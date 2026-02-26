La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: furor por el adelanto de la nueva adaptación de ''Orgullo y prejuicio''

La icónica novela de Jane Austen tendrá su nueva adaptación con Emma Corrin y Jack Lowden a la cabeza. Netflix será el productor del proyecto dirigido por Euros Lyn. Todos los detalles

26 de febrero 2026 · 13:03hs
Netflix adelantó el teaser de la nueva adaptación de Orgullo y prejuicio

Netflix adelantó el teaser de la nueva adaptación de ''Orgullo y prejuicio''

Durante las últimas horas, las redes se revolucionaron por la aparición de un avance cinematográfico que ya da que hablar. Netflix puso en marcha la promoción de la nueva adaptación de ‘’Orgullo y prejuicio’’, el clásico de Jane Austen amado por generaciones. El público, por su parte, ha visto con buenos ojos lo que se viene.

El teaser de 40 segundos empezó a aparecer en los cines británicos, en la previa de las proyecciones de ‘’Cumbres borrascosas’’. Esta estrategia fue brillante para atraer al público fanático de los romances de época, que empezaron a hablar del adelanto hasta que, más tarde, el video se publicó oficialmente en internet y empezó a dar la vuelta al mundo.

No es mucho lo que reveló Netflix acerca de la nueva producción, pero fue lo suficiente como para emocionar a los fanáticos de esta historia. La primera pieza de información que enloquecía a los fans era el cast. ¿Quiénes iban a interpretar a los emblemáticos Elizabeth Bennet y Mr. Darcy? Tal como revelaron las imágenes, los nuevos enamorados serán Emma Corrin y Jack Lowden.

Por su parte, la producción ejecutiva estuvo en manos de Dolly Alderton, Laura Lankester, Will Johnston, Louise Mutter y la misma Emma Corrin. Euros Lyn (conocido por su trabajo en ‘’Heartstopper’’) se encargó de la dirección mientras que Dolly Alderton se ocupó del guión.

Embed

>>Leer más: Netflix: tres títulos para ver si te quedaste enganchado con ''Cumbres Borrascosas''

Una historia antigua en un nuevo formato

Lo más curioso de esta nueva adaptación será particularmente su formato. La producción optó por un formato que ninguna de las anteriores versiones había explorado y que es, justamente, el más consumido en Netflix: el formato episódico. Así es que la nueva adaptación de ‘’Orgullo y prejuicio’’ será una miniserie de 6 capítulos, que buscará respetar el espíritu original de la obra pero también de traducir los componentes sociales a una era más contemporánea.

El desafío de adaptar una historia tan aclamada es complejo, y sin dudas demandante. En ese sentido, la guionista y productora ejecutiva Dolly Alderton, consideró al respecto de la nueva versión: ‘’Esta historia permite descubrir a Elizabeth y Darcy desde miradas contemporáneas, sin perder el humor y la crítica social que convierten a Jane Austen en una autora eterna’’

La novela de Jane Austen fue publicada en 1813 y desde entonces han surgido múltiples versiones nuevas de la historia en diferentes formatos. Hoy en día, normalmente, cuando se piensa en su adaptación cinematográfica más relevante es imposible no volver a la de 2005 dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Esta fue la interpretación más celebrada por el público, que hasta el día de hoy sigue volviendo a ella.

Un elenco con expectativas

Mientras que la historia está protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden, el resto del elenco se completa con Olivia Colman en el papel de la senora Bennet, Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh, Rufus Sewell como el pariarca, Rhea Norwood como Lydia, Freya Mavor como Jane, Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty. También estarán Jamie Demetriou como Mr. Collins, Louis Patridge como Mr. Wickham, Daryl McCormack como Bingley y Siena Kelly como Caroline.

>>Leer más: Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Cuándo llega la nueva adaptación de ‘’Orgullo y prejuicio’’

En un contexto en el que los romances de época son furor, la nueva adaptación de ‘’Orgullo y prejuicio’’ se espera con ansias. Afortundamente, se prevee que su llegada será en la primavera de 2026.

Mientras tanto, en el cine todavía se proyecta ‘’Cumbres Borrascosas’’ de Emerald Fennell y en Netflix se acaba de estrenar la segunda parte de la cuarta temporada de ‘’Bridgerton’’. Más adelante, se espera también la adaptación de la novela ‘’Sensatez y sentimiento’’ con la producción de Focus Features.

Noticias relacionadas
El actor Eric Dane en el especial de Netflix

El mensaje de Eric Dane: "Se puede enfrentar el infierno con dignidad"

Amores prohibidos es uno de los dramas románticos de época más destacados en Netflix

Netflix: tres títulos para ver si te quedaste enganchado con ''Cumbres Borrascosas''

Netflix confirmó la tercera temporada de En el Barro

Netflix confirmó la tercera temporada de "En el barro"

Verónica Llinas se incorporó al elenco de En el barro

Quién es quién en "En el barro 2": nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Pullaro y Javkin adelantaron que será el más grande de Santa Fe y formará parte de la estrategia para potenciar el perfil turístico de Rosario. Estará integrado a la playa

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas
Ovación

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ovación
En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Policiales
El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados
Ovación

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano