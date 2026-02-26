Netflix: furor por el adelanto de la nueva adaptación de ''Orgullo y prejuicio''

La icónica novela de Jane Austen tendrá su nueva adaptación con Emma Corrin y Jack Lowden a la cabeza. Netflix será el productor del proyecto dirigido por Euros Lyn. Todos los detalles

Durante las últimas horas, las redes se revolucionaron por la aparición de un avance cinematográfico que ya da que hablar. Netflix puso en marcha la promoción de la nueva adaptación de ‘’Orgullo y prejuicio’’ , el clásico de Jane Austen amado por generaciones. El público, por su parte, ha visto con buenos ojos lo que se viene.

El teaser de 40 segundos empezó a aparecer en los cines británicos, en la previa de las proyecciones de ‘’Cumbres borrascosas’’. Esta estrategia fue brillante para atraer al público fanático de los romances de época, que empezaron a hablar del adelanto hasta que, más tarde, el video se publicó oficialmente en internet y empezó a dar la vuelta al mundo.

No es mucho lo que reveló Netflix acerca de la nueva producción, pero fue lo suficiente como para emocionar a los fanáticos de esta historia. La primera pieza de información que enloquecía a los fans era el cast. ¿Quiénes iban a interpretar a los emblemáticos Elizabeth Bennet y Mr. Darcy? Tal como revelaron las imágenes, los nuevos enamorados serán Emma Corrin y Jack Lowden.

Por su parte, la producción ejecutiva estuvo en manos de Dolly Alderton, Laura Lankester, Will Johnston, Louise Mutter y la misma Emma Corrin. Euros Lyn (conocido por su trabajo en ‘’Heartstopper’’) se encargó de la dirección mientras que Dolly Alderton se ocupó del guión.

Una historia antigua en un nuevo formato

Lo más curioso de esta nueva adaptación será particularmente su formato. La producción optó por un formato que ninguna de las anteriores versiones había explorado y que es, justamente, el más consumido en Netflix: el formato episódico. Así es que la nueva adaptación de ‘’Orgullo y prejuicio’’ será una miniserie de 6 capítulos, que buscará respetar el espíritu original de la obra pero también de traducir los componentes sociales a una era más contemporánea.

El desafío de adaptar una historia tan aclamada es complejo, y sin dudas demandante. En ese sentido, la guionista y productora ejecutiva Dolly Alderton, consideró al respecto de la nueva versión: ‘’Esta historia permite descubrir a Elizabeth y Darcy desde miradas contemporáneas, sin perder el humor y la crítica social que convierten a Jane Austen en una autora eterna’’

La novela de Jane Austen fue publicada en 1813 y desde entonces han surgido múltiples versiones nuevas de la historia en diferentes formatos. Hoy en día, normalmente, cuando se piensa en su adaptación cinematográfica más relevante es imposible no volver a la de 2005 dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Esta fue la interpretación más celebrada por el público, que hasta el día de hoy sigue volviendo a ella.

Un elenco con expectativas

Mientras que la historia está protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden, el resto del elenco se completa con Olivia Colman en el papel de la senora Bennet, Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh, Rufus Sewell como el pariarca, Rhea Norwood como Lydia, Freya Mavor como Jane, Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty. También estarán Jamie Demetriou como Mr. Collins, Louis Patridge como Mr. Wickham, Daryl McCormack como Bingley y Siena Kelly como Caroline.

Cuándo llega la nueva adaptación de ‘’Orgullo y prejuicio’’

En un contexto en el que los romances de época son furor, la nueva adaptación de ‘’Orgullo y prejuicio’’ se espera con ansias. Afortundamente, se prevee que su llegada será en la primavera de 2026.

Mientras tanto, en el cine todavía se proyecta ‘’Cumbres Borrascosas’’ de Emerald Fennell y en Netflix se acaba de estrenar la segunda parte de la cuarta temporada de ‘’Bridgerton’’. Más adelante, se espera también la adaptación de la novela ‘’Sensatez y sentimiento’’ con la producción de Focus Features.