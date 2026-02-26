Flavio Mendoza visitó el Museo del Diario La Capital, antes de despedirse de Rosario

El artista convocó a más de 60000 espectadores durante la temporada de verano con su show “Abre tus alas”, que atraviesa sus últimas funciones

Flavio Mendoza está a punto de cerrar una exitosa temporada de verano en la ciudad, con su espectáculo “Abre tus alas”. El artista fue a contracorriente de la tendencia, y en lugar de instalarse en plazas tradicionales como Mar del Plata o Carlos Paz, apostó a Rosario y la respuesta fue contundente, con más de 60000 espectadores. Antes de despedirse, visitó el Museo del Diario La Capital y habló en exclusiva de su experiencia rosarina.

Desde su estreno el 9 de enero, el show hizo funciones todas las semanas de miércoles a domingo, con doble función los fines de semana. Pero la aventura de Flavio en Rosario comenzó mucho antes: en noviembre del año pasado, se montó la mega carpa climatizada en el Parque Scalabrini Ortiz (rotonda Francia) y a finales de ese mes comenzó “Una mágica Navidad”, el espectáculo temático que se pudo ver durante diciembre.

Casi tres meses después, llega la despedida: el domingo 1 de marzo será la última presentación de “Abre tus alas” en la ciudad. “Estoy muy triste con irme. Yo me encariño mucho con los lugares, pero no solamente por el éxito que tengo, sino por el don de gente que hubo”, dijo Flavio a La Capital, durante una visita especial al Museo.

“Vamos a extrañar mucho Rosario porque fue una experiencia hermosa a todo nivel. No sé por qué, pero a mí me han mimado de una forma extraordinaria y eso a quién no le gusta. Es como que decís: ‘no me voy más, vuelvo’”, agregó.

Mendoza, además de ser creador del espectáculo, también es parte del elenco. Por eso, durante el verano se instaló en la ciudad junto a su hijo Dionisio. “Si bien he venido muchas veces a Rosario, y he hecho temporadas un poco más cortas con ‘Extravaganza’, al quedarme más de dos meses viviendo, instalado, lo pude vivir desde otro lugar. Hice muchos amigos y la verdad es que es una de las mejores ciudades que tenemos en Argentina”, afirmó el artista.

“Se me enojaban los de Córdoba cuando yo decía: ‘No saben lo bien que la estoy pasando’. Pero es la realidad, donde yo voy, gracias a Dios, la he pasado bien. Ya hay funciones agotadas para esta semana. Yo no me puedo quedar más tiempo por la gira, y mi hijo ya empezó la escuela, pero la verdad que la pasamos increíble, yo estoy súper contento”, sumó.

Tan bien la pasó Flavio que cuando “Abre tus alas” llegó a los 45000 espectadores, lo celebró a lo grande con una pool party al aire libre en el Hotel Pullman del City Center, junto a su equipo y su hijo.

image - 2026-02-26T131732.450 Flavio Mendoza durante su visita al Museo del Diario La Capital Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera

En la osadía de elegir Rosario y no las típicas ciudades de temporada de verano, Mendoza logró un éxito que no compartieron otros espectáculos. “Fue una temporada muy rara en las otras ciudades. Todos mis compañeros y amigos artistas que han trabajado en la temporada me decían: “vos estás en el limbo, en algo que no es real por los números”. Porque yo veía los números de todos los otros espectáculos y la verdad que nosotros hicimos un exitazo. Y para estos tiempos y para este momento del país, yo no me puedo quejar porque a mí me ha ido muy bien, pero sé que hay gente a la que le ha ido muy mal y eso me apena muchísimo”, evaluó Mendoza.

No es la primera vez que Flavio hace este tipo de movimientos estratégicos en verano. Durante dos años, eligió la ciudad de Córdoba en vez de Carlos Paz, y también tuvo un éxito rotundo. Generar oferta en un lugar y un momento en el cual no la hay, sin dudas rinde sus frutos.

“Funcionó muchísimo. Siempre pareciera que todo lo que funciona es Buenos Aires o Carlos Paz o Mar de Plata. Rosario tendría que salir a decir que el verdadero éxito está acá, porque acá se hicieron más de 60000 espectadores”, subrayó Mendoza.

Finalmente, el artista invitó a los rosarinos y rosarinas a sumarse a las últimas funciones de “Abre tus alas” en la ciudad. Como siempre, tendrán lugar jueves y viernes a las 21, y el sábado y domingo a las 19 y las 21. Al igual que durante todo el verano, suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 30% de descuento.

“Ya sé que hay un par de funciones agotadas para el fin de semana, pero rompamos el récord. Yo quiero que rompamos el récord. Si no pagan la entrada, yo los dejo entrar, pero quiero que vengan porque es algo que va a quedar en la historia del teatro, del espectáculo: la cantidad de espectadores que pasaron por una temporada en Rosario y en verano”, agitó Flavio.

La visita de Flavio Mendoza al Museo del Diario La Capital

Durante su última semana en la ciudad, Flavio pasó por un espacio histórico: el Museo del Diario La Capital. Allí, recibió una visita guiada, conoció la histórica rotativa y fotografió con curiosidad las distintas piezas que el lugar exhibe. Además, el equipo del museo le obsequió dos pequeños lingotes de plomo fundido por la Linotipo Intertype, máquina que se utilizó en el proceso de impresión de La Capital desde 1904 hasta 1978. Un lingote tenía el nombre del artista y el otro el de su hijo Dionisio.

“Un placer y un placer ver el pasado presente. Estas cosas no tendrían que desaparecer jamás, me encantan. Extraño el diario. Extraño ver a mi papá viendo el diario y me parece que por más que haya otra tecnología, hay cosas que para mí tendrían que ser históricas, toda la vida tendrían que estar”, dijo Mendoza.

“Aparte te das cuenta que no era tan sencillo nada, era muy difícil. Si yo tenía que ser el que tenía que poner la tipografía, las faltas de ortografía hubieran sido terribles. Ya había visto otros diarios y un poco sabía de qué se trataba, pero verlo así creo que es importante que lo vean hasta los niños. Yo soy de hacer eso con mi hijo, le hago ver cosas que no son cotidianas ya para su época”, agregó.



El Museo del Diario La Capital se puede visitar de lunes a viernes de 10.30 a 12 durante todo marzo. En abril, comienzan las visitas escolares y el público general puede acercarse a conocer el espacio los sábados y feriados, también de 10.30 a 12.