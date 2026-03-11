Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: unipersonales, comedias, dramas y más

"Desgaste articular" es una de las obras que forma parte de la agenda de teatro en Rosario

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el inicio de marzo, después de las vacaciones de enero y febrero, la cartelera comienza a tomar impulso y se convierte en una excelente opción para disfrutar los últimos días de la semana y el fin de semana en la ciudad.

Para orientarse entre tantas opciones, vale la pena hacer un repaso por las obras que se presentarán en los próximos días y así elegir el plan ideal para salir a disfrutar del teatro.

>> Leer más: Puerto General San Martín programó dos noches de teatro para rendir homenaje a las mujeres en su día

En el marco del Mes de la Mujer, Rosario será escenario de “Santafesinas”, una puesta conceptual que combina música, investigación y poesía para poner en valor a las mujeres creadoras de la provincia de Santa Fe.

Impulsado por la cantautora rosarina Clara Bertolini el proyecto propone mirar el territorio santafesino desde una perspectiva de género, visibilizando a mujeres músicas que habitan distintos rincones de la provincia con sus guitarras y sus composiciones. Además la puesta busca generar intercambio, construir un registro artístico y fortalecer el trabajo de las mujeres en la música popular.

“Santafesinas” trae así un espectáculo realizado íntegramente por mujeres que celebran a las hacedoras de la música, la palabra y la danza de todos los tiempos desde un carácter regional.

Idea, realización y dirección general : Clara Bertolini. Formación musical integrada por: María Eugenia Vadalá, Carla Troncoso , Virginia San Juan, Samira Abdala y Luciana Harreguy.

image

>> Leer más: "Santafesinas" en Rosario: un show gratis para visibilizar a las artistas de la provincia

-"Claroscuro y Che Bella". 21 hs. La Orilla Infinita (Colón 2148). ÚNICA FUNCIÓN.

"Claroscuro" relata lo que queda de una ausencia y como se hace presente en el devenir del tiempo. Abrazar lo que no está, sumergirse en imágenes del pasado que siempre están retornando, de manera inconsciente.

La iluminación como materia viva, las imágenes de pequeñas luz nos enseñan a amar ese claroscuro del inconsciente soñador, de la visión íntima, lejos de la claridad del pensamiento. Esa magia del Claroscuro de la luz sobre el vestuario, los cuerpos, la intensidad de las escenas, la música, es el claroscuro del psiquismo.

Interpretada por Maria Julia Herrera y Fabrizio Sosa con la música original a cargo de Santiago Lagar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @claroscuroobra

-"El gesto de lo que respira". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Un ciervo cae en el pecho de la víctima. Trepidar de un corazón muy débil bajo la ropa húmeda. “¿Quién fui antes de caer en el pecho de esta mujer?”, pregunta el ciervo y no recuerda. “¿Quién fui antes de ser ciervo?”, pregunta la mujer, y una mandíbula de loba se dibuja en su cerebro decorado con balas y otras guirnaldas de la agonía.

La obra propone un cruce entre lo humano y lo animal, entre la memoria y la transformación, construyendo una escena poética y perturbadora donde los cuerpos y las identidades se desdibujan en un territorio de preguntas sin respuesta.

Actúa Romina Bozzini García, bajo la dirección de Yerutí García Arocena, con textos y poemas originales de Claudia Masin.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El gesto de lo que respira (@elgestodeloquerespira)

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. "Y a su doble criatura apodó...": Una noche de tormenta de 1816. Cinco poetas, un desafío y demasiados excesos. Antes del amanecer, entre rayos y sangre, nacen dos criaturas y dos géneros literarios: Frankenstein y El Vampiro. La ciencia ficción y el vampirismo. Actúan: Agustina Rodríguez y Lautaro Angaroni. "El fin de las cosas": Un libro. Una silla. Un reloj. Todavía existen en nuestra memoria. ¿Por cuánto tiempo más?. Actúan: Doris García y Djordi Méndez. "El trato": Una llamada. Una decisión. Un millón puede cambiarle la vida a cualquiera ¿o no?. Actúan: Mire Cavalieri y Bruno Cesan. "35: Seguir al instinto es un lujo para pocos ¿estarías dispuesto a pagar el precio? Actúan: Cecilia Patalano y Juan Ferragutti.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Microteatro Rosario (@microteatro_rosario)

