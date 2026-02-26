Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

La Cámara alta se disponía este jueves a bajar al recinto para tratar una nueva norma acorde a la reciente Constitución provincial, pero fracasó el primer intento. El socialismo puso reparos en pos de "ampliar consensos"

La Cámara de Senadores de Santa Fe habilitó para este jueves el tratamiento en el recinto de un proyecto para constituir una nueva ley orgánica de municipios en Santa Fe acorde a los principios de la flamante nueva Constitución provincial, que establece un plazo de un año desde su entrada en vigencia para la sanción de una normativa que adecue el régimen municipal al principio de autonomía. Entre otras cosas, se crea la figura del viceintendente . El proyecto figura en el temario, pero el socialismo dilató las negociaciones a último momento, puso en duda su aprobación y buscará más tiempo para acordar su votación en sintonía con Diputados. "Son 120 artículos de una ley muy importante. Estamos tratando que salga con el mayor consenso posible", advirtió una alta fuente del PS.

Entre los artículos introductorios de nuevas atribuciones para las localidades de la provincia, en aquellas poblaciones de más de 200 mil habitantes como Rosario y la capital provincial, avanzaba la aprobación de la figura del viceintendente: un nuevo funcionario que presidiría el Concejo Municipal, pero será parte del Ejecutivo local. Además, se estimaba habilitar una sola reelección de mandatos en forma ininterrumpida.

El proyecto recuerda que hasta la reciente reforma constitucional, el régimen municipal se fundaba en la antigua Carta Magna provincial de 1962, la ley de orgánica de comunas de 1935 y la ley orgánica de municipios de 1939, luego modificada parcialmente en 1986.

Como antecedente al tratamiento que la Cámara alta tiene previsto para este jueves, varios senadores del oficialismo junto al interbloque oficialista de Rosario mantuvieron un encuentro el martes pasado para intercambiar opiniones en relación al proyecto que fue remitido a la Legislatura y que comenzó a ser debatido, con el agregado de varios artículos.

Duración de mandatos y viceintendente

El proyecto remitido a Senadores establece en su capítulo III una duración para el mandato de intendente de cuatro años y la posibilidad de ser reelegido en forma consecutiva sólo por un período. Si ha sido reelecto puede ser nuevamente candidato, mediando un intervalo de un período.

El intendente recibiría una retribución mensual no inferior en ningún caso al mayor que exista en la Municipalidad. En las ciudades de más de 200 mil habitantes (Rosario y Santa Fe) el Ejecutivo sería ejercido por un intendente y, en su defecto, por un viceintendente, elegido al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico período que el intendente.

En caso de impedimento temporario del intendente de ejercer las funciones de su cargo, éstas deberían ser desempeñadas en su orden por el viceintendente; en caso que corresponda, o el presidente del Concejo Municipal, su vicepresidente primero o segundo, y en defecto de estos, por el concejal que designe el Concejo.

En caso de impedimento definitivo del intendente, asumiría el cargo el viceintendente. Si falta más de un año y medio para completar el mandato, el Concejo deberá solicitar en un mes, de acuerdo al proyecto, la convocatoria a elecciones para designar un nuevo intendente, quien completaría el período.

Presidente del Concejo

Con un intendente a cargo de la función ejecutiva; el Concejo estaría presidido por el viceintendente. Las ciudades de Rosario y Santa Fe mantendrían la cantidad de concejales que tienen en la actualidad, hasta que dicten sus respectivas cartas orgánicas.

Senado de Santa Fe.jpg El Senado de Santa Fe aprobó la prohibición de cargos hereditarios en el sector público. Foto: Cámara de Senadores de Santa Fe.

Reparos del socialismo

La iniciativa había llegado a Senadores con un primer consenso acordado entre las fuerzas oficialistas. Sin embargo, un proyecto alternativo del socialismo trabó las negociaciones en una mesa política amplia en la que también se discutieron los pliegos de postulantes a la Corte Suprema de Justicia como el tema principal de la agenda legislativa de este jueves. "El socialismo, el peronismo, el sector de Amalia Granata tienen su proyecto de ley estamos buscando que tenga consenso, porque más allá de la figura del viceintendente, se regula el Tribunal de Cuentas, y el funcionamiento de los concejos de las comunas más chicas. Es una ley de 120 artículos. Nuestra idea es seguir trabajando para no hacer dos debates; uno en Senadores y otro en Diputados, sino que salga con el mayor acuerdo posible", justificó un dirigente encumbrado socialista.

