar.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @claroscuroobra

-"El gesto de lo que respira". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Un ciervo cae en el pecho de la víctima. Trepidar de un corazón muy débil bajo la ropa húmeda. “¿Quién fui antes de caer en el pecho de esta mujer?”, pregunta el ciervo y no recuerda. “¿Quién fui antes de ser ciervo?”, pregunta la mujer, y una mandíbula de loba se dibuja en su cerebro decorado con balas y otras guirnaldas de la agonía.

La obra propone un cruce entre lo humano y lo animal, entre la memoria y la transformación, construyendo una escena poética y perturbadora donde los cuerpos y las identidades se desdibujan en un territorio de preguntas sin respuesta.

Actúa Romina Bozzini García, bajo la dirección de Yerutí García Arocena, con textos y poemas originales de Claudia Masin.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. "Y a su doble criatura apodó...": Una noche de tormenta de 1816. Cinco poetas, un desafío y demasiados excesos. Antes del amanecer, entre rayos y sangre, nacen dos criaturas y dos géneros literarios: Frankenstein y El Vampiro. La ciencia ficción y el vampirismo. Actúan: Agustina Rodríguez y Lautaro Angaroni. "El fin de las cosas": Un libro. Una silla. Un reloj. Todavía existen en nuestra memoria. ¿Por cuánto tiempo más?. Actúan: Doris García y Djordi Méndez. "El trato": Una llamada. Una decisión. Un millón puede cambiarle la vida a cualquiera ¿o no?. Actúan: Mire Cavalieri y Bruno Cesan. "35: Seguir al instinto es un lujo para pocos ¿estarías dispuesto a pagar el precio? Actúan: Cecilia Patalano y Juan Ferragutti.

Sesión golfa. "La viuda de Braian": Mercedes quiere volver a casarse. Acudir a un vidente para contarle la noticia a su difunto marido Brian, no resultó ser tan buena idea. Actúan: Adriano Espinosa, Victoria Picech y Matías Suleimen. "No Nato": en el futuro, no habrá terapia mejor que mirar a los ojos lo que nunca, jamás sucedió". Actúan: Milton Bloise y Cralos Pellegrino. "Yo soy el p*rno del futuro": Kam no es más que la actualziacion de las fantasías más morbosas ¿seguro quiere tener acceso?. Actúan: Camila Hidalgo Solis y Mauro Sabella. "El salto": Dos amigos, una ventana. ¿Una decisión? Actúan: Pablo Walfisch y Martín Fumiato.

Viernes 13 de marzo

-”Solo como una perra”. 21.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

A 25 años de su estreno, Juan Pablo Geretto, regresa con el unipersonal que marcó un antes y un después en su carrera artística.

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital, tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

-"Milanesas con limón". 21 hs. La orilla infinita (Colón 2148) . ÚNICA FUNCIÓN

Una comedia de humor negro donde los personajes se encuentran entramados en un ir y venir de situaciones absurdas que desnudan deseos y vulnerabilidades familiares.

Actuan Lilia Guarnieri, Leandro Papini, Santiago Canevari,Mirta Zagaglia, Nomra Miotti, Jose Luis Solei y Victor Miguel bajo0 la dirección de Koto Bonalume.

-”Mirta muerta”. 21hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950). Todos los viernes de marzo.

Tres hombres y una mujer se encierran en un lugar perdido en medio de la nada. Reconstruyen fragmentos de un crimen ante la visita inesperada de un extraño. Las versiones se difuminan, y la violencia late bajo cada palabra. Mirta Muerta explora la verdad como un espejo roto. Con una atmósfera que combina tensión, absurdo y humor negro, la obra propone una experiencia inquietante donde el espectador es invitado a armar y desarmar su propia hipótesis sobre lo ocurrido.

Actúan Lara X. Fonrradona, Isabel Allegra, Lautaro Roche, Andrés Gaede, Stefano Wil, Raziel Sosa, bajo la dirección deTania Abril Scaglione.

Embed

-"El Declive". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

"Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños...” Un día cualquiera. Dos matrimonios. Palabras que se olvidan. Preguntas que vuelven sobre el amor y la construcción de la felicidad. Respuestas incómodas. El caos. Una curva descendente, inevitable...la de la vida.

Actúan: Edgardo Frances, Chelo Longhi, Norma Valek, Marita Vitta. Dirección: Raúl “Quico” Saggini.

Embed

-”Como el río que fluye”. 21 hs. La Usina Social (Jujuy 2844). Entrada gratuita

En el marco de los 50 años del Golpe de Estado de 1976, Teatro x la Identidad Rosario presenta “Como el río que fluye”, una puesta escénica que entrelaza teatro, lectura y música en vivo a partir de testimonios del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo.

Dirección: Claudia Piccinini y Romina Bozzini. En escena: Vilma Echeverría, Alexis Bressan y Lautaro Lamas, con música en vivo de Juan Trapani. Una propuesta performática que recupera memorias, historias y voces que siguen buscando identidad.

Embed

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 13 de marzo

-“Yo, Encarnación Ezcurra”. 19.30 horas y 21.30 hs. Teatro La Comedia (Mitre 958).

Con la actuación de Lorena Vega y la dirección de Cristina Escofet, este unipersonal retrata a Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, artífice en la sombras de la Revolución de los Restauradores. Una figura maltratada por la historia oficial, pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto.

Tan apasionada por su esposo como por la causa política que los unía, nos encontramos con ella en los últimos momentos de su corta vida, recluida en sus habitaciones, obsesionada por el pasado: el intenso amor que la unió a Rosas y el poder que ya la ha abandonado. Una política de agallas en un momento en que a las mujeres, el orden de lo político les estaba negado.