Sesión golfa. "La viuda de Braian": Mercedes quiere volver a casarse. Acudir a un vidente para contarle la noticia a su difunto marido Brian, no resultó ser tan buena idea. Actúan: Adriano Espinosa, Victoria Picech y Matías Suleimen. "No Nato": en el futuro, no habrá terapia mejor que mirar a los ojos lo que nunca, jamás sucedió". Actúan: Milton Bloise y Cralos Pellegrino. "Yo soy el p*rno del futuro": Kam no es más que la actualziacion de las fantasías más morbosas ¿seguro quiere tener acceso?. Actúan: Camila Hidalgo Solis y Mauro Sabella. "El salto": Dos amigos, una ventana. ¿Una decisión? Actúan: Pablo Walfisch y Martín Fumiato.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Microteatro Rosario (@microteatro_rosario)

Viernes 13 de marzo

-”Solo como una perra”. 21.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

A 25 años de su estreno, Juan Pablo Geretto, regresa con el unipersonal que marcó un antes y un después en su carrera artística.

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital, tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Pablo Geretto (@juanpablogeretto)

-"Milanesas con limón". 21 hs. La orilla infinita (Colón 2148) . ÚNICA FUNCIÓN

Una comedia de humor negro donde los personajes se encuentran entramados en un ir y venir de situaciones absurdas que desnudan deseos y vulnerabilidades familiares.

Actuan Lilia Guarnieri, Leandro Papini, Santiago Canevari,Mirta Zagaglia, Nomra Miotti, Jose Luis Solei y Victor Miguel bajo0 la dirección de Koto Bonalume.

-”Mirta muerta”. 21hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950). Todos los viernes de marzo.

Tres hombres y una mujer se encierran en un lugar perdido en medio de la nada. Reconstruyen fragmentos de un crimen ante la visita inesperada de un extraño. Las versiones se difuminan, y la violencia late bajo cada palabra. Mirta Muerta explora la verdad como un espejo roto. Con una atmósfera que combina tensión, absurdo y humor negro, la obra propone una experiencia inquietante donde el espectador es invitado a armar y desarmar su propia hipótesis sobre lo ocurrido.

Actúan Lara X. Fonrradona, Isabel Allegra, Lautaro Roche, Andrés Gaede, Stefano Wil, Raziel Sosa, bajo la dirección deTania Abril Scaglione.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mirta Muerta (@mirtamuerta)

-"El Declive". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

"Y ahora que estoy frente a ti parecemos, ya ves, dos extraños...” Un día cualquiera. Dos matrimonios. Palabras que se olvidan. Preguntas que vuelven sobre el amor y la construcción de la felicidad. Respuestas incómodas. El caos. Una curva descendente, inevitable...la de la vida.

Actúan: Edgardo Frances, Chelo Longhi, Norma Valek, Marita Vitta. Dirección: Raúl “Quico” Saggini.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro del Rayo (@teatrodelrayo)

-”Como el río que fluye”. 21 hs. La Usina Social (Jujuy 2844). Entrada gratuita

En el marco de los 50 años del Golpe de Estado de 1976, Teatro x la Identidad Rosario presenta “Como el río que fluye”, una puesta escénica que entrelaza teatro, lectura y música en vivo a partir de testimonios del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo.

Dirección: Claudia Piccinini y Romina Bozzini. En escena: Vilma Echeverría, Alexis Bressan y Lautaro Lamas, con música en vivo de Juan Trapani. Una propuesta performática que recupera memorias, historias y voces que siguen buscando identidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Usina Social (@usina.social)

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 13 de marzo

-“Yo, Encarnación Ezcurra”. 19.30 horas y 21.30 hs. Teatro La Comedia (Mitre 958).

Con la actuación de Lorena Vega y la dirección de Cristina Escofet, este unipersonal retrata a Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, artífice en la sombras de la Revolución de los Restauradores. Una figura maltratada por la historia oficial, pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto.

Tan apasionada por su esposo como por la causa política que los unía, nos encontramos con ella en los últimos momentos de su corta vida, recluida en sus habitaciones, obsesionada por el pasado: el intenso amor que la unió a Rosas y el poder que ya la ha abandonado. Una política de agallas en un momento en que a las mujeres, el orden de lo político les estaba negado.

