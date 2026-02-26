La Capital | Ovación | Frank Kudelka

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

El nuevo técnico de Newell's transmitió seguridad y optimismo de cara al clásico: "Vamos a revertirlo, estoy convencido", dijo Frank Kudelka

26 de febrero 2026 · 13:05hs
El gesto de Frank Kudelka lo dice todo. El nuevo entrenador de Newells vino con todo el ánimo de cambiar las cosas antes del clásico.

El gesto de Frank Kudelka lo dice todo. El nuevo entrenador de Newell's vino con todo el ánimo de cambiar las cosas antes del clásico.
Ignacio Boero, Frak Kudelka y Roberto Sensini en el predio de Bella Vista.

Frank Kudelka ya es parte del mundo Newell's y lo hizo pisando fuerte. Todo en su mensaje habló de optimismo y de una gran oportunidad de afrontar de entrada el clásico. "Sentí que me faltó algo cuando me fui la otra vez", dijo y agregó: "Me siento muy contento de volver".

Con el presidente Ignacio Boero y por el gerente deportivo Roberto Sensini a cada lado, Kudelka mostró un gran entusiasmo por esta oportunidad que se le presenta. "No que hay que poner el pie en el freno, sino pisar el acelerador", explicó. Y señaló que el clásico es "la" oportunidad.

"Con respecto a la anterior etapa, corregí errores. Crecí porque siento que vengo dos veces a una gran institución. Quiero que llegue el domingo cuanto antes", puntualizó a modo de resumen de su arribo.

El que lo presentó fue Sensini, quien dijo que "gracias a Darío por enfrentar un lindo desafío, estamos confiados en cambiar una situación complicada". Y mirándolo, le expresó: "Tenés experiencia y tenemos un gran desafío para el fin de semana", lo arengó. Y después fue el turno del mismo técnico, que cuando le preguntaron qué cambió de la etapa anterior a esta, dijo sonriente: "Estoy más viejo", aunque todas sus palabras fueron de una vitalidad contagiosa.

"Tenía otras posibilidades muy lindas de dirigir, pero divido en dos partes mi decisión. Me faltó algo la primera vez que estuve, me cortó la pandemia. Yo no soy hincha de Newell's pero siempre me generó esa situación de afecto y gratitud. Desafiarme implica no ir a lugares cómodos, y quiero estar sin ver qué puede pasar. Estoy muy entusiasmado con la decisión que tomé y en vísperas de un clásico tan hermoso", señaló con convicción y entusiasmo.

La oportunidad de Frank Kudelka

"Es una gran oportunidad, no hay que tenerle miedo a esa oportunidad. Hoy soy parte, tengo la oportunidad de mostrarle a los muchachos la confianza y la valentía para el domingo", dijo convencido. "Me podría amparar al tiempo de trabajo, pero lo tomo como una oportunidad maravillosa. Aún los no creyentes, con disidencias y desánimos, les decimos que sientan que necesitamos ayuda. No hay nada mejor que el clásico. Me hubiera gustado que anoche ganen, al equipo lo vi mejorado, con orden", puntualizó.

En ese sentido, el del partido con derrota 2 a 0 ante Estudiantes, que estrenó técnico, Kudelka diferenció: "A diferencia de lo que dice el Cacique Medina, él agarró un equipo que venía ganando. Estos son todos estadíos mentales, en mis tiempos de trabajo tiene que haber convencimiento. Cada situación no debe ser temerosa, si creés en vos mismo hay solución, todo es consecuencia de una buena mente".

Kudelka también aseguró que "vi disponibilidad, no tenemos tiempo para echarle la culpa a nadie, estamos para entender la mala campaña y poner la cara. Esto es para valientes. Es el momento de apretar el acelerador y no poner el freno. Estamos en una institución grande y prestigiosa. Siempre la institución está por encima de todo. Es él momento".

Los chicos de Newell's y la lesión de Arias

"Los chicos que jugaron tienen 48 horas de recuperación, me voy a afincar a lo que vi en el primer tiempo ante Estudiantes. A veces los resultados tapan algunas cosas. Hoy tenemos la posibilidad de entender que vamos a visualizar el partido más que entrenarlo. No hay una queja, nos toca esto y hay que enfrentarlo con agallas. Mi interior siente entusiasmo. Estoy convencido que vamos a dar vuelta esta situación", dijo.

"Los jugadores que tenemos son los mejores y hay que potenciarlos al máximo, hay jóvenes de mucha calidad que están enfrentando un momento álgido. Hay cupos abiertos, no hay ni lugares ni nombres", se explayó respecto al equipo y la chance de otros refuerzos.

Y respecto a cómo se lo marca a Ángel Di María, fue concreto: "Hay que ser mejor que Di María No niego su calidad, pero tenemos mucha calidad nosotros también y ellos deben preocuparse por nosotros".

Kudelka dijo que la lesión de Gabriel Arias es para largo (salió con una férula en el tobillo izquierdo) y sabe que tendrá en el arco a Williams Barlasina, "Lo conozco a Barlasina, hay que confiar en ellos. Uno los valora, no es una oportunidad más, sino que es la oportunidad. No sabemos la duración, pero lo de Arias será a largo plazo". Y en relación a Matías Cóccaro, "lo vamos a probar. A Sotelo le haremos estudios".

El banderazo y los hinchas

"Al hincha le digo que se exprese tal cual siente porque es su patrimonio. Hay que aceptar, no pedir. Lo necesitamos porque no son una parte más, son la parte más importante. Al hincha hay que entenderlo. Hoy hay que levantar la cabeza y entenderlo", dijo respecto al banderazo.

Kudelka siguió: "Debemos identificarnos con la institución que nos elige para darnos trabajo, no podemos fallar en eso. Tenemos la oportunidad de empezar a crecer a través de un clásico de elevar a Newell's. Cada jugador que transita una institución tiene que saber donde está. Recetas mágicas no tengo".

"Conozco a los jugadores, pero no en el día a día, sus fortalezas o adversidades. Ayer se enfrentó a un equipo armado y con mucha jerarquía individual y en el primer tiempo jugaron muy bien. Somos condescendientes con el plan que ideó Lucas (Bernardi). El rival tuvo una sola situación; después se rompe el partido por una situación emocional. Hay muchos jugadores que me gustaron y no se escondieron. Hay una debacle mental, no física la que sufrieron. Vi jugadores que estuvieron a la altura", resumió.