Los suscriptores de la Tarjeta BLC cuentan con 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

>> Leer más: Lorena Vega trae su unipersonal a Rosario: "Me gusta que la gente se acerque al teatro"

-"Neva". 21 hs. La orilla infinita (Colón 2148).

Dos actrices, un actor, una obra, un ensayo…una pequeña revolución. Rusia 1905, mientras se ensaya El Jardín de los Cerezos de Antón Chejov se mezclan en la escena tres mundos en estrecha relación, de esas relaciones que nos da el teatro, extremas, necesarias. Masha y Aleko actores de la compañía asisten a Olga, viuda de Antón Chejov, en su deseo de recuperar las formas perdidas. Complicidades, traiciones, realidades y ficciones se cruzan en un juego que finalmente es excusa para contarnos, para intentar decir.

Actúan: Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías con texto de Guillermo Calderón. Dirección de Gabriel Romanelli.

-"Hamlet se va de gira". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

Un grupo de marionetas, que antaño representaban la clásica obra Hamlet, están en desuso desde hace tiempo. Su hacedor y creador, Dante, ha perdido su amor y su pasión y ya no quiere volver a actuar. Sin embargo, las marionetas exigen salir a escena, de gira, volver a los escenarios. Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar. Se trata de una producción de Arteón que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.

Actúan: Matías Tamburri, Santiago Pereiro, Bárbara Zapata, Liliana Gioia , Juan Biselli y Fernando Galassi. Dirección y dramaturgia: Néstor Zapata.

Embed

-"Desgaste Articular". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

En una institución de kinesiología de Rosario, los vínculos entre pacientes y profesionales se van tensando. Un inesperado ascenso de una mujer, amarga como un repollo, despierta los celos de colegas, y una lucha por el poder y la ambición. En este lugar se entrelazan las vidas de personas para quienes la infidelidad es la única regla y los romances son descartables. Deseos no resueltos y mentiras alimentan el ciclo destructivo de las parejas.

Actúan: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailen Formaggio, Andrea Guastella, Federico Morabito, Julián Morabito, Marilina Orellano, Gabriel Sánchez, Ian Sweeny.Dramaturgia y Dirección: Mariana Valci.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 15 de marzo

-“Empieza con D, siete letras”. 20.30 y 22 horas. Teatro Astengo (Mitre 754,)

Luego de permanecer más de un año en cartel en calle Corrientes, y superando las 300 funciones ininterrumpidas, la última obra Teatral de Juan José Campanella, llega a Rosario.

En la sala de espera de un consultorio dental, dos personajes chocan de la manera más inesperada: Miranda Delgado, una profesora de yoga en sus 30, verborrágica, carismática y con un humor tan afilado como su lengua; y Luis Cavalli, un médico retirado en sus 60, viudo y todavía buscando el manual de instrucciones de un nuevo mundo.

Entre risas, ironías y momentos profundamente humanos, su relación se convertirá en una montaña rusa emocional, donde el amor y el humor son los protagonistas principales.

Actúan Eduardo Blanco, Victoria Almeida, Gastón Cocchiarale y Maru Zapata, bajo la dirección de Juan José Campanella.

- "Barrio Tesis". 20 hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

En una esquina cualquiera del conurbano tres amigos de toda la vida se reúnen para jugar un partido que nunca llega. Lo que parece una tarde más, se convierte en una despedida. El barrio late en cada silencio, en los relatos que se repiten como mantras, en la risa que tapa lo que duele. "Barrio Tesis" es una obra coral que transita la frontera entre la memoria y la pérdida, entre lo que fue y lo que está por irse. En un tiempo suspendido, los personajes resisten como pueden al cambio, a la despedida, al olvido.

La pieza propone una dramaturgia que entrelaza lo realista con lo simbólico, lo frontal con lo espectral, lo dicho con lo callado. Una poética de barrio que honra la amistad, el arraigo y el gesto pequeño como construcción de patria.

Versión libre y dirección Manu Fiore. Actúan: Joaquín Garde, Lautaro Zencic, Nicolás Puglisi.

Noticias relacionadas
Santiago Miqueo y Leandro Rojas protagonizan Teresita, la comedia musical que forma aparte de la agenda de teatro en Rosario 

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Los fanáticos de Pity Álvarez en Rosario expectantes por anuncios oficiales

Pity Álvarez parafraseó a Fito Páez y reavivó la expectativa por un show en Rosario

Lucrecia Martel estrena Nuestra tierra, una experiencia de reflexión que discute con las narrativas oficiales

Trailer: Lucrecia Martel busca darle voz a toda una comunidad con "Nuestra tierra"

Sinners, la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, rompió un récord histórico al acumular 16 nominaciones en los premios Oscar

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Ver comentarios

Las más leídas

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Villa Gobernador Gálvez: 3000 vecinos realizaron trámites con el operativo Santa Fe Acá

Villa Gobernador Gálvez: 3000 vecinos realizaron trámites con el operativo "Santa Fe Acá"

Timbúes: el Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix recibió una nueva ambulancia

Timbúes: el Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix recibió una nueva ambulancia

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Este miércoles se presentó un Programa de Educación Digital. Los chicos no podrán usar los dispositivos ni en los recreos. En secundaria se permitirá solo con supervisión docente

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios
La Ciudad

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo
Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Ovación
Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU
Ovación

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Irán se baja del Mundial 2026 en Estados Unidos: No hay condiciones para participar

Irán se baja del Mundial 2026 en Estados Unidos: "No hay condiciones para participar"

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

No descansa un segundo: más locuras de Colapinto durante su paseo como turista en China

Policiales
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

La Ciudad
La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newells: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial
Información General

Beneficiaron con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico a Morena Rial

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions
Ovación

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación
Política

El gobierno multó a Fate por no pagar los sueldos y extendió la conciliación