A última hora del miércoles, una voz oficialista en la provincia lo resumió: "No sale. Será en la próxima sesión", dijo desilusionado.

Reunión previa

El martes pasado, el Palacio Vasallo fue escenario de una reunión de trabajo de la que participaron los senadores departamentales Felipe Michlig (presidente de la Cámara alta), Ciro Seisas (departamento Rosario), Leticia Di Gregorio (General López), Leonardo Diana (San Jerónimo) y Pablo Verdecchia (Belgrano). A la mesa también acudieron los concejales de Unidos, que intercambiaron miradas, aportes y observaciones al mensaje del Ejecutivo.

Durante el encuentro se analizaron distintos ejes del proyecto, entre ellos, la facultad de autorregulación de los municipios en el marco de su autonomía; la articulación normativa entre las regulaciones locales y la nueva ley orgánica de municipalidades; los mecanismos de expropiación; y la incorporación de la figura del viceintendente, entre otros aspectos centrales para la vida institucional de las ciudades.

Justamente, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, se pronunció sobre la posible incorporación de la figura del viceintendente: “La creación de esta figura fortalece la institucionalidad local. Se trata de generar mayor equilibrio político y coordinación entre el Ejecutivo y el Concejo. Es una herramienta que aporta previsibilidad y mejora la calidad democrática de los municipios”, consideró.

Trayectoria institucional

Asimismo, remarcó la importancia de contemplar la experiencia local: “Rosario tiene una trayectoria institucional sólida y una experiencia normativa que debe ser tenida en cuenta. El desafío es lograr una ley que respete esa identidad, que fortalezca la capacidad de autogobierno y que ordene la relación entre provincia y municipios sin superposiciones ni ambigüedades”.

senado 2 santa fe 3.jpg

Con el nombramiento de un viceintendente se terminan los incesantes capítulos políticos sobre la designación y negociación por quién preside el Concejo Municipal. Pero se incorpora un dilema: cómo se dirime el desempate frente a un empate en una votación de los ediles presentes. Hoy en el cuerpo hay 28 integrantes, número par, pero el presidente del Palacio Vasallo tiene un voto de calidad, o doble voto. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2014, cuando el extitular del cuerpo deliberativo, Miguel Zamarini, torció la balanza para el lado de un aumento del boleto biviaje a 4,30 pesos. Allí, en el recinto se encontraba la actual presidenta Schmuck como concejal.

También se podría optar por quitar una banca, para cederla a la figura del viceintendente y de esta forma dejar al parlamento local con una composición impar. Por lo que fuera a determinarse, si avanza esta nueva figura, los acuerdos interbloques y los consensos políticos para designar autoridades y el gabinete del Concejo quedarían en el pasado. Todo el peso político iría a la fórmula de intendente-viceintendente y las especulaciones y cálculos políticos pasarían al doble estándar de Ejecutivo-Concejo.

Elección polarizada

Los armadores de listas deberían pensar en tejer acuerdos, alianzas y repartos de poder cada cuatro años y con la mirada puesta en un electorado que observará ambos cargos a la hora de votar intendente. Este formato tendería a polarizar la elección, con este nuevo componente.

Lo cierto es que este jueves empieza un camino parlamentario en el Senado, que hasta las últimas horas, tenía borradores, correcciones, cuestionamientos a cada escritorio que se llevaba el proyecto oficial. Uno de los sectores que presentó reparos o pretendía perfeccionar la iniciativa era el socialismo. La nueva ley orgánica de municipios empieza a tener rodaje, pero si se empantana en la Legislatura, no se descarta tratar el tema en la Carta Orgánica municipal en 2027, que habilitó la reciente declaración de autonomía rosarina.