Los suscriptores de la Tarjeta BLC cuentan con 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro Municipal La Comedia (@lacomediamr)

>> Leer más: Lorena Vega trae su unipersonal a Rosario: "Me gusta que la gente se acerque al teatro"

-"Neva". 21 hs. La orilla infinita (Colón 2148).

Dos actrices, un actor, una obra, un ensayo…una pequeña revolución. Rusia 1905, mientras se ensaya El Jardín de los Cerezos de Antón Chejov se mezclan en la escena tres mundos en estrecha relación, de esas relaciones que nos da el teatro, extremas, necesarias. Masha y Aleko actores de la compañía asisten a Olga, viuda de Antón Chejov, en su deseo de recuperar las formas perdidas. Complicidades, traiciones, realidades y ficciones se cruzan en un juego que finalmente es excusa para contarnos, para intentar decir.

Actúan: Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías con texto de Guillermo Calderón. Dirección de Gabriel Romanelli.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de - Neva - de Guillermo Calderón (@nevateatro)

-"Hamlet se va de gira". 21 hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).

Un grupo de marionetas, que antaño representaban la clásica obra Hamlet, están en desuso desde hace tiempo. Su hacedor y creador, Dante, ha perdido su amor y su pasión y ya no quiere volver a actuar. Sin embargo, las marionetas exigen salir a escena, de gira, volver a los escenarios. Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar. Se trata de una producción de Arteón que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.

Actúan: Matías Tamburri, Santiago Pereiro, Bárbara Zapata, Liliana Gioia , Juan Biselli y Fernando Galassi. Dirección y dramaturgia: Néstor Zapata.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nestor Zapata (@nestornzapata)

-"Desgaste Articular". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

En una institución de kinesiología de Rosario, los vínculos entre pacientes y profesionales se van tensando. Un inesperado ascenso de una mujer, amarga como un repollo, despierta los celos de colegas, y una lucha por el poder y la ambición. En este lugar se entrelazan las vidas de personas para quienes la infidelidad es la única regla y los romances son descartables. Deseos no resueltos y mentiras alimentan el ciclo destructivo de las parejas.

Actúan: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailen Formaggio, Andrea Guastella, Federico Morabito, Julián Morabito, Marilina Orellano, Gabriel Sánchez, Ian Sweeny.Dramaturgia y Dirección: Mariana Valci.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro de La Manzana (@teatrodelamanzana)

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 15 de marzo

-“Empieza con D, siete letras”. 20.30 y 22 horas. Teatro Astengo (Mitre 754,)

Luego de permanecer más de un año en cartel en calle Corrientes, y superando las 300 funciones ininterrumpidas, la última obra Teatral de Juan José Campanella, llega a Rosario.

En la sala de espera de un consultorio dental, dos personajes chocan de la manera más inesperada: Miranda Delgado, una profesora de yoga en sus 30, verborrágica, carismática y con un humor tan afilado como su lengua; y Luis Cavalli, un médico retirado en sus 60, viudo y todavía buscando el manual de instrucciones de un nuevo mundo.

Entre risas, ironías y momentos profundamente humanos, su relación se convertirá en una montaña rusa emocional, donde el amor y el humor son los protagonistas principales.

Actúan Eduardo Blanco, Victoria Almeida, Gastón Cocchiarale y Maru Zapata, bajo la dirección de Juan José Campanella.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 100 Bares Producciones (@100baresteatro)

- "Barrio Tesis". 20 hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

En una esquina cualquiera del conurbano tres amigos de toda la vida se reúnen para jugar un partido que nunca llega. Lo que parece una tarde más, se convierte en una despedida. El barrio late en cada silencio, en los relatos que se repiten como mantras, en la risa que tapa lo que duele. "Barrio Tesis" es una obra coral que transita la frontera entre la memoria y la pérdida, entre lo que fue y lo que está por irse. En un tiempo suspendido, los personajes resisten como pueden al cambio, a la despedida, al olvido.

La pieza propone una dramaturgia que entrelaza lo realista con lo simbólico, lo frontal con lo espectral, lo dicho con lo callado. Una poética de barrio que honra la amistad, el arraigo y el gesto pequeño como construcción de patria.

Versión libre y dirección Manu Fiore. Actúan: Joaquín Garde, Lautaro Zencic, Nicolás Puglisi.