La Capital | Política | Corte suprema

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Los diputados y los senadores tratarán este jueves los pliegos de los tres nombres propuestos por la Casa Gris para el máximo tribunal

26 de febrero 2026 · 06:05hs
La Asamblea Legislativa está convocada para hoy a las 13 para votar los pliegos de los tres nombres propuestos para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. 

LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia

La Asamblea Legislativa está convocada para hoy a las 13 para votar los pliegos de los tres nombres propuestos para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. 

El proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tendrá este jueves una jornada clave. Es que está convocada la Asamblea Legislativa para que los diputados y los senadores se pronuncien sobre los tres pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Los tres candidatos son el juez federal Aldo Alurralde; el secretario administrativo del Senado, Diego Maciel, y la abogada Jorgelina Genghini, vinculada a los colegios profesionales.

La Asamblea Legislativa se realizará a las 13 en el recinto de la Cámara de Diputados. Estará presidida por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig. 

Audiencia pública en la Legislatura 

Como parte del proceso de designación, este miércoles se realizó la audiencia pública para que ciudadanos e instituciones de la sociedad civil planteen consultas, observaciones o impugnaciones.

La audiencia se realizó en el recinto de la Cámara baja. Estuvo coordinada por la diputada Lionella Cattalini (PS-Unidos), presidenta de la comisión bicameral de Acuerdos.

Participaron 18 oradores, que se pronunciaron tanto sobre los candidatos como sobre el procedimiento.

Los principales ejes del debate fueron la paridad de género y si corresponde abrir el proceso de designación por tres lugares en el máximo tribunal. Es que Eduardo Spuler activó formalmente su renuncia, mientras que Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco la comunicaron a través de entrevistas periodísticas.


La diputada Lionella Cattalini (PS-Unidos), presidenta de la comisi&oacute;n bicameral de Acuerdos.&nbsp;

La diputada Lionella Cattalini (PS-Unidos), presidenta de la comisión bicameral de Acuerdos.

La presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, Carina Estefania, y la concejala Norma López coincidieron en que las postulaciones no cumplen con el mandato convencional de tender a la paridad de género.

Claudia Levín, decana de la Facultad de Derecho de la UNL, destacó que “por primera vez la provincia va a tener dos mujeres en la Corte”. La otra es Margarita Zabalza, designada en una tanda anterior de renovación del tribunal.

“Si tenemos en cuenta al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa, que están revalorizados, llegamos casi a la paridad”, dijo la convencional constituyente en referencia a María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, titulares del MPA y del MPD respectivamente.

El debate por las vacantes en la Corte Suprema

Por su lado, los abogados Froilán Ravena y Marcos Peyrano, convencionales por La Libertad Avanza, no cuestionaron a los postulados pero sí el procedimiento encarado por la Casa Gris.

“Para que exista una vacante real tiene que haber una renuncia formal, que debe ser aceptada por el gobernador. Enviar un pliego sin vacante es inconstitucional, atenta contra la estabilidad de los jueces. Debería ser rechazado por la comisión o impugnado judicialmente”, sostuvo Ravena.

Lucas Galdeano, expresidente del Colegio de Abogados de Rosario y también constituyente por Unidos, apuntó a la edad límite de 75 años que fija la nueva Carta Magna. “Eso cierre el debate”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció Cattalini al final de la audiencia pública. “Hay tres mandatos que están vencidos. Los pliegos van a cubrir vacantes que ya están abiertas”, afirmó.



Tras la audiencia, se realizaron las entrevistas con Alurralde, Maciel y Genghini, como paso previo a la firma del dictamen para que hoy lo trate la Asamblea Legislativa.

